Twitter может уведомлять пользователей о воздействии «российской пропаганды»
Компания Twitter может начать уведомлять пользователей, подвергались ли они влиянию контента, сгенерированного предполагаемым российским сервисом для распространения пропаганды. Об этом сообщил представитель компании, передает Reuters.
Социальная сеть «работает, чтобы идентифицировать и лично проинформировать» ее пользователей, которые увидели во время президентской компании 2016 года твиты аккаунтов, связанных с прокремлевским «Агентством интернет-исследований», рассказал Карлос Монйе, директор Twitter по общественной политике.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения о покупке Россией рекламы в Facebook.