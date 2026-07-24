Драйвер цифровой экономики Казахстана: Freedom Holding Corp. стал партнером техногигантов

Freedom Telecom с 2023 по 2025 год вложил около $325 млн в развитие бизнеса

Центральная Азия остается самым быстрорастущим субрегионом Европы и Центральной Азии, но следующий этап ее развития потребует уже не просто больше инвестиций, а более сложной инфраструктуры. На этом фоне показателен путь Freedom Holding Corp.: начав с брокерского бизнеса, компания постепенно объединила финансовые услуги, телекоммуникации, облачные технологии и повседневные цифровые сервисы в единую экосистему. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Экономика Центральной Азии растет быстрее, чем в большинстве стран Европы и Евразии, несмотря на ожидаемое замедление темпов роста. Всемирный банк прогнозирует, что в 2026–2027 годах экономика Центральной Азии будет расти в среднем на 4,9% в год после примерно 7% в 2025-м.

Для Казахстана и его бизнеса это означает переход к новому этапу развития: от роста за счет внутреннего спроса, сырьевых ресурсов и государственных инвестиций — к повышению производительности, развитию технологий и созданию более сложной цифровой инфраструктуры.

Центральная Азия сохраняет темпы роста

По оценке Всемирного банка, экономика Европы и Центральной Азии в целом выросла примерно на 2,6% в 2025 году после 4% годом ранее. Если исключить Россию, рост региона составил 3,6%. На этом фоне Центральная Азия с 7% выглядела заметно сильнее.

По прогнозу экспертов, в ближайшие два года темпы роста замедлятся, и одной из причин станет стабилизация расширения нефтедобычи в Казахстане. Однако Всемирный банк ожидает, что рост региона продолжат поддерживать масштабные инфраструктурные инвестиции, особенно в транспорт и энергетику.

Инвестиционная активность остается высокой. В целом по Европе и Центральной Азии инвестиции выросли на 6,9% в 2025 году — почти вдвое быстрее среднего показателя за 2010–2019 годы.

Одновременно растут требования к качеству экономического роста. Региону необходимо создавать больше высокопроизводительных рабочих мест и снижать зависимость от традиционных источников роста.

Занятость в IT растет в 12 раз быстрее общей занятости

Одним из наиболее показательных трендов становится развитие цифровой экономики. В Казахстане занятость в секторе информационно-коммуникационных технологий в IV квартале 2025 года выросла на 12% год к году. Для сравнения, общая занятость в стране увеличилась менее чем на 1%.

При этом Всемирный банк отмечает, что для Центральной Азии по-прежнему актуальна задача создания новых рабочих мест за пределами низкоквалифицированных услуг.

Именно поэтому значение приобретают компании, которые создают базовую инфраструктуру для экономики: телекоммуникационные сети, облачные вычисления, цифровые платежи, финансовые платформы и сервисы для бизнеса.

Freedom Holding Corp. развивает цифровые сервисы

По мнению экспертов Всемирного банка, для Казахстана одним из важных факторов экономической динамики остается внутренний спрос. Freedom Holding Corp. показывает, как один бизнес может объединять финансовые услуги с сервисами, которые отвечают на различные потребности растущего внутреннего рынка.

За несколько лет Freedom Holding вырос в полномасштабную экосистему. Помимо брокера холдинг создал цифровой банк, чья модель теперь экспортируется в Таджикистан, Турцию, Грузию и, при получении лицензии, во Францию.

Финансовый блок дополнили страховые компании Freedom Insurance и Freedom Life. Следом появились лайфстайл-сервисы: Freedom Travel для путешественников, платформа для покупки билетов Freedom Ticketon, доставка продуктов Arbuz.kz, стриминговая площадка Freedom Media, мобильный оператор Freedom Mobile и соцсеть Freedom Lenta.

Основная платформа экосистемы холдинга — Freedom SuperApp, в приложение интегрированы все сервисы компании, а число зарегистрированных пользователей превысило 5,6 млн, ежемесячная аудитория составила 2,59 млн, а ежедневная — 630 тыс. человек.

Холдинг объединяет 14 млн клиентов. За последний финансовый год выручка холдинга выросла до $2,19 млрд против $2 млрд годом ранее, а чистая прибыль удвоилась до $153,3 млн. Активы достигли $13,16 млрд.

От приложений — к инфраструктурным проектам

Freedom Holding инвестирует не только в пользовательские сервисы, но и в инфраструктуру. Freedom Telecom с 2023 по 2025 год вложил около $325 млн в развитие бизнеса и построил более 6 тыс. км волоконно-оптических линий связи.

Также Freedom Holding Corp. строит высокотехнологичные дата-центры Akashi, Freedom Cloud, суверенный центр ИИ и глобальный инфраструктурный проект Freedom AI Super Cluster. К этому дню Freedom Holding Corp. сотрудничает с глобальными технологическими компаниями. Вместе с Nvidia холдинг создает суверенную ИИ-инфраструктуру Казахстана, с Nokia развивает телекоммуникационные сети и дата-центры нового поколения, а с Amazon Web Services — облачные сервисы и решения для бизнеса. Партнерство с OpenAI связано с внедрением ChatGPT Edu в образовательную систему страны, Huawei помогает развивать телекоммуникационную инфраструктуру, а Alibaba Cloud — облачные и ИИ-решения для Казахстана и Центральной Азии.

В мае холдинг создал компанию Freedom Al Ltd., которая займется развитием этого бизнеса. Часть мощностей Freedom будет использовать для своей экосистемы, а часть начнет сдавать в аренду. По словам главы холдинга Тимура Турлова, инфраструктурные проекты принесут миллиарды долларов выручки в ближайшие годы.

CEO Freedom Holding Corp. считает, что именно экспорт технологий способен стать высшей формой несырьевого экспорта. По его мнению, индустриальная экономика создавала промышленные конгломераты, а цифровая экономика формирует экосистемы, которые объединяют финансы, телекоммуникации, облачные сервисы, искусственный интеллект и программное обеспечение.

«Следующим шагом мы должны эти экосистемы масштабировать и экспортировать за рубеж. Совершая операции через наши каналы, люди во всем мире будут приносить банку и экосистеме валютную выручку в виде комиссий, лицензионных платежей за софт, подписок на модели искусственного интеллекта, которые мы раскатываем. И эта выручка будет поступать в нашу страну», — писал Тимур Турлов.

Следующий этап — производительность и частный сектор

Инвестиции в инфраструктуру, развитие технологий и повышение производительности должны постепенно дополнять традиционные драйверы — сырьевой экспорт, государственные расходы и потребительский спрос.

Летом 2026 года компания приобрела партнеров из Китая и подписала несколько соглашений. Представители корпорации прибыли в КНР в составе делегации во главе с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым.

Вместе с Tencent и Ant International Freedom Holding Corp. развивает трансграничные платежи, с Baidu — технологии автономного транспорта, с Geely — решения для электромобилей, а с Heilongjiang Huida — цифровизацию сельского хозяйства.

Таким образом, международные партнерства позволяют холдингу привлекать в Казахстан передовые технологии, адаптировать их для местного рынка и в дальнейшем масштабировать созданные решения на страны Центральной Азии.