Тест iPhone 17 Pro Max: лучший смартфон Apple за последние годы

Выход iPhone 17 Pro Max ознаменовал собой крупное обновление линейки: Apple впервые за долгие годы обновила дизайн, улучшила камеры, представила уникальную селфи-камеру и увеличила производительность. Кроме того, смартфон приобрел один из самых долгоживущих аккумуляторов, но есть нюансы, которые стоит учесть перед покупкой. Подробнее — в обзоре «Газеты.Ru», который написан после основательного теста смартфона.

Дизайн

После длительного дизайнерского застоя Pro-линейка наконец-то получила радикально обновленный облик, однако реакция на него оказалась неоднозначной. Часть аудитории указывает на сходство iPhone 17 Pro Max с бюджетными моделями Poco, тогда как другие критикуют выбор материалов корпуса.

Apple отказалась от использования титановой рамки в пользу цельного алюминиевого корпуса.

Для многих и это стало поводом для недовольства: устройство лишилось статуса премиальности, а риск появления царапин и механических повреждений заметно возрос. Также алюминий может деформироваться, например, при падении смартфона. В то же время стоит подчеркнуть, что на ощупь отличить алюминий от титана достаточно сложно.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Проблему с устойчивостью к царапинам легко нивелировать использованием защитного чехла, которым, как показывает практика, пользуется подавляющее большинство пользователей вне зависимости от применяемых материалов.

close Слева — iPhone 17 Pro Max, справа — iPhone 16 Pro Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Отдельного внимания заслуживает возвращение к цельнометаллическому корпусу — решению, которое крупные производители не использовали около десяти лет. Основная причина заключалась в невозможности обеспечить работу беспроводной зарядки через металл. В Apple предложили компромисс: в конструкции предусмотрена компактная вставка из стекла на задней панели. Такое инженерное решение выглядит свежо и способно сформировать новый тренд, особенно на фоне приевшихся комбинаций стекла и пластика.

С точки зрения эргономики многое определяется личными предпочтениями пользователей. На адаптацию может потребоваться некоторое время, особенно при переходе с более компактных моделей базовой или Pro-линейки. Например, корреспондент «Газеты.Ru», пользовавшийся небольшим iPhone 16 Pro, не заметил критических неудобств за время тестирования.

close На переднем плане iPhone 17 Pro Max, на заднем — iPhone 16 Pro Дони Джабборов/«Газета.Ru»

В числе дополнительных характеристик корпуса стоит выделить защиту от влаги и пыли по стандарту IP68. При этом конкуренты из Китая в последнее время продвигают уровень IP69 даже в сегменте бюджетных устройств, предлагая повышенную устойчивость, включая защиту от воздействия струй горячей воды под давлением.

Есть и слабые стороны: алюминиевый корпус без чехла склонен к появлению царапин.

Это подтверждают первые отзывы владельцев и результаты тестов блогеров. Ситуация не критична, но это заметно в сравнении с предыдущими поколениями. Кроме того, несмотря на горизонтально ориентированный блок камер, iPhone 17 Pro Max не избавился от характерного «шатающегося» эффекта при размещении на поверхности экраном вверх. Впрочем, при использовании чехла данный недостаток нивелируется. Кейс также поможет избежать заляпывания корпуса, от чего страдает как минимум синяя версия.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Экран

Дисплей iPhone 17 Pro Max оснащен 6,9-дюймовой OLED-матрицей с разрешением 1320х2868 пикселей, адаптивной частотой обновления 120 Гц (LTPO) и пиковой яркостью до 3000 нит, — что на тысячу больше, чем у предыдущего поколения.

Экран также получил улучшенное рассеивание света: полноценным антибликовым покрытием это назвать сложно, однако по сравнению с прошлогодней моделью эффект заметно выражен.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Несмотря на увеличенную диагональ, пользоваться дисплеем комфортно даже одной рукой: палец дотягивается до всех элементов интерфейса как сверху, так и снизу. Сам экран демонстрирует высокое качество, — картинка насыщенная и передается без искажений, цветопередача точная, а уровень яркости достаточен даже при прямом солнечном свете.

