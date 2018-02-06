Адвокат: экстрадированному в США Левашову запретили принимать душ в тюрьме

Российскому программисту Петру Левашову, переданному Испанией США на основании обвинений в киберпреступлениях, в тюрьме запретили звонить родным, выходить на прогулки, принимать душ и читать прессу, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал его адвокат Игорь Литвак.

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«В камере только кровать и матрац. Нет подушки и полотенца. Ему не разрешили позвонить близким и сходить в местный магазин, хотя я специально положил на его тюремный счет 200 долларов. Моего подзащитного не пускают на прогулки, не разрешают читать прессу и общаться с другими заключенными. Ему до сих пор не разрешили даже принять душ. Он еле смог выпросить зубную пасту и щетку. Петр вынужден сидеть 24 часа в сутки в камере без объяснения каких-либо причин», — рассказал Литвак.

Он назвал подобные условия незаконными и добавил, что считает их пыткой.

Ранее сообщалось, что посольство России не знает о местонахождении экстрадированного в США Левашова.