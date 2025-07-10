HUAWEI Pura 80 Ultra: тяжелый и странный смартфон с отличными камерами

Дизайн

В плане внешнего оформления HUAWEI Pura 80 Ultra получился весьма спорным. Это весьма увесистый гаджет (233,5 г) с сильно выступающим блоком камер.

Зато он выглядит оригинально, и дизайн выделяет новинку на фоне конкурентов — смартфон точно не спутаешь с моделями Apple, Samsung или другими.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Еще один сомнительный момент — это глянцевый корпус. На тест в «Газету.Ru» попала «золотая» модель. Крышка в такой версии охотно собирает отпечатки пальцев, поэтому без чехла тут не обойтись — во всяком случае, если вас смущает заляпанный смартфон. Оттого и обидно, ведь в руке, если отбросить вес, устройство держать удобно, в том числе благодаря изогнутым со всех четырех сторон граням.

По всем остальным аспектам к Pura 80 Ultra не придраться.

Корпус защищен от воды и пыли по стандартам IP68/69, поэтому его можно не прятать при использовании под дождем. А от падений защиту обеспечивает закаленное базальтом стекло Cerystal Armor Kunlun Glass 2. Предыдущее поколение Kunlun Glass хорошо себя зарекомендовало, — прошлогодний Pura 70 Ultra падал на асфальт и паркет, экраном вниз — ни намека на трещины. В этом смартфоне параметры прочности стекла еще выше.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Экран

К дисплею в HUAWEI Pura 80 Ultra вопросов не возникает, так как это флагманская LTPO OLED-панель на 6,8 дюйма с разрешением 1276х2848 пикселей, адаптивной частотой до 120 Гц и яркостью до 3000 нит.

Важно отметить, что экран тут не плоский и имеет небольшие скругления по всем четырем сторонам, что не всем нравится.

Но в защиту устройства необходимо указать и на то, что случайных нажатий по краям замечено не было.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Яркости экрана хватает с запасом в яркий солнечный день, а сам дисплей откалиброван хорошо и правильно передает цвета. Также поддерживается HDR и предусмотрена высокая пульсация ШИМ с частотой 1440 Гц, из-за чего у чувствительных к этому пользователей не будут утомляться глаза.

Камеры

Одно из самых сильных мест HUAWEI Pura 80 Ultra — его камеры.

Тут стоит дюймовый основной сенсор с разрешением 50 Мп и переменной диафрагмой f/1,6–4.0, дополненный ультраширокоугольным модулем на 40 Мп и сразу двумя перископными телеобъективами на 50 и 12,5 Мп с 3,7- и 9,4-кратным оптическим приближением. Во всех камерах, кроме ультраширокоугольной, предусмотрена оптическая стабилизация, за счет чего получить смазанную картинку даже в движении бывает сложно, — снимки всегда четкие и стабильные.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Дюймовый сенсор с переменной диафрагмой позволяет получать глубокие и детализированные снимки с большим захватом света, натуральным эффектом Боке (размытость заднего плана) и широким динамическим диапазоном. В итоге получаем универсальную камеру для любых сценариев съемки.

Сверхширокоугольный объектив отлично справляется с любой задачей днем и ночью, позволяя уместить в кадр все, что не влезает на основную камеру.

close Ультраширокоугольный объектив/1x/3,7х Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Но самое интересное — два телеобъектива. Первый (3,7х) отлично подойдет для портретной и предметной съемки, тогда как второй (9,4х) – для съемки отдаленных объектов с возможностью увеличения вплоть до 100 крат.

close 10х/50х/100х Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Причем смена телеобъективов происходит автоматически с характерным механическим звуком.

По заявлениям HUAWEI, это первая в индустрии система переключаемых телеобъективов.

Среди прочих особенностей хотелось бы также отметить большое количество режимов съемки. В приложении «Камера» можно найти не только автоматический режим, но и режим «В движении», который удивлял четким захватом движущихся с высокой скоростью объектов еще в Pura 70 Ultra, Pro-режим с возможностью ручных настроек всех параметров и управления той же диафрагмой, «Двойной вид» для съемки с тыльной и селфи-камеры одновременно, что будет удобно для влога или репортажа, «Супермакро» и многое другое.

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Также в камере предусмотрены разные профили XMAGE: «Натуральный», «Колоритный», «Яркий» и «Моно».

Это улучшенная система фильтров, которые не просто меняют цвета в кадре, но и обрабатывают многие другие параметры.

Отличный инструмент для тех, кто любит получать необычные снимки. Например, с помощью «Моно» можно сделать глубокий черно-белый портрет.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Видеосъемка тоже порадовала: все модули снимают видео в 4K при 60 кадрах в секунду, в том числе 13-мегапиксельная селфи-камера. Переключаться между модулями, не прерывая съемку, можно в любом режиме. Видеоряд получается стабильным, в том числе благодаря хорошей работе отработке алгоритмов и стабилизации.