Среди значимых улучшений — появление функции подавления пульсации ШИМ, которая у части пользователей OLED-панелей вызывала повышенную утомляемость глаз. При необходимости режим можно активировать через меню «Настройки» — «Универсальный доступ» — «Дисплей и размер текста» — «Сглаживание изображения на дисплее (ШИМ)».

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Оценивать долговечность защитного стекла пока преждевременно, однако стоит учитывать опыт эксплуатации предыдущего поколения: дисплей iPhone 16 Pro корреспондента «Газеты.Ru» уже через год использования без пленки и стекла оказался весь в царапинах, несмотря на бережное использование. В этой связи приобретение дополнительной защиты экрана лучше рассматривать сразу после покупки устройства.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Камеры

Для значительной части пользователей iPhone традиционно считался эталонным устройством для съемки видео, и с этим утверждением соглашались даже владельцы Android-смартфонов. В отношении фото его лидерство оставалось предметом дискуссий. Однако в этом году Apple сделала существенный шаг вперед: устройство получило три 48-мегапиксельные камеры — основную, ультраширокоугольную и телеобъектив с 4-кратным оптическим увеличением. Фронтальная камера получила уникальный сенсор — квадратный вместо прямоугольного, с разрешением 18 Мп.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Такой набор модулей обеспечивает стабильные кадры с высокой детализацией, точной цветопередачей, расширенным динамическим диапазоном и качественной программной обработкой.

Алгоритмы шумоподавления значительно улучшились: теперь они быстрее и лучше устраняют цифровые шумы на фотографиях, сделанных ночью или в условиях недостаточного освещения. Это особенно заметно в сравнении с прошлогодними моделями, например, при съемке вечером с максимальным зумом, диапазон которого тоже был увеличен — с 25х до 40х.

Отдельного внимания заслуживает телеобъектив: в этом году его оптический зум составил 4х вместо 5х, как ранее. Однако снижение кратности не стоит рассматривать как недостаток — наоборот, объектив стал более подходящим для портретной и предметной съемки. При необходимости пользователь может применить цифровое приближение, при этом качество изображения сохраняется на достойном уровне даже на максимальных значениях.

Видеосъемка по-прежнему является одним из ключевых преимуществ iPhone.

Все модули, включая фронтальную камеру, поддерживают запись в формате 4K при 60 кадрах в секунду. Устройство обеспечивает стабильную картинку с высоким уровнем детализации и широким динамическим диапазоном даже в приближении. Кроме того, переход между объективами происходит плавно, а цветовая температура остается одинаковой вне зависимости от выбранного модуля, что выгодно отличает iPhone от многих Android-смартфонов.

Фронтальная камера iPhone 17 Pro Max, как и других моделей линейки iPhone 17, получила инновационный квадратный сенсор, позволяющий снимать горизонтальные видео при вертикальном положении устройства. Преимущество данного решения становится очевидным при использовании: перспектива не искажается, лицо остается в центре кадра, а взгляд направлен непосредственно в камеру. Для сравнения: на других смартфонах при съемке горизонтального видео камера будет расположена сбоку, из-за чего картинка выглядит иначе. На примере фотографий ниже, сделанных на iPhone 16 Pro и iPhone 17 Pro Max, можно также заметить, что угол обзора нового модуля стал значительно шире.

Селфи на iPhone 17 Pro Max и Селфи на iPhone 16 Pro Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Фронтальная камера поддерживает видеозапись в формате 4K при 60 кадрах в секунду. Хотя формально набор режимов не изменился, качество фото- и видеосъемки стало ощутимо выше. Среди новых функций стоит выделить режим «В центре внимания», который позволяет приближать кадр и автоматически отслеживать лицо пользователя во время видеозвонков.

Эта возможность интегрирована и в формат «кружков» Telegram.

Еще одно нововведение — режим одновременной съемки на фронтальную и тыльные камеры. Аналогичная опция давно реализована в смартфонах конкурентов, а ранее в экосистеме iOS была доступна лишь через сторонние приложения. Поэтому назвать функцию революционной сложно.

Производительность

Устройства Apple традиционно оснащаются высокопроизводительным железом, обеспечивающим запуск любых приложений и игр на максимальных параметрах настроек. Однако в предыдущих поколениях ключевой проблемой оставалась система охлаждения: при длительных игровых сессиях смартфоны быстро перегревались, и удерживать их в руках становилось неудобно. В случае с iPhone 17 Pro Max ситуация изменилась: аппарат оснащен фирменным процессором Apple A19 Pro, 12 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом от 256 ГБ до 2 ТБ.

