Путин пришел в эфир программы «Время» и поздравил ее с юбилеем

Президент России Владимир Путин пришел в студию программы «Время», чтобы поздравить ее с юбилеем, передает РИА «Новости».

Отмечается, что 1 января программе исполняется 50 лет.

«Сегодня особый день. Это не только праздник вашего коллектива. Это праздник всей страны. За эти 50 лет программа «Время» стала лидером информационных программ», — заявил Путин.

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Он подчеркнул, что эту программу с интересом смотрят и за рубежом, а эфир передачи всегда насыщенный.

Кроме того, Путин добавил, что был на Первом канале не более двух раз.

Первый выпуск информационной программы «Время» зрители увидели 1 января 1968 года. На сегодняшний день репортажи для телепрограммы «Время» снимают в 22 корпунктах в России и 12 корпунктах за рубежом, а над сюжетами программы работают почти 70 корреспондентов. Начиная с 1972 года, ее постоянный хронометраж (30 минут) и время выхода в эфир (21.00) не менялись.