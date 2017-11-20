WP: минюст США обвинил Иран в кибератаке на телеканал HBO

Американский Минюст в декабре собирается объявить о начале расследования нескольких дел, в том числе в отношении граждан Ирана. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации издания, иранские хакеры организовали кибератаку на телесеть HBO и завладели 1,5 Тб информации, в том числе - скриптами сериала «Игра престолов». В дальнейшем хакеры планировали получить от HBO деньги за отказ публиковать эти данные.

Ранее в сети появились обнаженные снимки звезды «Игры престолов».