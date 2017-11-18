WSJ: Пентагон бил тревогу из-за «Лаборатории Касперского» еще в 2004 году

Разведывательное управление министерства обороны США (РУМО) еще в 2004 году пометило продукты компании «Лаборатория Касперского» как потенциальную угрозу. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как сообщается, в распоряжение газеты попало письмо РУМО, адресованное конгрессу. В нем говорится, что управление в 2013 году представило Пентагону свои оценки потенциальных угроз от ПО «Лаборатория Касперского». Сами оценки в материале не приводятся.

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Однако РУМО еще с 2004 года сообщало о возможной опасности от продуктов российской компании, пишет газета. В управлении также выражали недоумение, что американские ведомства используют их у себя.

Ранее сообщалось, что в США не нашли доказательств использования ПО «Лаборатории Касперского» во взломах.