В синтетических тестах производительности iPhone 17 Pro Max демонстрирует результаты, сопоставимые с ноутбуками Apple на базе чипов M-серии, что подтверждает высокий уровень мощности.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

При этом стоит учитывать, что результаты бенчмарков и практическая эксплуатация смартфонов могут существенно различаться — чаще всего именно из-за перегрева. Для решения этой задачи в iPhone 17 Pro Max реализована новая система охлаждения с испарительной камерой. Также теплоотвод обеспечивается за счет цельнометаллического корпуса. В результате это первый смартфон Apple, который спустя час работы в ресурсоемких играх нагревается меньше, чем ряд флагманов на Android.

close Genshin Impact Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Не вызывает сомнений и возможность новинки справляться со всеми современными мобильными играми.

Более того, iPhone поддерживает запуск полноценных проектов, портированных с ПК и консолей: среди них Resident Evil 2 Remake, Assassin's Creed: Mirage, Death Stranding и другие. Тем не менее, даже возросшая производительность не делает устройство полноценной альтернативой игровой консоли или ПК, — для этого требуется более мощное оборудование, оптимизация со стороны разработчиков и, в идеале, система активного охлаждения с кулером, как в компьютерах.

close Resident Evil 2 Remake Дони Джабборов/«Газета.Ru»

В целом, в вопросах производительности iPhone 17 Pro Max демонстрирует безупречные результаты: интерфейс работает плавно, приложения запускаются моментально, а стабильность сохраняется при любых сценариях использования. За все время тестирования сбоев или критических замедлений отмечено не было. Учитывая длительный цикл программной поддержки Apple, можно уверенно говорить, что запаса мощности устройства хватит на несколько лет интенсивного использования.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Батарея

В сегменте Android-смартфонов аккумуляторы емкостью 6000 мАч и выше постепенно становятся отраслевым стандартом. На этом фоне емкость батареи iPhone 17 Pro Max выглядит сравнительно скромно, особенно если учитывать, что в некоторых более компактных устройствах устанавливаются элементы питания большего объема. Причем особенностью нынешнего поколения стало то, что емкость аккумулятора зависит от версии смартфона — с поддержкой физических SIM-карт или только eSIM.

Так, iPhone 17 Pro Max с eSIM оснащается аккумулятором на 5088 мАч, а модель с поддержкой SIM-карт получила батарею емкостью 4832 мАч.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

В распоряжение редакции «Газеты.Ru» поступил вариант с eSIM и увеличенной емкостью аккумулятора. Результаты оказались впечатляющими: устройство демонстрирует один из лучших уровней автономности на рынке. В стандартном режиме эксплуатации смартфон способен проработать до полутора суток без подзарядки, хотя многое зависит от конкретных сценариев использования.

Для сравнения: час просмотра онлайн-фильма снижает заряд лишь на 3%, тогда как час игры в Genshin Impact — примерно на 15%, что можно считать очень достойным результатом. На полную зарядку потребуется около 90 минут.

Выводы

Сразу после покупки iPhone 17 Pro Max пользователю стоит дополнительно позаботиться о защите устройства — приобрести чехол и защитное стекло. Это особенно актуально, учитывая скромную комплектацию: в коробке находятся лишь сам смартфон, плетеный кабель USB-C и документация. Зарядный адаптер, как и в предыдущие годы, отсутствует.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

По итогам тестирования можно лишь признать, что iPhone 17 Pro Max представляет собой одно из самых заметных обновлений линейки за последние годы.

Ранее Apple ограничивалась малыми изменениями с сохранением дизайна, который использовался в Pro-моделях еще с iPhone 11 (2019).

В этом году устройство получило ряд существенных новшеств, что делает его оправданным выбором для покупки. Впрочем, приобретать смартфон сразу после старта продаж нецелесообразно из-за повышенного спроса и завышенных цен. Пожалуй, это первый iPhone, который с уверенностью можно рекомендовать к покупке даже владельцам прошлогодних моделей.