Блогеры завоевали мир. Как развивается Rutube и почему он в 10 раз обогнал ТВ

Rutube становится единым сервисом для просмотра разного видеоконтента. Его дневная аудитория выросла до 20,1 млн, а количество каналов дошло до 5 млн. Как устроен крупнейший российский видеосервис, что нового появится для пользователей и какие технологические нововведения в ближайшее время появятся на платформе, которая объединила в себе теперь еще сервис вертикальных видео Rutube shorts и доступ к контенту онлайн-кинотеатра Premier, «Газете.Ru» на конференции ЦИПР-2026 рассказал генеральный директор Rutube Tech Данила Овчаров.

Данила Овчаров Пресс-служба Rutube

— Rutube — крупнейший российский видеосервис. Как бы вы оценили технологическое развитие платформы за последние два года? И какие изменения для пользователей и создателей контента вы бы назвали главными?

— Главное и основное, что произошло с видеоплатформой, — это слияние трех цифровых сервисов «Газпром-Медиа Холдинга» на площадке Rutube. Мы практически завершили объединение Yappy, Premier и, собственно, самого Rutube на единой технологической базе.

Такое объединение дает пользователям возможность «бесшовно» смотреть в одном месте и в единой среде контент разного формата: короткие видео, сериалы, фильмы, ролики от блогеров. Всю эту работу выполняет команда нашего ИТ-хаба — Rutube Tech, который одновременно отвечает за технологическую стабильность и дальнейшее развитие всех видеоплатформ «Газпром-Медиа Холдинга». Не без гордости скажу, что это не просто разработчики, а сильная команда высококвалифицированных специалистов с широкой экспертизой в области ИИ, ИТ-архитектуры, работы с данными, видеотехнологий и платформенных сервисов.

— Для чего объединять ваши сервисы?

— Прежде всего, безусловно, речь идет о борьбе за конечного потребителя контента на рынке видеосервисов. Мы делаем ставку на синергетический эффект. Собирая цифровые платформы под единым «зонтиком», предлагая разные форматы на одной площадке, а также усовершенствуя их качество, команда Rutube улучшает клиентский опыт, создавая все условия для дальнейшего технологического развития сервиса.

Сейчас Rutube днем посещает более 20 миллионов пользователей, хотя стартовать мы начинали с 60 тысяч человек в день.

— Получается, что вы сильно выигрываете у телевидения, верно? За 2025 год, согласно цифрам компании Mediascope, самый посещаемый канал — «Россию 1» — смотрели 2 миллиона 550 тысяч зрителей в день. У вас дневной аудитории в 10 раз больше. Значит ли это, что телевидение наконец умерло?

— Не берусь судить. Да и не особо поддерживаю такую категоричность. Мы все-таки с вами говорим о разных способах медиапотребления. Отмечу лишь, что мы, в том числе, фиксируем интерес пользователей к телевизионному контенту на нашей площадке, где растет доля смотрения ТВ.

Да, и если мы заговорили о большом экране, то здесь пользователи Rutube все чаще выбирают формат длинных видео или эфирный контент телеканалов, который смотрят на устройствах Smart TV.

— А сколько сейчас каналов на Rutube ?

— Количество каналов на Rutube сейчас достигло почти 5 млн. Библиотека на данный момент составляет более 442,3 млн видео.

Вот свежая статистика: в апреле месячная аудитория Rutube составила 82,2 млн человек, дневная — 20,1 млн человек. Всего за месяц пользователи провели на платформе 595,3 млн часов. При этом количество просмотров достигало 4,7 млрд раз.

— Какие задачи будущего перед вами стоят на данный момент?

— Наш стратегический долгосрочный приоритет — стабильность и надежность видеоплатформ. Для высоконагруженных сервисов с многомиллионной аудиторией они — основа для роста и лояльности аудитории, внедрения новых форматов и развития более сложных технологических решений на платформе.

Мы также много думаем о том, как развивать нашу рекомендательную систему — это сердце любого подобного проекта.

У нас уже очень неплохие цифры с точки зрения вовлечения пользователя Rutube в просмотр контента, предлагаемого нашей рекомендательной системой. И рост этих показателей случился буквально недавно — за последние полгода, наверное.

— А сколько параметров, по которым вы оцениваете конкретного пользователя, чтобы предложить ему что-то?

— Никто и никогда вам прямо не ответит на этот вопрос. То, что «лежит под капотом» рекомендательной системы и предсказывает интересы пользователей, — краеугольный камень любого подобного сервиса. Могу лишь сказать, что количество таких параметров сейчас — это трехзначное число. Если вы, конечно, зарегистрировались на площадке и стали нашим пользователем.

