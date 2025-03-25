Смартфон-хамелеон с тройной камерой: обзор на Realme 14 Pro+

На российский рынок выходит смартфон Realme 14 Pro+, имеющий тройную камеру с телеобъективом и необычной тройной вспышкой, а также меняющую цвет на холоде заднюю панель. Чем может удивить новинка и какие недостатки она скрывает — в обзоре «Газеты.Ru».

Комплектация

Realme 14 Pro+ поставляется в привычной для среднебюджетных гаджетов бренда желтой коробке, внутри которой, кроме смартфона, можно найти силиконовый чехол, зарядный блок на 80 Вт, провод для зарядки и передачи данных, скрепку для извлечения SIM-лотка и документацию.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Важно отметить, что на экран уже наклеена защитная пленка, что можно посчитать плюсом: у смартфона изогнутый по краям экран, и самостоятельно наклеить защиту может быть довольно затруднительно. В целом же комплектация привычная для китайских устройств, но выглядит выигрышно на фоне более именитых конкурентов, экономящих на наполнении коробки.

Дизайн

Внешнее исполнение устройства — это всегда дело вкуса. Кому-то не нравятся смартфоны с экранами с изогнутыми гранями, а кто-то выбирает исключительно такие, так как часто это вызывает ассоциации с более дорогими гаджетами. И в случае Realme 14 Pro+ чувство элитарности и дороговизны есть, но не во всем.

Например, в устройстве используется глянцевая пластиковая рамка, а крышка в зависимости от цвета выполнена из двух разных материалов: в сером это «веганская замша», а в белом — неизвестный материал, напоминающий то ли стекло, то ли пластик. Из-за этого без чехла гаджет в руках ощущается немного «дешево». С другой стороны, имеется скругленный с четырех сторон экран, что раньше встречалось лишь во флагманах.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Говоря о крышке, важно отметить ключевое новшество Realme 14 Pro+: белый вариант умеет менять свой цвет на холоде. Эта модель оборудована термохромными пигментами, которые реагируют на изменение температуры: при снижении температуры ниже 16°C задняя панель перекрашивается из жемчужно-белого в насыщенно-синий цвет, а при повышении — возвращается к первоначальному оттенку.

Выглядит смена цвета действительно необычно и немного «волшебнее», чем в случае с фотохромными панелями, где цвет меняется под прямыми лучами солнца. Правда, насколько это практично, если большинство носят гаджет в чехле — вопрос открытый.

В руках смартфон лежит хорошо, но при условии, что вы привыкли пользоваться достаточно большими устройствами. Емкий аккумулятор умещается в достаточно тонкий корпус толщиной всего 8 или 8,3 мм в зависимости от цвета крышки. За счет скошенных граней он ощущается еще тоньше.

Куда важнее степень защиты — гаджет получил тройную сертификацию защиты от воды и пыли по стандартам IP69, IP68 и IP66. Так что он выдержит не только погружение в пресную воду, но и струи кипятка под высоким давлением. Экран в свою очередь защищает закаленное стекло Corning Gorilla Glass 7i.

Экран

В Realme 14 Pro+ установлен достаточно большой 6,82-дюймовый OLED-дисплей с высоким 1,5K-разрешением, ШИМ (широтно-импульсная модуляция) с частотой 3840 Гц и пиковой яркостью 1500 нит — такие у экрана характеристики «на бумаге». На практике эти параметры соответствуют действительности, и той же яркости хватает при использовании днем под прямыми лучами солнца — во всяком случае, в марте. Также у дисплея достаточно тонкие рамки, но случайных нажатий за время тестирования замечено не было.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Экран в устройстве плавный, четкий и хорошо откалиброван. При желании можно настроить цветопередачу, разрешение, частоту обновления и прочие параметры под собственные предпочтения. В остальном к дисплею вопросов нет — в своей ценовой категории он вообще, пожалуй, один из лучших, хотя некоторым, возможно, как раз не понравятся изогнутые со всех четырех сторон грани.

Камера

Вместе с меняющей цвет крышкой отличительной особенностью Realme 14 Pro+ стали используемые в смартфоне камеры. Тут установлена тройная камера: основная на 50 Мп, 50-мегапиксельный телеобъектив с трехкратным оптическим зумом и ультраширокоугольный модуль со скромным сенсором на 8 Мп. В первых двух камерах имеется оптическая стабилизация (OIS).

В довесок к этому идет тройная вспышка MagicGlow, которая помогает регулировать не только яркость, но и цветовую температуру при создании портретов. Также имеется выделенный режим для подводной съемки, но тут важно иметь в виду, что гаджет может не выдержать погружение в любую жидкость, отличающуюся от пресной воды. Напомним, что утопление смартфона — это не гарантийный случай.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

В плане фото Realme 14 Pro+ удивляет, во всяком случае, если не брать в расчет ультраширокоугольную камеру. Снимки на первые два модуля получаются четкими, насыщенными, с широким динамическим диапазоном и хорошей отработкой темных участков кадра. Цифровой шум сведен к минимуму — за что стоит хвалить хорошие алгоритмы постобработки изображения.

