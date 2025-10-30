Тонкий, легкий, стильный и камера снимается. Тест ноутбука HONOR MagicBook Art 14

Мощный ноутбук толщиной 1 см и весом около 1 кг — идеальное решение для студентов и клерков, однако выбор в этой категории нередко сводится к компромиссным устройствам. Новый HONOR MagicBook Art 14 2025 по характеристикам обещает, что жертвовать удобством, портативностью и производительностью не придется. «Газета.Ru» протестировала ноутбук, проверив, насколько компьютер готов к реальной работе.

Дизайн

В сегменте премиальных ноутбуков легкость и тонкость зачастую сопряжены с компромиссами по охлаждению, шуму, количеству портов или автономности. Вес и толщина нового HONOR MagicBook Art 14 составляют около 1 кг и 1 см соответственно. Это стало возможным благодаря корпусу из магниевого сплава аэрокосмического класса, который еще и добавляет уверенности, ведь тонкий — не обязательно хрупкий.

Такой ноутбук удобно носить с собой: в рюкзаке он почти не ощущается, в ограниченном пространстве, например, в самолете или в кафе, его габариты не создают неудобств.

С точки зрения журналиста или контентмейкера, работающих зачастую вне офиса, — это привлекательные параметры, ведь ноутбук удобно держать даже одной рукой, в том числе благодаря грамотной развесовке компонентов. Отдельного внимания достоин цвет «пепельный розовый», который выделяет ноутбук на фоне нейтральных конкурентов в «металлических» цветах.

Еще одна отличительная особенность HONOR MagicBook Art 14 — магнитная веб-камера, спрятанная в левой части корпуса. При необходимости пользователь может ее достать и установить на верхний торец по центру экрана — подключение происходит моментально. Чем такой вариант удобнее? Во-первых, если камера отсоединена, за вами никто не сможет подсмотреть, а судя по часто заклеенным объективам, этот вопрос волнует многих. Во-вторых, это позволило сделать дизайн еще более лаконичным — в 99% времени камера на ноутбуке не нужна, и пользователи получают экран с тончайшими рамками и без каких-либо вырезов, портящих восприятие устройства. В-третьих, ее можно повернуть и использовать как основную камеру для показа происходящего вокруг.

Экран

Одной из наиболее ярких характеристик HONOR MagicBook Art 14 является его экран. Это сенсорный 14,6-дюймовый OLED-дисплей с высоким разрешением 3120х2080 пикселей (3,1K), яркостью до 1600 нит, частотой 120 Гц и соотношением сторон 3:2. Профессионалы отдельно оценят заявленный 100% охват DCI-P3 и точность цветопередачи Delta E<0,5.

Особого внимания достойно упоминание антибликового покрытия, ведь в новинке предусмотрено 8-слойное нанопокрытие, которое, по заявлению компании, снижает влияние внешнего освещения на 99% и позволяет использовать ноутбук в ярком помещении или при свете солнца. На практике экран действительно остается читаемым даже на улице под прямыми лучами солнца, что выгодно отличает устройство от многих глянцевых ультрабуков.

Работа, просмотр фильмов и редактирование фото или видео на экране этого ноутбука проходят незаметно и с удовольствием, в том числе благодаря тонким рамкам толщиной 2,2 мм, с которыми полезная площадь дисплея составляет порядка 97%.

Производительность

Как правило, чем тоньше и легче ноутбук, тем проще у него начинка, но не в этом случае. Под капотом MagicBook Art 14 2025 установлены процессор Intel Core Ultra 7 255H второго поколения, интегрированная видеокарта Intel Arc 140T с архитектурой Xe+, оперативная память 32 ГБ LPDDR5x и скоростной SSD на 1 ТБ.

В тестах ноутбук проявил себя отлично. Производитель явно не пожалел средств на комплектующие. Устройство без труда справится с любой задачей: приложения запускаются так же быстро, как на мощных стационарных компьютерах, а система работает плавно даже под высокой нагрузкой.

Система охлаждения представлена сверхтонкой паровой камерой и бионической системой охлаждения. Шум алюминиевых вентиляторов с алмазной обработкой держится на уровне около 3 дБ в стандартной нагрузке, что никак не мешает работе даже ночью или в полной тишине.

