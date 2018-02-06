Отчет: 75% россиян столкнулись с интернет-угрозами в 2017 году

Около 75% всех жителей России сталкивались с рисками в сети. Об этом говорится в отчете Microsoft о культуре общения сети, поступившем в «Газету.Ru».

Согласно проведенному исследованию, россияне чаще подвергаются поведенческим рискам, чем остальные страны мира — 54% против 39%. В эту категорию входят понятия «плохое обращение», «оскорбления» и «микроагрессия». Сообщается, что чаще всего с агрессией онлайн сталкиваются подростки (77% всех случаев).

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С сексуальными рисками в интернете жители России сталкиваются реже других — только 20% против общемирового показателя в 31%. На репутационные угрозы, когда в опасности оказываются сведения о личной жизни, пожаловались 11% россиян.

Ранее стало известно, что хакеры научились майнить криптовалюту с помощью рекламы на YouTube.