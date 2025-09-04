HUAWEI Pura 80 Pro: сбалансированный флагман с акцентом на камеры и дизайн

HUAWEI Pura 80 Pro – это сбалансированный смартфон, призванный занять нишу между базовой моделью и флагманской Ultra. Новинка, получившая премиальные материалы корпуса, продвинутые камеры и быструю зарядку, в целом сохраняет ключевые характеристики дорогой Ultra-версии, но и в то же время позиционируется как более доступное решение. Чем гаджет выделяется на фоне конкурентов – в обзоре «Газеты.Ru».

Дизайн

Визуально смартфон выделяется крупным треугольным блоком камер с тремя объективами и встроенной вспышкой. Подобное решение уже использовалось в предыдущем поколении, однако на фоне однообразных конкурентов с круглыми и квадратными блоками этот дизайн по-прежнему выглядит свежо и оригинально.

Тактильно HUAWEI Pura 80 Pro понравится большинству пользователей. Несмотря на большой экран и вес в 219 г., пользоваться смартфоном удобно в том числе благодаря продуманной развесовке. При внушительных размерах блока камеры верхняя часть не перевешивает. Не исключено, что гаджет понравится даже любителям компактных устройств. На правой грани расположилась кнопка включения с интегрированным сканером отпечатков пальцев, выше – кнопки регулировки громкости. Грани в смартфоне скругленные со всех сторон, что положительно сказывается на хвате устройства.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Корпус новинки выполнен из алюминиевой рамы и стекла Kunlun Glass 2-го поколения, обеспечивающие защиту при падении гаджета. Устройство также устойчиво к пыли и воде и соответствует стандартам IP68/IP69, что позволяет погружать смартфон в пресную воду на глубину до двух метров и выдерживать струи горячей воды под высоким давлением.

В России Pura 80 Pro предлагается в трех цветах: белом, черном и красном – последний поступил на тест в редакцию «Газеты.Ru». Каждый из вариантов привлекает внимание, в особенности красный, так как такое решение встретишь нечасто. Тем не менее наиболее практичным, пожалуй, будет белый, так как смартфон получил глянцевую крышку и активно собирает отпечатки пальцев. В остальном к HUAWEI Pura 80 Pro не придраться – полноценный флагман с выверенным дизайном и дорогими материалами корпуса.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Экран

HUAWEI Pura 80 Pro оснащается флагманским 6,8-дюймовым OLED-дисплеем, выполненным по технологии LTPOLow-Temperature Polycrystalline Oxide — это технология для OLED-дисплеев, которая позволяет динамически подстраивает частоту обновления под отображаемый контент. Экран получил разрешение 2848х1276, с высокой плотностью пикселей (460 ppi), адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью до 3000 нит.

В этой модели используется обтекаемый с четырех сторон экран со скругленными гранями. Фантомных нажатий за время тестирования замечено не было, в том числе из-за того, что скругления не сильные.

Яркости экрана с запасом хватает для использования смартфона летом под прямыми лучами солнца, особенно при просмотре HDR-режима или снятого на камеру смартфона видео в формате HDR Vivid.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

В HUAWEI Pura 80 Pro предусмотрены функции защиты зрения, в том числе опция снижения мерцания, фильтрация синего света и режим электронной книги для снижения усталости глаз.

Цветокоррекция экрана с завода выполнена правильно, – все оттенки на дисплее переданы натурально. Но при желании пользователь может подстроить все под себя, выбрав один из двух цветовых профилей («Обычные цвета» и «Яркие цвета»), теплую или холодную цветовую температуру или настроить ее вручную.

Экран и стереодинамики с большой амплитудой – нижний динамик с рекордной амплитудой 0,85 мм – отлично подойдут для потребления контента, игр и ежедневного использования в любых сценариях.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Камеры

Флагманские смартфоны HUAWEI выделяются на фоне конкурентов фотовозможностями, и Pura 80 Pro не стал исключением. Гаджет оснащается системой из трех камер: основной с дюймовым сенсором на 50 Мп с переменной диафрагмой (f/1,6-f/4,0), перископическим телеобъективом с 4-кратным оптическим приближением с разрешением 48 Мп и возможностью макросъемки, а также сверхширокоугольным объективом на 40 Мп. Первые два датчика также оснащаются оптической стабилизацией (OIS). Спереди установлена селфи-камера на 13 Мп с автофокусом.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Такой набор позволяет получать стабильные и детализированные снимки даже в условиях сложного освещения. Камеры Pura 80 Pro имеют широкий динамический диапазон и одни из лучших алгоритмов постобработки, благодаря чему итоговая картинка передает максимально возможный объем информации: детали в тенях осветляются, при том что изображение в целом не пересвечено.