— А понятно ли, кто больше посещает Rutube?

— Аудитория очень разная. В первую очередь, это взрослая аудитория по всей России преимущественно 25+ лет. Она приходит за разнообразным контентом. Кто-то приходит за сериалом, кто-то — за просмотром контента блогеров и шоу, кому-то интересны спортивные трансляции. Также у нас есть специальный раздел для детей и родителей и возможность семейного просмотра. И, по нашим данным, доля пользователей, смотрящих кино, сериалы и шоу, заметно растет.

— Как вы применяете ИИ?

— Для нас искусственный интеллект — уже не эксперимент, а рабочий инструмент. Он используется в рекомендательных системах, модерации, поиске. ИИ помогает нам точнее подбирать контент для пользователей, быстрее реагировать на изменения в поведении аудитории и в целом улучшать пользовательский опыт по мере роста платформы.

Например, наше подразделение активно использует ИИ в модерации. Команда ведет полный цикл работы над контентом, где без специализированных моделей не обойтись. Наши сотрудники смотрят и на текст, и на картинку с помощью технологий компьютерного зрения.

У нас на платформе размещены миллионы UGC-видео (User Generated Content — генерируемого пользователями). Пользовательский контент особенно сложный с точки зрения модерации, так как может содержать фрагменты или информацию, которая потенциально может не соответствовать законодательству. В работе с огромными объемами видеоконтента без ИИ-помощников уже сложно обойтись.

Мы используем ИИ-модели и в рекомендациях. В реальном времени алгоритмы формируют ленту пользователя, это увеличивает время просмотра контента и вовлеченность. А такие результаты, в свою очередь, напрямую влияют на показатели монетизации, что важно для авторов контента.

— Какие технологии вы планируете внедрить до конца 2026 года?

— Среди наших ключевых задач до конца года — повысить коммерческую привлекательность платформы, расширить сотрудничество с бизнесом, включая развитие и предложение новых рекламных форматов. Мы видим на это большой запрос со стороны рынка.

Мы будем, безусловно, продолжать наращивать внедрение ИИ-технологий в наш рабочий арсенал, а также в сервисы самой платформы.

Мы на постоянной основе улучшаем инструментарий для авторов контента: развиваем монетизацию, добавляем новые удобные функции. Появляется больше аналитики: авторы видят, сколько они зарабатывают на своем канале. Rutube предоставляет платформу, где авторы публикуют свой контент, чтобы он находил свою аудиторию. Для этого мы разрабатываем самые разные инструменты, помогаем монетизировать видео. Например, недавно обновили функции в студии — это место, где автор загружает свой контент. Она стала еще более функциональной за счет улучшений в дизайне и аналитике.

В скором времени мы интегрируем автоматические субтитры — то есть ролики можно будет смотреть без звука. Следующий шаг — это автоматический перевод.

Отдельный фокус — на использовании визуальных трансформеров для автоматического обнаружения нежелательного контента и дипфейков при загрузке видео.

— Считаете ли вы, что в наше время красивая женщина в костюме с профессиональным мейкапом в студии уступает запыхавшейся женщине на грядке, которая с усилием выдергивает морковь?

— Мы видим, что смотрение авторского контента больше, чем смотрение любого другого профессионального контента. Кроме того, мы наблюдаем устойчивый тренд на то, что люди, покупая товар на маркетплейсе, не смотрят красивую рекламу о классной терке для овощей, а смотрят, как та самая дачница, собирающая морковь, эту терку использует. Это очень важный момент переноса внимания пользователей. Поэтому те же маркетплейсы все больше и больше используют пользовательский контент для рекламы. Мы банально больше ему доверяем, так как видим, что перед нами обычный человек — такой, какие мы сами.

— Вы видели этот тренд, что покупать товары можно прямо из кадра? Будет ли такое на Rutube?

— Будет. Это общемировой тренд. История с покупками активно развивается, и мы, безусловно, смотрим в этом направлении.

— Что, на ваш взгляд, станет драйвером роста видеоплатформ в ближайшие 2-3 года?

— Основное — это, безусловно, более глубокая персонализация подбора контента. Еще из важного — мы хотим, чтобы Rutube стал единым окном для длинного, короткого и профессионального контента. Продолжится дальнейшее стирание границ между различными типами видео. И, пожалуй, еще упомяну также развитие собственных видеотехнологий, в частности эмбед-решений (это встраивание мультимедийного контента в веб-страницы).

— Почему, как вам кажется, блогеры смогли завоевать мир?

— Очень просто. Блогер — это независимый автор. Он не скован рамками редакций, у него живое воображение, и он умеет говорить с аудиторией так, чтобы каждое слово попадало точно в цель.