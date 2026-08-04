«Может произойти с любым приложением»: Дуров объяснил, за что Apple удалила Telegram

4 августа компании Apple на короткое время удалила Telegram из магазина приложений App Store. Из-за этого установить приложение не могли пользователи из России, США, Индии, Австралии и Сингапура. В Apple заявили, что причиной удаления стал контент, который нарушал правила и содержал материалы, связанные с сексуальной эксплуатацией детей. Основатель мессенджера Павел Дуров рассказал, что его опубликовал вымогатель. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Основатель Telegram Павел Дуров объяснил, почему мессенджер пропал из магазина приложений App Store. По словам Дурова, причиной удаления стало размещение одним из пользователей незаконного порнографического контента в публичном групповом чате.

Как пояснил создатель мессенджера, из-за того, что Telegram быстро удаляет незаконный контент, нарушителю пришлось пойти на хитрость. Он отредактировал старое сообщение, заменив текст на незаконный контент, модифицированный с помощью искусственного интеллекта. Обычные пользователи не заметили этого, из-за чего не смогли сразу пожаловаться на публикацию.

Дуров добавил, что за публикацией стоял вымогатель, который использовал подобную схему для давления на владельцев сообществ.

«Вымогатели используют автоматизированные учетные записи для размещения незаконного контента в публичных группах, а затем сообщают об этом напрямую в Apple, пытаясь добиться удаления законных сообществ, владельцы которых отказались платить им», — уточнил он.

Основатель мессенджера добавил, что порнографический контент в публичных чатах и каналах Telegram «не является системной проблемой», а модерация платформы эффективна. По его словам, главным доказательством этому служит то, что злоумышленнику пришлось использовать фактически невидимый контент и прибегать к другим техническим уловкам.

При этом он указал на проблему в политике модерации самой Apple.

«Вымогатели нашли способ манипулировать Apple, заставляя компанию реагировать чрезмерно резко. Apple удалила Telegram из App Store, даже не связавшись с нами. <...> Если приложение, которым пользуются более миллиарда человек, могут удалить из App Store без предварительного уведомления, то это может произойти с любым приложением», — заявил Дуров.

Кроме этого, он добавил, что тактика вымогателей постоянно меняется, поэтому под угрозой могут оказаться любые платформы.

Удаление Telegram

О том, что Telegram недоступен для скачивания в App Store, стало известно 4 августа. О проблемах сообщали пользователи из России. Кроме того, трудности с установкой, по данным Bloomberg, также испытывали жители США, Индии, Австралии и Сингапура.

Как сообщили агентству в компании Apple, мессенджер пропал из магазина приложений после того, как на платформе обнаружили незаконный контент.

«Мы временно удалили Telegram из App Store после того, как в ходе проверки обнаружили контент, нарушающий наши строгие правила, запрещающие материалы, содержащие сексуальную эксплуатацию детей. Приложение было впоследствии восстановлено после того, как разработчик оперативно удалил контент и заблокировал пользователя, разместившего его», — пояснили в Apple.

Незаконный контент в Telegram

В последние годы мессенджер неоднократно сталкивался с обвинениями в неудалении незаконного контента. Так, в 2024 году власти Франции обвинили Павла Дурова в соучастии в распространении материалов сексуального характера с участием детей и других преступлениях, связанных с платформой.

Кроме того, по этой причине мессенджер регулярно штрафуют в России. А 29 июля стало известно, что в отношении Дурова возбудили уголовное дело. Основателю Telegram предъявили обвинения в содействии террористической деятельности. В ФСБ заявили, что администрация платформы не удаляет каналы, чаты и боты, которые украинские спецслужбы используют для подготовки и координации диверсий и терактов, кибермошенничества.