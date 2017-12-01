В ОБСЕ отреагировали на лишение RT аккредитации

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что лишение корреспондентов RT аккредитации в конгрессе США демонстрирует прямое воздействие на свободу СМИ при их регистрации в качестве иностранных агентов.

«Лишение RT аккредитации в конгрессе США показывает, что регистрация СМИ в качестве иноагентов имеет прямое влияние на свободу СМИ. Такое законодательство будет негативно влиять на свободу СМИ во всех странах, которые его применяют», — написал он в своем твиттере.

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Ранее сообщалось, что конгресс США лишил телеканал RT аккредитации в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле глубоко разочарованы лишением аккредитации RT в конгрессе США.