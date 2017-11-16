Касперский ответил на обвинения США в кибершпионаже
Основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский предположил, что обвинения в кибершпионаже могут быть связаны с тем, что его компания лучше выполняет свою работу по защите личных данных клиентов, чем американские конкуренты, передает РИА «Новости»
На вопрос, является ли он российским шпионом, Касперский со смехом отметил: «Нет, конечно».
«Возникает ощущение, что мы просто делали нашу работу лучше, чем другие, что мы защищаем наших клиентов лучше, чем другие», — сказал Касперский.
По его словам, «возможно, этим кто-то в США очень недоволен».
Ранее сообщалось, что у министерства внутренней безопасности США нет доказательств причастности программного обеспечения «Лаборатории Касперского» ко взлому компьютерных систем в стране.