Обзор обновленного планшета HUAWEI MatePad 11,5 2025: незаменимый друг в работе и досуге

Планшеты для многих в последние годы стали инструментом для творчества, работы и развлечений. Однако зачастую пользователи недооценивают возможности таких устройств, предполагая, что для полного удовлетворения всех нужд нужен флагманский гаджет. Как оказалось, даже устройство из среднего сегмента способно удивить. Чем именно – в обзоре инновационного мобильного планшета «3-в-1» для повышения продуктивности, мобильности и защиты зрения молодых пользователей HUAWEI MatePad 11,5 2025.

Дизайн

Планшет – это устройство, которое используют, держа в руках, в отличие от ноутбука. Поэтому такое устройство должно быть легким, тонким и эргономически выверенным. В этом плане HUAWEI MatePad 11,5 2025 выделяется на фоне многих конкурентов.

Во-первых, гаджет имеет цельнометаллический корпус, который приятно держать в руках. Особое внимание привлекает его сиреневая расцветка, тогда как любители классики могут присмотреться к версии в сером исполнении.

Во-вторых, несмотря на довольно большой экран и металлический корпус, планшет весит всего 515 г, а его толщина составляет 6,1 мм. Это позволяет пользоваться им на ходу и брать с собой в дальние поездки.

close «Газета.Ru»

В-третьих, на задней панели MatePad 11,5 2025 аккуратно расположился небольшой блок камеры, который не сильно выступает над корпусом. Он примечателен еще и тем, что антенны расположены тоже в этой области, благодаря чему на торцах устройства нет пластиковых отсечек, которые встречаются в других металлических устройствах.

Планшет выглядит стильно и минималистично, а что самое главное – им удобно пользоваться. Зачастую при длительном использовании даже более компактных устройств у некоторых людей могут затекать руки, например, при эксплуатации в позе лежа, с руками перед лицом. За время тестирования MatePad 11,5 2025 такого корреспондентом «Газеты.Ru» замечено не было.

close «Газета.Ru»

Экран

Ключевой параметр при выборе планшета – качество его экрана, и тут MatePad 11,5 2025 демонстрирует хорошие показатели. Устройство оснащено 11,5-дюймовым экраном FullView HD с разрешением 2456х1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 600 нит.

В первую очередь экран планшета понравится студентам, работающим с документами, а также любителям читать книги, – все благодаря соотношению сторон 3:2. В таком формате при горизонтальном использовании экран обеспечивает на 10% большую площадь отображения по сравнению с 16:10, а в вертикальном режиме экран напоминает книгу. Из-за этого очень удобно работать в текстовых редакторах. Часть этого обзора была написана на HUAWEI MatePad 11,5 2025 в рамках эксперимента с помощью фирменной клавиатуры. Эксперимент прошел успешно.

close «Газета.Ru»

Калибровка цветов дисплея с завода выполнена точно, а экран отрисовывает анимации очень плавно благодаря высокой частоте. Причем система может автоматически устанавливать частоту в 60, 90 или 120 Гц в зависимости от контента на экране, что позволяет сэкономить расход батареи.

Выделяет MatePad 11,5 2025 от конкурентов еще и технология PaperMatte. Это антибликовая технология нанотравления, которая формирует сотни миллионов нанотекстур на поверхности экрана, тем самым устраняя 99% световых помех. В отличие от матовой защитной пленки, PaperMatte не искажает изображение, передавая картинку в высокой четкости, как на обычном экране. При этом отлично справляется с бликами от разных источников света, позволяет пользоваться планшетом даже на улице.

close «Газета.Ru»

Поверхность экрана при использовании стилуса HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) еще и создает эффект шуршания, что чем-то напоминает процесс письма карандашом на бумаге.

Среди прочих особенностей хотелось бы отметить наличие естественного эффекта рассеивания света, снижающего воздействие света экрана на глаза, быстро и хорошо работающего режима автояркости, технологии круговой поляризации (в версии PaperMatte), которая позволяет использовать планшет в солнцезащитных очках под любым углом. Любители комиксов и книг оценят цветной режим электронной книги, который регулирует яркость экрана, цвет и температуру для комфортного чтения.

Подводя итоги можно лишь сказать, что такой экран подойдет под любые цели: учеба, работа с документами, игры, просмотр фильмов, роликов, веб-серфинг, чтение книг и для любых других задач.

Работа и учеба

Для многих главный рабочий инструмент – компьютер или ноутбук. Последний помогает быть мобильным, но все равно несет в себе множество ограничений и неудобств. Самые главные – габариты и вес, а также то, что зачастую ноутбук «живет» без зарядки лишь пару часов. С HUAWEI MatePad 11,5 2025 об этих неудобствах можно забыть.

Так, в ходе тестирования MatePad 11,5 2025 с фирменной клавиатурой HUAWEI Smart Magnetic Keyboard корреспондент «Газеты.Ru» смог отказаться от почти двухкилограммового ноутбука в пользу легкого планшета, не ограничивая себя в использовании привычных инструментов для работы. Именно в этом планшете HUAWEI есть поддержка полноценной, то есть компьютерной версии WPS Office – ПО для работы с документами. В офисном пакете собраны не только все нужные функции, но и перенесен привычный интерфейс, из-за чего даже не пришлось привыкать к чему-то новому.

