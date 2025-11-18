Разработчиков S.T.A.L.K.E.R. внесли в список нежелательных. Чем это грозит геймерам?

Генпрокуратура признала украинскую GSC Game World, разработчика серии S.T.A.L.K.E.R., нежелательной организацией. Ведомство заявляет, что студия занимается сбором средств для ВСУ и распространяет «русофобский контент» через свои игры. Депутаты и юристы спорят, грозит ли теперь ответственность российским игрокам и нужно ли удалять купленные игры.

Компания GSC Game World, разработчик игры S.T.A.L.K.E.R., признана нежелательной организацией. Решение об этом приняла Генпрокуратура РФ. По данным надзорного ведомства, украинская студия занимается сбором средств для нужд ВСУ и распространяет материалы, которые дискредитируют Россию.

«В фокусе интересов [GSC Game World] на текущий момент находится финансовая поддержка ВСУ и формирование образа России как «государства-агрессора», включая распространение дискредитирующих нашу страну материалов», — заявили в Генпрокуратуре.

По данным ведомства, организация «неоднократно объявляла о сборе средств» для ВСУ. Так, в 2022 году GSC Game World перевела фонду помощи украинским военнослужащим около $17 млн — на эти деньги были закуплены ударные БПЛА, комплектующие и автомобили.

Помимо этого, в Генпрокуратуре утверждают, что в 2024 году студия выпустила игру с «украинскими нарративами» и «агрессивным русофобским контентом». Название не приводится, однако очевидно, что речь идет о S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, релиз которой состоялся 20 ноября 2024 года.

Разногласия депутатов

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин напомнил, что еще год назад прогнозировал решение подобного рода.

«В контенте S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl обнаружена противоправная информация и агрессивный русофобский контент. На этом основании Генпрокуратура признала разработчика игры нежелательной организацией на территории РФ», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, в ближайшее время это приведет к снятию с продажи в России всех продуктов студии — как игр, так и сопутствующей атрибутики.

«Стоит ли переживать тем, кто эту продукцию приобретал? Думаю, что во избежание возможных проблем разумным решением будет от нее избавиться», — заявил Антон Горелкин.

С ним заочно не согласился член того же комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. В комментарии для RT он заявил, что запрет Генпрокуратуры не означает запрета на владение играми студии для физических лиц.

«Нет норм, которые предусматривали бы уголовную или административную ответственность обычных пользователей за покупку или запуск игр компании. Это [решение] касается именно деятельности компании, а не граждан, которые приобрели ее игры» , — почеркнул он.

При этом он призвал россиян не покупать новые продукты GSC Game World, подчеркнув, что это вопрос принципиальной позиции, а не юридических рисков.

Мнения юристов

Юристы, опрошенные различными медиа, высказали противоположные оценки возможных последствий для игроков. Часть экспертов считает, что риски есть.

Так, юрист Константин Воробьев в комментарии для «Афиша Daily» заявил, что покупка игр GSC Game World или пожертвования в адрес студии могут подпадать под часть 2 статьи 284.1 УК РФ — финансирование деятельности нежелательной организации. За это предусмотрено наказание от одного до пяти лет лишения свободы.

По его словам, ношение мерча с кадрами из игр также может рассматриваться как участие в деятельности нежелательной организации, поскольку популяризирует ее работу. За первое нарушение грозит штраф до 10 тыс. рублей, последующие — уже уголовная ответственность до четырех лет.

Член Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Александр Передрук в интервью «Фонтанке»» также предупредил, что покупка игры или донат в ней могут трактоваться как финансирование, так как «денежные средства будут поступать именно в пользу этой организации, и глобального значения не имеет, как она ими распорядится».

По его словам, «на гражданина возлагается обязанность заранее проверить информацию — включена ли организация в реестр нежелательных или нет», а любая транзакция в адрес запрещенного разработчика игр может расцениваться правоохранительными органами как доказательство преступного умысла.

Такой же позиции придерживается петербургский адвокат Мария Зырянова.

«Действия, направленные на организацию игры, публикацию ссылок на игру, видео, передачу ее (диск/флешка), посты о ней и прочие действия будут наказуемыми. Кроме того, посты, опубликованные ранее принятого решения о признании организации нежелательной, тоже будут нарушением», — поделилась Зырянова в беседе с «Фонтанкой».

Адвокат Наталья Рожкова занимает противоположную точку зрения. По ее словам, значимых рисков для рядовых игроков нет.

«С учетом того, что разработчики и раньше не скрывали своей позиции относительно поддержки ВСУ, до настоящего момента не было ни единого прецедента по привлечению к какой-либо ответственности игроков. Думаю, что и дальше будет так же», — сказала она.

Темная сторона Roblox: как игра превратилась в «рай для педофилов» Roblox — это игровая онлайн-платформа для создания и запуска игр, где контент создают сами... 17 ноября 11:55

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2 должна была выйти в 2021 году, однако релиз неоднократно переносили и в итоге задержали до конца 2024-го. После начала специальной военной операции несколько сотрудников GSC Game World, включая ключевого геймдизайнера Владимира Ежова, присоединились к ВСУ. Его не стало в декабре 2022 года в боях за Бахмут (Артемовск). Большинство сотрудников студии было эвакуировано в Прагу, где сейчас расположен основной офис компании.