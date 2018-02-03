Посольство России потребовало от США прекратить захваты россиян

Российское посольство в Вашингтоне потребовало от властей США прекратить «захваты россиян по всему миру», передает РИА «Новости».

«Призываем США наладить сотрудничество между компетентными органами двух стран на основе Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года. Требуем от США прекращения захватов россиян по всему миру», — заявили российские дипломаты.

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Таким образом в посольстве прокомментировали экстрадицию в США россиянина Петра Левашова.

Ранее сообщалось, что в посольстве России не знают о местонахождении экстрадированного в США Левашова.