Тот же телеобъектив радует общим качеством портретов, предметной съемки и отдаленных объектов. Эта камера предлагает максимальный зум до 120 крат, в котором, конечно, смысла нет — разобрать что-то на таком снимке вряд ли получится. Зато в пределах 30-кратного увеличения кадр остается в меру четким, в том числе благодаря дорисовке с помощью ИИ.

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Для общего понимания фотовозможностей Realme 14 Pro+ корреспондент «Газеты.Ru» сравнил его камеры с iPhone 16 Pro. Вне зависимости от сцены оба устройства предлагают снимки высокого качества, но отличаются как минимум по цветопередаче и контрасту. В плане скорости срабатывания затвора, особенно в тяжелых условиях освещения, зачастую выигрывал Realme. Детализация снимков отличается в пользу iPhone в том числе благодаря зум-камере с пятикратным оптическим приближением. Слева — Realme, справа — iPhone.

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И, наконец, ультраширокоугольная камера, которая, откровенно говоря, тут стоит номинально. Со своей задачей она справляется, но рассчитывать на хоть немного близкое к основному модулю качество не стоит , а ночью или в условиях тяжелого освещения этот датчик объективно проигрывает даже некоторым конкурентам.

По видеосъемке устройство получилось спорным. Картину портит ультраширик, снимающий максимум в разрешении Full HD при 30 кадрах в секунду (к/с). Поэтому для съемки динамичных роликов (да и вообще каких-либо других) этот модуль лучше не использовать. К тому же Full HD при 30 к/с — это единственный режим, при котором можно переключаться между тремя камерами, не прерывая видеосъемку. Хотя основная камера и телеобъектив по отдельности поддерживают Full HD при 60 к/с и 4K при 30 к/с.

В целом, снимать видео на эти камеры можно, видеоряд будет вполне неплохим, но на фоне фотовозможностей Realme 14 Pro+ камера по части видеосъемки подкачала. Многие конкуренты уже предлагают более широкие возможности в видео. К тому же у всех трех модулей отличается баланс белого, что видно на видео при переключении модулей. В случае с фото эта проблема тоже встречается, но куда реже.

Фронтальная камера в свою очередь предлагает датчик на 32 Мп, выдает качественные и контрастные снимки с широким динамическим диапазоном, а также видео вплоть до 4K, но при 30 к/с во всех режимах.

Производительность

За производительность в Realme 14 Pro+ отвечает чип Snapdragon 7s Gen 3, дополненный 8 или 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ встроенной памяти. Такого железа хватает для ежедневного использования устройства, просмотра видео, соцсетей и запуска любых современных игр, но с некоторыми оговорками.

Например, новинка с легкостью запускает требовательную Genshin Impact на максимально доступных настройках графики, демонстрируя приличную картинку в среднем в 45 к/с. Добиться эталонных 60 кадров можно, только снизив настройки до низких, но тогда изображение становится неприятным для глаз. С другими играми — PUBG, Call of Duty: Mobile и более простыми — смартфон справляется без проблем. Куда важнее то, что нагрев даже при длительных игровых сессиях остается умеренным.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

В бенчмарках Realme 14 Pro+ показывает средний результат для своего сегмента. На рынке уже представлены более мощные устройства в этой ценовой категории. Например, Poco X7 Pro с субфлагманским чипом MediaTek Dimensity 8400, но этот смартфон уступает герою обзора во многих других аспектах, в том числе по камере и экрану. При этом в смартфоне отлично оптимизирована работа процессора, который при длительной и высокой нагрузке не перегревается и не троттлит (не сбрасывает частоты).

Так что если нужен гаджет исключительно под игры, лучше рассмотреть что-то другое, но если нужен сбалансированный смартфон, то это уже про Realme 14 Pro+.

close «Газета.Ru»

Батарея

Realme 14 Pro+ может похвастаться наличием батареи емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. «Живет» новинка прилично — под активной нагрузкой в течение всего дня к вечеру у него еще остается в запасе в среднем около 30%.

Например, за час просмотра «VK Видео» от Wi-Fi при выставленной на 50% яркости расходуется 5%, а за час в игре Genshin Impact на максимальной графике с той же яркостью — 16%. Заряжается быстро — чуть меньше, чем за час.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Вывод

В заключении можно лишь сказать, что Realme 14 Pro+ оказался сбалансированным смартфоном, где недостатки в виде слабой ультраширокоугольной камеры и видеосъемки нивелируют шикарный дисплей, оригинальный дизайн и отличные фотовозможности. И хоть тут стоит далеко не самый мощный процессор, он работает стабильно и не перегревается даже в тяжелых играх, а с батареей на 6000 мАч и быстрой зарядкой гаджет можно назвать универсальным.