Вместе с тем имеется режим съемки HDR Vivid, но есть нюанс, — он доступен только в режиме при 30 кадрах. В итоге на выбор пользователь получает плавное видео или не очень, но с расширенным динамическим диапазоном. Использовать HDR повсеместно вряд ли имеет смысл, так как и без него камера отлично справляется, но при съемке, например, концерта, фейерверков или костра лучше использовать режим HDR Vivid.

В ходе тестирования корреспондент «Газеты.Ru» сравнивал фото- и видеосъемку HUAWEI Pura 80 Ultra с личным iPhone 16 Pro, и как минимум по фоточасти китайский флагман на несколько голов выше. В случае с видео, конечно, это уже дело вкуса, но по большей части с небольшим преимуществом выступает iPhone, как минимум потому что там HDR-съемка доступна и при 60 кадрах в секунду. Правда, в ходе обзора было также замечено, что на разных модулях немного отличается цветопередача, что должны исправить в последующих обновлениях (на тесте у «Газеты.Ru» был смартфон с предпродажным ПО).

Производительность

Ахиллесова пята смартфонов HUAWEI — это железо. Ни для кого не секрет, что производитель находится под торговыми санкциями США еще с прошлого срока Трампа. Тем не менее HUAWEI удивляет тем, что при сравнении с конкурентами смартфон не вызывает вопросов в отношении мощности.

Какой тут стоит чип, официально не уточняется, но неофициально — это фирменный Kirin 9020, дополненный 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. В итоге по бенчмаркам судить о производительности нельзя, так как результат, мягко говоря, среднебюджетный, что на практике далеко не так — в реальных сценариях использования смартфон действительно неотличим от флагманских конкурентов.

close «Газета.Ru»

Есть лишь один момент, в котором HUAWEI Pura 80 Ultra уступает не только флагманам, но и некоторым более доступным моделям — это требовательные игры. В случае с Genshin Impact смартфон «тянет» ее на максимальной графике, но ощутимо греется при длительных сессиях. В то же время в Fortnite, которая, судя по всему, просто не оптимизирована под это железо, смартфон не позволяет выставить настройки выше среднего и указать 60 FPS — 30, и на этом все. Такое встречается лишь в бюджетных моделях.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

В общем, ситуация с производительностью в играх может быть очень хорошей, но все зависит от конкретного тайтла, который либо оптимизирован для устройства, либо нет. Будь тут чип от Qualcomm или MediaTek, ситуация была бы лучше.

При этом при обычном использовании подвисаний за время использования замечено не было, — все работает стабильно и шустро. Временами смартфон грелся, но тут сложно судить, так как тест проводился в жаркую погоду, где тот же iPhone показал себя куда хуже.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Батарея и комплектация

В HUAWEI Pura 80 Ultra установлен аккумулятор емкостью 5170 мАч с поддержкой проводной скоростной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной на 80 Вт. Кроме того, смартфон может выступать пауэрбанком — обратная зарядка по проводу работает при мощности 18 Вт, а беспроводная — 20 Вт.

Заряда смартфона хватает на день использования с небольшим запасом, а полная зарядка занимает порядка 50 минут.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Вывод

HUAWEI Pura 80 Ultra получился отличным камерофоном со сбалансированными характеристиками, который выделяется на фоне конкурентов фотовозможностями и необычным двойным телеобъективом.

Единственный недостаток смартфона заключается в том, что поиграть можно не во все игры.

Отсутствие Google-сервисов решается за одну минуту — достаточно скачать в AppGallery приложение microG Service, после чего YouTube, Gmail и прочие сервисы Google работают без проблем. Также можно загружать игры и приложения через GBox. Например, в AppGallery нет Genshin Impact, а через GBox ставится Google Play, где он есть. Работает новинка под управлением EMUI 15 с кучей встроенных ИИ-функций.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

В ближайшее время серия HUAWEI Pura 80 появится в России, и в случае, если стоимость старшей модели окажется на уровне конкурентов, рекомендуем обратить внимание на Pura 80 Ultra.

Смартфон предлагает одну из лучших камер на рынке, которая в руках даже не самого опытного пользователя способна выдавать художественные снимки. Главное понимать, что это смартфон не для подростка, для которого важны игры.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Но в отличие от других флагманов тут также еще порадует комплектация: кроме смартфона в коробку кладут зарядный блок на 100 Вт, провод USB-C на USB-C, плотный чехол, инструмент для извлечения SIM-лотка и документацию.