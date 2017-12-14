Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube

Роскомнадзор предупредил YouTube, что сервис будет заблокирован на территории России, если не удалит аккаунт движения «Открытая Россия», передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу организации.

Документ аналогичен тому, который Роскомнадзор направил в Twitter.

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«На основании требования Генеральной прокуратуры России от 11.12.2017 № 27-31-2017/Ид6629-17 о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим информацию, распространяемую с нарушением закона доступ к информационному ресурсу (страницам) http://www.youtube.com ограничивается операторами связи на территории Российской Федерации», — говорится в письме Роскомнадзора.

Отмечается, что YouTube официально уведомил «Открытую Россию» о получении запроса.

Ранее Роскомнадзор внес сайт редакции «Открытая Россия» в реестр запрещенных ресурсов.