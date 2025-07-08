«Ложусь в ванну и вижу себя». Как частный бизнес модернизирует сети водоснабжения в России

В «Росводоканале» сообщили об обновлении инфраструктуры на более чем 300 млрд рублей

Частные инвестиции все активнее заходят в сферу водоснабжения и водоотведения — сегодня частные компании занимают около 10% рынка ЖКХ. Почему бизнес готов вкладываться в изношенную инфраструктуру, на чем зарабатывает «Росводоканал» и почему чистая вода — это не только трубы, но и технологии — «Газете.Ru» рассказал GR-директор крупнейшего частного оператора отрасли Сергей Кржановский.

— Расскажите, пожалуйста, о «Росводоканале». Можно ли вас назвать самым крупным частным оператором системы водоснабжения в России?

— Да, мы действительно ведущий российский оператор систем водоснабжения и водоотведения. Пользователями наших услуг являются уже почти 8 млн человек. В группе компаний работает более 15 тысяч сотрудников.

Мы присутствуем в 13 городах Российской Федерации и реализуем 24 концессионных соглашения — от Архангельска до Южно-Сахалинска, от Омска до Краснодара. География самая широкая. И на сегодняшний день объем наших инвестиционных обязательств в модернизацию коммунальной инфраструктуры страны составляет более 300 миллиардов рублей .

— Это гигантская сумма, но деньги-то в основном государственные или частные?

— Преимущественно — частные. Концессия — это механизм государственно-частного партнерства, который как раз и создает условия для привлечения «длинных» денег в такую не самую инвестиционно привлекательную отрасль, как ЖКХ. Это «длинные» деньги, на 49 лет. И, исходя из этого срока, мы можем собирать разные модели финансирования за счет разных источников.

Благодаря этому мы можем реализовывать масштабные проекты — и при этом сдерживать нагрузку на тариф для населения.

close Сергей Кржановский «Газета.Ru»

— А вообще частный оператор водоотведения в России — это правило или исключение?

— Сейчас это все-таки больше исключение, потому что основной объем водоснабжения и водоотведения находится в управлении либо муниципальных унитарных предприятий, либо акционерных обществ, созданных с участием государства. По моей оценке, рынок частных компаний — это чуть больше 10% от всего объема рынка.

— Как известно, главная проблема водоотведения в РФ — это износ сетей и объектов ЖКХ. По данным на 2024 год, износ сетей ЖКХ в среднем по стране составлял 80–85%, в отдельных регионах — до 90%. В каких регионах, за которые вы отвечаете, износ сетей особенно сильный?

— В Липецке достаточно сложная была ситуация. В Южно-Сахалинске. Архангельская область, город Архангельск можно привести в пример. Существенный объем износа еще сохраняется в Оренбургской области, в Орске в частности.

В таких условиях модернизация дает ощутимый эффект: например, нам удается сократить потери воды почти вдвое.

— Тарифы на воду что-то позволяют ремонтировать?

— Конечно, нет. Тарифы на воду — это всегда очень социальная, электоральная, чувствительная история. И это первый вопрос, который нам задают власти субъектов и муниципалитетов: за счет чего мы собираемся финансировать модернизацию инфраструктуры? Мы финансируем модернизацию за счет набора разных источников финансирования: заемных средств, а также средств, получаемых от нетарифных услуг, — это самые разные бизнесы. Сегодня у нас порядка 20 видов нетарифных услуг: от лабораторий или поверки приборов до различных экологических проектов. Это дает нам операционный доход, который мы реинвестируем в развитие.

Сейчас у нас еще одно интересное направление нашего нетарифного бизнеса, когда мы берем в аутсорсинг очистные сооружения на крупных химических или промышленных предприятиях и эксплуатируем их для очистки всего, что связано с водой.

— Что самое выгодное из вашего нетарифного бизнеса?

— С точки зрения наибольшей выгоды — это проектирование и строительство очистных сооружений «под ключ» для крупных промышленных предприятий, заводов и фабрик. Таких проектов сейчас в работе несколько. Направление бизнеса, на котором группа зарабатывает ежедневно, — это промывка сетей, в том числе в частном секторе, а также проведение поверки приборов учета.

— Неплатежи — это большая проблема для вас?

— Это было проблемой и является проблемой, когда мы приходим работать в новый для нас регион России. Но у нас в компании уже достаточно четкая отлаженная система работы с населением в части собираемости платежей. Выстроена эффективная система работы с должниками. Мы предлагаем удобные цифровые решения, гибкие формы реструктуризации и объясняем людям, почему важно платить. В результате собираемость по компании в среднем составляет 98% . Это действительно высокий показатель не только от отрасли водоснабжения, но и по сфере ЖКХ в целом.

