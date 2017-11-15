Мэй: специальный комитет изучит «вмешательство» России в референдум по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе своего выступления в парламенте объявила о создании специального комитета по расследованию возможного вмешательства России в референдум по выходу страны из ЕС, передает РИА «Новости».

«Мы наблюдали вмешательство России в ряде стран в Европе. Министр иностранных дел высказался по конкретному поводу, а в своей речи в понедельник я приводила примеры вмешательства России, что происходило не в Великобритании. А то, о чем идет речь сейчас, то это вопрос комитета по разведке и безопасности, который формируется сегодня», — сказала она.

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Таким образом, Мэй ответила одному из депутатов, обратившей внимание на слова главы МИД Британии об отсутствии доказательств вмешательства российской стороны.

Ранее британская газета The Guardian сообщила, что в ходе исследования, проведенного учеными из Эдинбургского университета, было обнаружено, что более 400 поддельных учетных записей в Twitter, которые, как предполагается, были зарегистрированы в России, публиковали сообщения о Brexit.