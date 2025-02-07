Ноутбук для продуктивных: новый HONOR MagicBook X16

HONOR выпустил обновленный шестнадцатидюймовый ноутбук популярной линейки MagicBook Х. Он получил еще более высокую производительность, тонкий и легкий корпус, а также новые инструменты для эффективной работы. Об этих и других обновлениях — в нашем материале.

Лаконичный дизайн

Все ноутбуки линейки MagicBook X от HONOR отличаются лаконичным и при этом стильным дизайном, и новая модель Х16 в этом плане — не исключение. Алюминиевый корпус в универсальном цвете «космический серый» довольно прочный, приятен наощупь, не оставляет отпечатков пальцев. Ноутбук тонкий и легкий — толщиной всего 17,9 мм и весом 1,68 кг. Эта особенность позволяет брать его с собой на работу, в путешествие — куда угодно. Он легко помещается в дорожный портфель или дорожную сумку при внушительной диагонали экрана. Тонкие рамки дисплея шириной всего 4,5 мм придают устройству современный вид, не добавляя лишнего объема.

Отдельного внимания заслуживает клавиатура. Она удачно вписывается в лаконичный дизайн устройства и при этом максимальна удобна — у нее очень плавный ход, тактильно приятное покрытие и приятный звук нажатия клавиш. Все кнопки расположены удобно и интуитивно понятно, на верхних клавишах есть подсказки быстрых команд. Примечательно, что кнопка включения расположена чуть глубже остальных, чтобы защитить устройство от случайного включения при закрытии крышки. Также глаз радует мягкая подсветка, которая не засвечивает экран.

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Умный экран

У MagicBook X16 16-дюймовый FullView-экран с соотношением сторон 16:10 — это оптимальные габариты, которые отлично подходят для разных сценариев. С таким экраном удобно как работать с таблицами и документами, так и смотреть фильмы, играть в игры и пролистывать страницы в соцсетях. Разрешение 1920х1200 и широкий цветовой охват 45% NTSC обеспечивают яркую и четкую картинку при любом освещении — ноутбуком комфортно пользоваться даже у окна при ярком солнце.

Еще одна особенность этой модели заключается в функциях защиты зрения Eye Comfort. Так, MagicBook X16 поддерживает режим электронной книги, оптимизируя настройки контраста и цветовой температуры. Это делает чтение статей и документов с экрана максимально комфортным даже в плохо освещенном помещении. Также у модели динамическая яркость, интенсивность которой меняется в зависимости от времени суток для снижения усталости глаз. Помимо прочего, ноутбук получил два сертификата TÜV Rheinland по снижению синего света и отсутствию мерцания.

Производительность и автономность

У MagicBook X16 от HONOR стоит восьмиядерный процессор Intel Core i5-13420H 13-го поколения. Максимальная частота одного ядра в турборежиме достигает 4,6 ГГц — этого более чем достаточно для большинства повседневных задач вплоть до работы с графическим ПО и монтажа видео. Стабильную работу устройства во время выполнения высокопроизводительных задач обеспечивает система охлаждения с двумя тепловыми трубками, большим вентилятором и охлаждающими пластинами. При этом шум вентилятора практически неуловим, и включается он только в режиме высокой мощности, активировать который можно самостоятельно с помощи комбинации клавиш.

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При этом новый MagicBook X16 оснащен надежной батареей на 42 Втч, что обеспечивает устройству высокую автономность. Этого хватает на 7,5 часов непрерывной работы 9 часов воспроизведения локального видео разрешением 1080p. Портативное быстрое зарядное устройство мощностью 65 Вт заряжает его более чем на 50% всего за 30 минут.

Также от ноутбука можно легко и быстро зарядить смартфон, часы, наушники и другие небольшие устройства. Разнообразие портов позволяет подключить к MagicBook X16 провод с разъемом USB-A или USB-C. Также у ноутбука есть разъем для наушников 3,5 мм и HDMI — оптимальный набор разъемов покрывает подавляющее большинство распространенных сценариев использования.

Инструменты для многозадачности

Новая модель MagicBook оснащена множеством полезных инструментов для работы. Так, у нее есть функция безопасной проводной проекции, которая позволяет контролировать, какие окна будут отображаться на подключенном внешнем мониторе — например, во время демонстрации презентации. Стоит только подключить устройство через кабель HDMI, и оно сразу предложит вам выбрать окна или экраны для отображения. Еще больше возможностей для передачи контента открывается в режиме «Мультиэкран», который можно активировать между устройствами HONOR. Например, подключив ноутбук к смартфону HONOR, можно управлять аудио- и видеозвонками на обоих устройствах, а также открывать до трех окон приложений со своего смартфона на экране ноутбука. Это позволяет оптимизировать рабочий процесс.

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Помимо этого, с экрана ноутбука можно управлять планшетом HONOR в нескольких различных режимах. В зеркальном режиме — синхронизировать контент на двух экранах, превращая планшет в цифровой холст. В режиме общего доступа — перемещать файлы, изображения и видео между устройствами простым перетаскиванием. К слову, это можно делать и со смартфоном. Что касается переноса файлов, это легко осуществлять и с ноутбуками других брендов с помощью утилиты HONOR Device Clone. Она обеспечивает практически моментальный беспроводной перенос данных с использованием шифрования для их защиты.

Выводы

Можно сказать, что ключевой особенностью обновленного MagicBook X16 2025 — стала продуктивность во всех ее проявлениях, начиная от компактных габаритов и мощного процессора, заканчивая технологиями снижения усталости глаз при длительной работе и экосистемными технологиями. Представитель серии доступных ноутбуков HONOR получил еще больше производительности, более качественный экран с технологиями защиты зрения, а также инструменты для удобного взаимодействий между смартфонами, планшетами и другими ноутбуками бренда. Тонкий и легкий корпус, емкая батарея и эргономичная клавиатура с дополнительным цифровым блоком формируют оптимальную конфигурацию для мобильной и продуктивной работы. Это отличный вариант для работы в гибридном формате или на удаленке — он отвечает всем потребностям пользователей, которым важно сохранять максимальную продуктивность как на работе, так и вне офиса.