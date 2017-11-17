Минюст США включил в список иноагентов партнерскую компанию Sputnik

Сергей Карпов/ТАСС

Минюст США включил партнерскую компанию Sputnik — Reston Translator в список иностранных агентов, сообщается на сайте акта об иностранных агентах.

Документ о регистрации датируется 15 ноября.

Ранее Минюст России раскрыл, какие западные СМИ могут получить статус иноагентов.