В сети появились фото Samsung Galaxy S9 и S9+

Изображения передней части смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+ были опубликованы порталом Venture Beat.

Сообщается, что у модели S9 будет 5,8-дюймовый экран, 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной, а у S9+ — 6,2-дюймовый экран, 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти.

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Сенсор отпечатка пальца будет расположен под камерой, а не рядом с ней, в отличие от предыдущей модели.

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