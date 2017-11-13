Владельцы iPhone X жалуются на треск из динамиков

У iPhone X обнаружена новая проблема — некоторые пользователи столкнулись с треском, исходящим из динамика премиального смартфона Apple. Об этом сообщает 9to5Mac.

Покупатели нового iPhone X жалуются на то, что динамик гаджета издает странные звуки, если громкость динамика выставлена на максимум. Сообщается, что похожая проблема наблюдается, когда пользователь ставит своего голосового собеседника на громкую связь.

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Один из посетителей форума Reddit рассказал о том, что был вынужден заменить iPhone X на новый аппарат, но столкнулся с той же самой проблемой. На текущий момент Apple никак не прокомментировала проблему.

Ранее «Газета.Ru» публиковала детальный обзор смартфона iPhone X.