Размер сенсора (1 дюйм) основной камеры захватывает больше света, а переменная диафрагма позволяет получать натуральное размытие заднего фона, делая снимок художественным. Если в других смартфонах снимать портреты приходится на телеобъектив, то тут при желании можно использовать в качестве портретной и основную камеру, например, в зуме 2х. Такой вариант отлично подойдет в том числе для ночных портретов.

Телеобъектив позволяет использовать 4-кратное оптическое или 100-кратное цифровое приближение. На максимальном зуме детали передаются не только оптикой, но и с помощью ИИ. Но отличительной особенностью HUAWEI Pura 80 является возможность снимать макро с близкого расстояния. Эта функция превращает смартфон фактически в микроскоп, с которым можно рассматривать и фотографировать цветы, песок, жуков и многое другое, что вряд ли сможет передать макрокамера во многих других смартфонах.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Видеосъемка в Pura 80 Ultra тоже на флагманском уровне – все модули снимают четкое и плавное видео в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду. Отдельного внимания заслуживает съемка в режиме HDR Vivid, который благодаря широкому динамическому диапазону передает насыщенные цвета с сохранением контраста. Это отличное решение для съемки концертов, костра или романтического ужина при свечах.

Среди прочих особенностей хотелось бы также отметить наличие функций «Живое фото» (с обратной совместимостью на iPhone), замедленной съемки (Full HD/960 кадров в секунду), двойной съемки видео на селфи- и основную камеры, мультикамеры (для съемки с нескольких гаджетов HUAWEI) и, конечно, «Профи» с возможностью выбора всех параметров камеры вручную.

Программное обеспечение

HUAWEI Pura 80 Pro поставляется с предустановленной системой EMUI 15 и хорошо адаптирован под российский рынок. Например, в систему интегрирован сервис «Яндекс с Алисой», с помощью которого достаточно обвести предмет на экране, после чего поисковик найдет его по фото. Если это какой-то товар, то там же будет ссылка на покупку, что очень удобно.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Загрузка всех привычных игр и приложений возможна через AppGallery и RuStore, а если чего-то нет по каким-то причинам в этих магазинах, всегда можно скачать файл «apk» или даже установить Gbox и Google Play.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Оболочка EMUI 15 отличается плавной анимацией и удобным интерфейсом, а также содержит дополнительные элементы персонализации. В смартфоне и вовсе есть уникальные темы с интерактивными экранами блокировки, на которых можно играть в баскетбол жестом забрасывания мяча в кольцо или в теннис, отбивая мяч взглядом.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Однако есть и более полезные фишка, в том числе умные жесты, позволяющие прокручивать ленту соцсетей или TikTok взмахом руки перед экраном, или снимать скриншот жестом сжатия руки. На первый взгляд бесполезные функции, однако они раскрываются на практике, когда руки оказываются жирными.

close «Газета.Ru»

Производительность системы тоже на высоте — в Pura 80 Pro установлен фирменный чипсет Kirin 9020, дополненный 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. Таким железом гаджет отлично справляется с ежедневными задачами и актуальными тяжелыми играми, в том числе с Genshin Impact.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

На то, что перед нами полноценный флагман указывают наличие Wi-Fi 7 и порта USB-C 3.1. Через современный интерфейс USB смартфон также можно превратить в компьютер — достаточно подключить его к монитору или телевизору и перевести из режима проецирования в режим рабочего стола. В итоге пользователь получает полноценный ПК-режим с оконным отображением установленных мобильных приложений. Причем смартфон в этот момент превращается в тачпад для управления импровизированным компьютером.

Батарея и комплектация

Аккумулятор HUAWEI Pura 80 Pro емкостью 5170 мАч обеспечивает до суток работы в смешанном режиме, а полная зарядка занимает около 50 минут от фирменного блока на 100 Вт. Причем смартфон также поддерживает и скоростную беспроводную зарядку на 80 Вт.

В коробке пользователь найдет смартфон, чехол, зарядный блок, кабель USB-C на USB-C, иголку для извлечения SIM-лотка и документацию. Кроме того, на экран с завода уже наклеена защитная пленка — такой комплектацией не могут похвастаться большинство популярных брендов.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Вывод

HUAWEI Pura 80 Pro за время тестирования порадовал качеством камер, дизайном, стабильным и плавным ПО. На фоне конкурентов новинка выделяется еще и тем, что в России HUAWEI Pura 80 Pro предлагается за 89 тыс. руб., не считая скидок, акций и подарков ретейлеров за покупку. Безальтернативный вариант для тех, кто ищет универсальный смартфон и не хочет переплачивать за Ultra-модели.