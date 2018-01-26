Робот София «зависла» после вопроса о коррупции на Украине

Человекоподобный робот-женщина София «подвис» после вопроса о коррупции на Украине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление депутата Верховной рады Алены Шкрум.

По ее словам, инцидент произошел в Украинском доме в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.

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«У самого продвинутого робота в мире Софии после вопроса «что делать с коррупцией на Украине» сломался скрипт и подвис процессор», — сообщила Шкрум.

Ранее стало известно, что человекоподобный робот София, получившая гражданство Саудовской Аравии, заявила, что планирует создать семью.