Пользователям Facebook запретили удалять старые публикации

В веб-версии Facebook пропала функция удаления старых записей. Об этом сообщает Venture Beat.

Пользователи Facebook массово жалуются на невозможность удалить старые посты, но при этом в мобильной версии соцсети кнопка «удалить публикацию» осталась на месте. Вероятно, в этом нет никакого заговора — функция могла пропасть из-за бага, который до сих пор не был устранен. Тем не менее, на момент публикации новости удалить ненужную запись все еще нельзя.

Ранее стало известно, что Facebook начнет помечать публикации «надежных» СМИ.