Павел Дуров объяснил исчезновение Telegram из App Store

Основатель Telegram Павел Дуров объяснил, почему мессенджер пропал из App Store. Об этом он написал в твиттере.

Ранее сообщалось, что из App Store пропали два приложения мессенджера — Telegram и облегченный Telegram X.

«Apple уведомила нас, что неуместный контент стал доступен нашим пользователям, и оба приложения убрали из App Store», — написал Дуров.

По его словам, когда меры безопасности будут восстановлены, приложения вернутся в магазин.