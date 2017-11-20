Германия запретила детям носить «умные» часы

Телекоммуникационное агентство Германии официально запретила ношение «умных» часов детьми, а также попросила родителей уничтожить уже купленные гаджеты. Об этом сообщает The Verge.

Ведомство причислило «умные» часы к запрещенным прослушивающим устройствам. Согласно официальному сообщению, такое устройство, предназначенное для детей в возрасте от 5 до 12 лет, может быть использовано для слежки и шпионажа.

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В Германии существует закон, согласно которому, запись частных разговоров без разрешения является преступлением.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, как хакеры взламывают «умные» игрушки с подключением к интернету.