Как и на компьютере в этой версии WPS Office можно использовать сразу несколько окон с разными документами, менять их размер (открыть на весь экран, наполовину и т.д.) и работать с текстом, презентациями и таблицами в привычном режиме, но налегке.

close «Газета.Ru»

Клавиатура для HUAWEI MatePad 11,5 2025 предлагается в сером и черном цветах. Она спрятана в чехле-книжке и может отстегиваться при необходимости, – планшет при этом будет защищен сзади и по торцам. Клавиатура отличается мощной батареей, а ее зарядка выполняется по Bluetooth от планшета, – подключать ее отдельно к источнику питания не нужно, что значительно упрощает процесс использования. Ход клавиш тут хороший, поверхность приятная на ощупь, но в ней не предусмотрена подсветка клавиш.

В такой сборке планшет способен заменить офисный ноутбук, предлагая более длительную работу от батареи и самое главное – большую мобильность, что оценят студенты, школьники и работники офисов.

close «Газета.Ru»

Творческие личности могут попробовать HUAWEI MatePad 11,5 2025 в связке с M-Pencil (3-го поколения). Стилус заряжается беспроводным способом, когда пользователь крепит его к грани планшета – держится конструкция уверенно благодаря мощным магнитам. Перо поддерживает частоту дискретизации касаний 240 Гц, благодаря чему глаз не успевает заметить какую-либо задержку между вводом и появлением линий на экране.

Для работы со стилусом предусмотрено немало приложений, но главные из них — «Блокнот» и GoPaint. Обе программы доступны бесплатно. «Блокнот» подойдет не только для рисования, но и ведения лекций, так как тут имеется выравнивающий почерк ИИ, но на данный момент эта функция работает лишь с английским языком. Ну и, конечно, приложение подойдет для творческих заметок и набросков, а украсить виртуальные блокноты можно разными обложками.

Для более серьезных творческих задач предусмотрен GoPaint, предлагающий профессиональные и в то же время понятные инструменты, что делает приложение доступным как для профессионалов, так и для любителей. Причем MatePad 11,5 2025 стал первым планшетом HUAWEI в доступном ценовом сегменте, который может похвастаться поддержкой этого приложения.

close «Газета.Ru»

ПО

HUAWEI MatePad 11,5 2025 поставляется с предустановленной системой HarmonyOS 4.3.0, которая может похвастаться продуманным интерфейсом, плавной работой и множеством полезных функций. Так, выбравшие планшет для работы смогут оценить режим нескольких плавающих окон, позволяющий запускать до четырех приложений одновременно.

close «Газета.Ru»

При работе с несколькими устройствами полезной окажется функция SuperHub, которая позволяет перетаскивать текст, изображения и видео с одного устройства на другое, например, с планшета на смартфон или ноутбук HUAWEI.

close «Газета.Ru»

Прочие особенности

Камера в планшете не так важна, как камера в смартфоне. Тем не менее HUAWEI MatePad 11,5 2025 оснащается системой HD-камер, которая включает основной датчик с разрешением 13 Мп с широкой диафрагмой f/1.8 и сверхширокоугольной фронтальной на 8 Мп. Тыльная камера может порадовать высокой детализацией кадров при съемке документов, книг, пейзажей или животных, тогда как селфи-камера отлично подойдет для участия в онлайн-конференциях и занятиях.

close «Газета.Ru»

При интенсивной нагрузке, в том числе в играх, планшет не перегревается благодаря увеличенной графеновой пластине и качественной системе рассеивания тепла. За счет этого система охлаждения в MatePad 11,5 2025 обеспечивает стабильную работу процессора при длительном использовании.

Качественный дисплей в связке с мощной системой из четырех динамиков с поддержкой технологии усилителя SmartPA располагают к просмотру фильмов. Особый эффект в боевиках достигается благодаря аудиоалгоритму Huawei Histen 9.0 и умному аудиомикшеру, обеспечивающим качественный объемный звук. Громкости также достаточно и для прослушивания музыки в большой компании.

close «Газета.Ru»

Смотреть фильмы, работать и играть за HUAWEI MatePad 11,5 2025 можно долго, так как батарея емкостью 10 100 мАч обеспечивает до 14 часов непрерывной работы. Причем в комплекте с планшетом идет мощный зарядный блок HUAWEI SuperCharge 40 Вт, с помощью которого устройство заряжается от 0 до 100% всего за 94 минуты. Также отмечается поддержка протокола PD 3.1, что значительно расширяет совместимость планшета с другими зарядками, позволяя заряжать его на максимальной мощности в 40 Вт.

Вывод

По итогу тестирования HUAWEI MatePad 11,5 2025 зарекомендовал себя как отличное решение для развлечений, учебы и работы с качественными экраном и динамиками, продуманной эргономикой, а также тонким и легким корпусом. Немаловажным является стоимость планшета, которая выделяет новинку на фоне более дорогих и менее оригинальных устройств — во всяком случае найти за эти же деньги столь сбалансированное устройство с антибликовым дисплеем не выйдет.

close «Газета.Ru»

Если вы устали носить ноутбук на пары и на работу, часто путешествуете и в дороге смотрите фильмы или искали недорогой гаджет для дома — можно присмотреться к HUAWEI MatePad 11,5 2025.

HUAWEI MatePad 11,5 2025 в версии PaperMatte с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ с клавиатурой HUAWEI Smart Magnetic Keyboard предлагается за 31,9 тыс. руб. (с учетом скидки в размере 3 тыс. руб.). Кроме того, до 29 сентября предусмотрена скидка в размере 3 тыс. руб. и подарки в виде стилуса HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) за 1 рубль и гарантии до 2 лет в подарок — год основной и еще один год бонусом.