Прокуроры в США ходатайствуют об аресте россиянина Левашова до суда

Американские прокуроры подали в федеральный суд Коннектикута ходатайство о помещении под арест россиянина Петра Левашова, обвиняемого в хакерстве, до суда, передает РИА «Новости».

«Суд должен задержать обвиняемого, поскольку есть серьезный риск, что обвиняемый скроется, если его освободить. Он гражданин России, и не известно о каких-либо его связях или активах (разве что через вменяемые ему преступления) в США или в судебном округе Коннектикута», — говорится в тексте ходатайства.

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Обвинение также отметило, что Левашов не бывал ранее в США, а его семья проживает в России.

Ранее сообщалось, что посольство России не знает о местонахождении экстрадированного в США Левашова.