— Вы кладете металлические трубы или пластиковые?

— В большинстве случаев мы используем пластиковые трубы. Сравнение различных типов труб показывает, что, например, полиэтиленовые и полипропиленовые трубы имеют более длительный срок службы и требуют меньших затрат на обслуживание по сравнению с традиционными стальными трубами. Это делает их более выгодными для использования.

Кроме того, мы делаем прочистку уже существующих систем. И в эти моменты прямо наглядно видно, насколько становится труба чище после применения наших технологий санации. К нам в компанию пришло одно обращение от жительницы после такой прочистки и улучшения качества воды. Она пишет: «Спасибо вам. Раньше я набирала ванну, ложилась и не видела себя. Теперь у нас чистая вода, я ложусь в ванну и вижу себя».

close Вверху — труба до очистки, внизу — после очистки. Архангельск, по ул. Воскресенская от пр. Ломоносова до ул. Обводной канал Росводоканал

— Еще одной проблемой, как вы говорили ранее, является недоавтоматизированность отрасли. В чем она прежде всего выражается?

— Во-первых, в цифровых платежных решениях. Во-вторых, в отсутствии онлайн-мониторинга работы систем. Мы внедряем такие решения. Например, сейчас в Тюмени мы сделали большой ситуационный центр, который позволяет в онлайн-режиме производить контроль за работой там всех городских систем, видеть протечки, прорывы. В результате срок реагирования очень сильно сокращается.

— Существует ли проблема с кибербезопасностью в сетях водоотведения?

— Она существует везде. И по понятным причинам кибератаки усилились с 2022 года . Эти атаки сильно повлияли на нашу цифровую систему сбора данных, на возможность выставления платежей и расчетов. Мы сделали выводы, усилили защиту и сейчас вкладываем серьезные ресурсы в кибербезопасность.

— Как преодолели риски и какие сейчас стоят ИБ-фильтры, кто их сделал, с кем сотрудничаете?

— Мы успешно преодолели риски в области информационной безопасности благодаря внедрению комплекса мер и специализированных решений.

Для повышения уровня защиты информации в компании был создан Центр обработки инцидентов. В каждом структурном подразделении установлено специализированное оборудование, которое осуществляет мониторинг трафика, регистрацию инцидентов и передачу данных в центральный офис в режиме реального времени. Специалисты центрального офиса проводят оперативный анализ рисков и принимают меры по устранению потенциальных угроз.

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Регулярный внешний аудит информационной безопасности является неотъемлемой частью системы ИБ компании. Это позволяет выявлять уязвимости и устранять недостатки, связанные с человеческим фактором.

В рамках обеспечения информационной безопасности мы используем сервисы для защиты каналов связи и веб-ресурсов, создавая барьер между корпоративной и внешними сетями, предотвращая проникновение вредоносного программного обеспечения и других сетевых угроз. Плюс применяем дополнительные технологии, обеспечивающие защиту веб-ресурсов от DDoS-атак.

Отдельно используем систему для защиты привилегированного доступа, которая разграничивает права на управление подразделениями и филиалами между администраторами. Доступ администраторов дополнительно защищен с помощью механизма усиленной аутентификации на основе генератора одноразовых паролей.

Внедрение вышеуказанных мер и решений позволило компании «Росводоканал» значительно повысить уровень защиты информационных ресурсов и минимизировать риски в сфере информационной безопасности.

— Фильтрация воды. Какие инновации вы применяете?

— Мы применяем различные системы фильтрации, так как считаем защиту окружающей среды одним из основных приоритетов работы компании. К примеру, используем фильтры с плавающей загрузкой. Эта технология задерживает не осевшие на дно частицы минеральных и органических загрязнений. Внутри фильтров находятся гранулы из вспененного полистирола, которые ускоряют процесс фильтрования воды.

Еще одна технология — самопромывные дисковые тканевые фильтры. За счет большого количества микроволокон они задерживают твердые частицы и взвешенные вещества. Это что касается очистки воды.

В целом, в рамках внедрения и использования инновационных технологий мы используем комплексный подход в системах фильтрации. Начинаем с механической очистки — фильтры удаляют крупнодисперсные загрязняющие вещества. К сооружениям механической очистки относятся решетки, сита, первичные отстойники, песколовки. Затем идет биологическая очистка — микроорганизмы (активный ил) используют органические загрязняющие вещества в качестве источника питания, приводя к их полному или частичному удалению. Эта фаза очистки осуществляется в аэротенках (резервуарах с принудительной аэрацией и высокой плотностью микроорганизмов), биопрудах и полях фильтрации. Дополнительно используем доочистку — фильтры с плавающей загрузкой обеспечивают дополнительную очистку осветленной биологически очищенной воды путем ее медленного безнапорного фильтрования.