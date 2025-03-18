Этика искусственного интеллекта. Почему важно правильно применять ИИ в жизни

Впервые о книге стало известно на конференции AI Journey 2024 года. В ней разбираются реальные кейсы применения ИИ, приводятся результаты российских и зарубежных исследований, которые помогают понять, как справляться с этическими вызовами феноменально быстрого развития технологий. Это детальное и хорошо организованное исследование актуальных этических проблем, связанных с внедрением искусственного интеллекта.

Основное внимание уделено более чем 40 вопросам, касающимся различных аспектов: от защиты персональных данных и автономных решений до создания цифровых копий и ответственности за использование ИИ. Авторы предоставляют всесторонний анализ современных технологий ИИ и рассматривают морально-этические и социальные последствия их развития.

«В белой книге собраны практичные рекомендации как создавать и применять искусственный интеллект максимизируя пользу для людей и минимизируя побочные эффекты. Конечно невозможно предусмотреть все нюансы и покрыть все случаи в такой быстроразвивающейся области. Поэтому окончательные решения должны принимать отвечающие за свой продукт профессионалы», — рассказал директор по развитию технологий искусственного интеллекта Яндекса Александр Крайнов.

Способен ли ИИ заменить миллионы работников по всему миру?

Массовое внедрение технологий искусственного интеллекта серьезно повлияет на рынок труда. Глобальные исследования показывают, что автоматизация, как правило, затрагивает рутинные операции, в то же время создавая для сотрудников новые роли, связанные с разработкой, контролем и настройкой автоматизированных систем.

За последние 200 лет большинство прогнозов о сокращении числа рабочих мест оказывались ложными: одновременно с упразднением одних профессий появлялись новые специальности.

Автоматизация сельского хозяйства позволила заменить техникой ручной труд крестьян, но промышленная революция создала возможности для трудоустройства на фабриках. Позже автоматизация вытеснила рабочих с заводов, но в то же время дала толчок развитию рынка труда в сфере услуг. По итогам предыдущих промышленных революций вновь создаваемых рабочих мест оказывалось больше, чем упраздненных.

Ключевая рекомендация – заблаговременно инвестировать в обучение персонала и развитие новых компетенций, чтобы сотрудники могли адаптироваться к изменениям.

«Черный ящик»: можно ли понять, как работают алгоритмы?

Зачастую даже разработчики систем искусственного интеллекта не в состоянии определить, как именно их модели выдают тот или иной результат. Чем более сложен и точен алгоритм, тем труднее объяснить его решение — это связано с тем, что такие решения зависят от миллионов, а подчас и миллиардов, параметров.

На сегодняшний день понятно одно: только примитивные, а значит, менее эффективные модели ИИ могут быть полностью прозрачны и объяснимы. Однако для бизнес-приложений и общественного доверия крайне важно находить баланс между сложностью и прозрачностью.

Всегда ли человек должен знать, что общается с ИИ?

Голосовые помощники, чат-боты и сгенерированные персонажи становятся все более реалистичными, и многие пользователи не осознают, что взаимодействуют с ИИ. Это может приводить к проблемам – например, если ИИ-ассистент дает юридические или медицинские советы, а человек считает, что говорит с профессионалом.

В подавляющем большинстве случаев пользователю стоит знать о взаимодействии с ИИ, это повышает доверие к продукту, но такое требование не должно применяться универсально. Существует немало ситуаций, где это может быть неоправданным или очевидным. Например, когда ИИ используются в онлайн-картах и навигаторах. В подобных ситуациях пользователю неважно, с кем именно он взаимодействует, если задача качественно выполняется. В других случаях факт взаимодействия с ИИ может быть явным — например, при общении с умной колонкой.

Почему задаваться такими вопросами важно для бизнеса?

Этика – это не только про мораль, но и про конкурентоспособность. Компании, которые внедряют прозрачные и этичные ИИ-решения, пользуются большим доверием со стороны клиентов и партнеров. Кроме того, соблюдение этических стандартов помогает избежать репутационных рисков. В условиях, когда рынок становится все более насыщенным, именно доверие может стать ключевым фактором успеха.

Что дальше?

ИИ продолжает развиваться, вместе с этим появляются и новые вызовы. «Белая книга по этике ИИ» не дает окончательных ответов, но предлагает конструктивные пути обсуждения и регулирования ключевых проблем. Регуляторы, бизнес и общество могут вместе сформулировать четкие принципы ответственного использования ИИ. Остановить прогресс невозможно, поэтому стоит уже сейчас постараться сделать его безопасным и справедливым.

Как считает к.ю.н., управляющий директор Центра человекоцентричного AI Сбербанка, председатель Комиссии по реализации Кодекса этики в сфере ИИ Андрей Незнамов, универсальное применение ИИ невозможно. Оспаривание решений, принятых с помощью ИИ, кажется важным в тех случаях, когда решения являются юридически значимыми. При разработке российской Концепции регулирования технологий ИИ эксперты сошлись на том, что оспаривание таких решений нужно, но нет необходимости уходить в крайность — создавать возможность для оспаривания любого решения, принятого с помощью ИИ, даже если оно не имело юридически значимых последствий.

Авторами «Белой книги» стали признанные эксперты, юристы, психологи и исследователи, ежедневно сталкивающиеся с этическими проблемами при создании и использовании технологий искусственного интеллекта. Они представили практические решения, рекомендации и методы внедрения ИИ таким образом, чтобы он служил интересам человека. Книга не претендует на предоставление однозначных ответов, а скорее создает платформу для обсуждения, где каждый вопрос становится началом размышлений и обсуждений. Издание предназначено для ученых, педагогов, психологов, медицинских работников, юристов, разработчиков и всех, кому небезразлично влияние ИИ на наше будущее. Это не просто чтение, а живой диалог между создателями передовых технологий и теми, кто задумывается о последствиях этого быстрого прогресса.