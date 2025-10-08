Как выяснить характеристики компьютера на Windows и macOS: пошаговое руководство

От характеристик компьютера зависит его производительность, способность выполнять разные задачи, запускать программы или видеоигры. Если вы решили обновить свое устройство или приобрести новое, то без базового понимания специфики необходимой вам конфигурации системы никак не обойтись. «Газета.Ru» рассказывает, как узнать характеристики компьютера на Windows и macOS.

Типы технических характеристик компьютера

На производительность компьютера влияют сразу несколько базовых параметров системы:

Процессор, или CPU (от англ. central processing unit) — это мозг компьютера, который отвечает за все вычисления и управляет другими компонентами системы. В характеристиках указывается производитель (например, Intel, AMD), модель, тактовая частота и количество ядер. Число ядер влияет на то, сколько задач одновременно может выполнять компьютер. Например, двухъядерный процессор хорошо справится с офисными программами, а восьмиядерный подойдет для игр и монтажа видеороликов. Тактовая частота измеряется в гигагерцах и показывает, сколько операций в секунду может выполнять одно ядро.

Оперативная память, или RAM (от англ. random access memory) — кратковременная память системы и временное хранилище для задач, с которыми вы работаете в текущий момент. В характеристиках компьютера указывается общий объем оперативной памяти, ее тип и скорость. Если оперативной памяти недостаточно, это приводит к замедлению работы, система начинает тормозить. Для базовых задач подойдет 8 Гб. Если вы работаете с большими по объему программами, лучше иметь 16 Гб.

Жесткий диск, или HDD (от англ. hard disk drive) — устройство для хранения цифровых данных на компьютерах, относится к долговременному хранилищу данных. Характеристики включают емкость и скорость чтения. В отличие от оперативной памяти (RAM), данные на HDD сохраняются даже после выключения компьютера.

Твердотельный накопитель, или SSD (от англ. solid state drive) — энергонезависимое запоминающее устройство на основе микросхем памяти. Обеспечивает хранение данных в микросхемах флеш-памяти, доступ к которым происходит почти мгновенно. Основная часть для хранения данных, это матрица ячеек памяти, где каждая ячейка содержит определенное количество битов информации. Диски этого типа хранят данные в микросхемах, и считывают информацию немеханическим способом.

Видеокарта, или GPU (от англ. graphics processing unit) — отвечает за рендеринг изображений и видео. Технические характеристики ПК включают модель GPU, видеопамять и характеристики производительности. Чаще всего используется встроенный модуль, позволяющий справляться с простыми задачами: браузером, видео, таблицами. Отдельная видеокарта нужна, если вы играете в современные игры, занимаетесь монтажом видео или графикой.

Операционная система, или ОС (от англ. operating system) — набор программ, обеспечивающих работу компьютера. ОС сама по себе не делает компьютер мощнее, но от нее зависит, какие программы вы сможете использовать. Среди основных типов операционных систем выделяют: Windows, macOS или Linux.

Материнская плата — основная печатная плата, на которой установлены все ключевые компоненты: процессор, память, видеокарта, накопители, система охлаждения. Характеристики включают чипсет, форм-фактор (например, ATX) и поддерживаемые функции (например, PCIe, слоты оперативной памяти).

Как выяснить характеристики ПК на Windows

В Windows есть несколько способов получить информацию о технических характеристиках компьютера.

Чтобы найти основные сведения о ПК, следует использовать встроенное окно «О системе»:

Нажмите Win + I для открытия «Параметров».

Перейдите в раздел «Система». Выберите пункт «О системе».

В разделе «Характеристики устройства» вы увидите основные параметры компьютера.

Диспетчер задач позволяет в реальном времени увидеть данные о загруженности процессора, характеристиках видеокарты и информации о накопителях:

Нажмите Ctrl + Shift + Esc для быстрого вызова Диспетчера задач.

Перейдите во вкладку «Производительность».

Выберите нужный раздел: модель и тактовая частота процессора, общий объем оперативной памяти и ее использование, диск и информация о накопителях, их скорости и загруженности, сведения о видеокарте и объеме видеопамяти (графический процессор).

Диспетчер устройств предоставляет данные о комплектующих компьютера и позволяет проверить их состояние:

Нажмите Win + X.

Выберите «Диспетчер устройств».

Разверните нужный раздел.

Выбрав «Процессоры», вы увидите модель и количество ядер, «Видеоадаптеры» — установленную видеокарту, «Дисковые устройства» — список жестких дисков и SSD.

В разделе «Системные сведения» также содержится полезная информация о вашем устройстве:

Нажмите Win + R.

Введите msinfo32, нажмите Enter.

Таким образом можно посмотреть процессор и объем оперативной памяти, версию BIOS, сетевые адаптеры и подключенные устройства.

Как выяснить характеристики MacBook

В MacOS есть несколько встроенных инструментов для получения информации о процессоре, оперативной памяти, видеокарте и других компонентах.

Раздел «Об этом Mac» содержит базовую информацию о вашем устройстве:

Нажмите на логотип яблока в левом верхнем углу экрана.

Выберите «Об этом Mac».

В появившемся окне будут указаны основные характеристики устройства.

Меню «Отчет о системе» включает расширенные сведения о каждом компоненте MacBook, в том числе модель материнской платы и тип оперативной памяти:

Откройте раздел «Об этом Mac».

Нажмите кнопку «Отчет о системе».

Выберите нужный раздел.

Еще один способ для тех, кто предпочитает командные методы:

Откройте Терминал (через Launchpad -> Другие -> Терминал).

Введите команду: system_profiler SPHardwareDataType.

В терминале появится подробная информация о MacBook.

Как выяснить характеристики ПК на Linux

В Linux доступ к характеристикам компьютера можно получить через графические инструменты и командную строку.

Чтобы открыть графический интерфейс:

Зайдите в меню «Настройки» (в зависимости от окружения это может быть GNOME Settings, KDE Info Center, Xfce Settings).

Перейдите в раздел «О системе».

Также можно получить доступ к характеристикам с помощью команд:

Откройте Терминал (Ctrl + Alt + T).