Несмотря на отсутствие дискретной видеокарты, встроенный графический процессор Intel позволяет запускать многие игры на высоких настройках. Но все же стоит понимать, что это не игровой ноутбук в классическом понимании, так как MagicBook Art 14 ориентирован на другую аудиторию. Однако он отлично подходит для того, чтобы скоротать время после работы.

ПО и прочие особенности

Для профессионалов важна не только мощная начинка, но и полноценная работа с рабочими инструментами. Как правило, выбор тонких ноутбуков приводит к компромиссу в виде практически полного отсутствия необходимых портов, но не в случае с HONOR MagicBook Art 14. Здесь модель предлагает порт Thunderbolt 4, USB-C, USB-A 3.2 Gen1, HDMI 2.1-TMDS и 3,5 мм аудиоразъем, что позволит работать за ноутбуком без использования переходников.

Беспроводные интерфейсы включают наличие Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1, а также фирменных функций передачи контента, в том числе в HONOR Share, позволяющей беспроводным методом переносить файлы с ноутбука на смартфоны HONOR, iPhone и прочие устройства.

Экосистемные сервисы HONOR Connect, HONOR Device Clone и другие позволяют быстро передавать файлы со старого устройства, работать за ноутбуком, управляя с него смартфоном и планшетом, переносить изображения или получать с них звонки и уведомления на экране компьютера, что значительно оптимизирует рабочий процесс.

Отдельной похвалы достоин большой стеклянный тачпад ноутбука, в котором отклик сопровождается вибрацией как на смартфоне при вводе на клавиатуре, а не привычным щелчком. Такое решение ощущается, как дорогое и не раздражает окружающих постоянными щелчками. Более того, в фирменном ПО HONOR PC Manager можно настроить силу вибрации и чувствительность нажатия тачпада, разного рода жесты, в том числе позволяющие делать скриншоты, регулирующие уровень громкости или яркости и многое другое.

Здесь же можно провести полное сканирование, оптимизацию и резервное копирование устройства. Также можно перенести данные со старого ноутбука на новый, есть функция настройки экрана с дополнительной защитой конфиденциальности при выводе картинки через HDMI. Например, можно скрыть уведомления, чтобы коллеги не увидели что-либо личное во время презентации. Кроме того, можно настроить звук и многое другое.

Клавиатура тут тоже отличная — ее основание выполнено из титана, а в уголке имеется сканер отпечатков пальцев для авторизации через систему Windows Hello. Ход клавиш приятный, под ними предусмотрена подсветка с регулируемой мощностью.

Автономность

В HONOR MagicBook Art 14 установлен аккумулятор емкостью 60 Вт*ч с поддержкой быстрой зарядки. В целом, показатель немного ниже привычных, однако уместить батарею больше с сохранением таких габаритов было бы сложно.

Тем не менее, ноутбук способен проработать порядка 9–10 часов при офисной нагрузке. При необходимости пользователь всегда может зарядить устройство от любой зарядки и даже пауэрбанка, ведь тут используется универсальный порт USB-C.

Комплектация

HONOR MagicBook Art 14 поставляется в тончайшей и аккуратной коробке, что крайне непривычно для ноутбуков. В комплект входят ноутбук, блок питания с USB-C, от которого можно заряжать и другие устройства, длинный кабель USB-C на USB-C и документация.

Более того, из коробки пользователь получает готовый к работе ноутбук, на который предустановлена лицензионная Windows 11 Home.

Вывод

HONOR MagicBook Art 14 2025 впечатляет сочетанием мобильности, дизайна и серьезной начинки, если для вас важны такие параметры, как легкость при переноске, флагманский экран и надежная производительность. Пользователи смартфонов HONOR откроют для себя еще одно преимущество в виде связки с экосистемой бренда.

Для журналиста, студента или сотрудника офиса MagicBook Art 14 2025 может стать отличным спутником: вы без проблем сможете носить его с собой, работать на ходу, пользоваться ярким и качественным экраном на природе, подключать внешние монитор или смартфон. При цене около 180 тыс. руб. — это безальтернативное решение на рынке.