Ультратонкий iPhone, робопланшет Smart Home Hub и еще 8 новинок Apple 2025 года

Принципиально другой iPhone 17 Air, новый самый дешевый iPhone SE 4, а также робопланшет Smart Home Hub — вот чем, по слухам, американская корпорация собирается удивлять в 2025 году. «Газета.Ru» рассказывает, что уже известно об этих, а также о других продуктах Apple, которые всем только предстоит увидеть.

iPhone 17 Air, 17, 17 Pro и 17 Pro Max

Начавшийся год может принести одно из самых значительных обновлений дизайна iPhone со времен iPhone X, выпущенного почти семь лет назад. По слухам, Apple планирует выпустить совершенно другой, если сравнивать его с устройствами последних нескольких лет, iPhone 17 Air с гораздо более тонким корпусом, новым размером экрана, а также измененным блоком камеры. Кроме него ожидаются еще три модели: iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Модели 17 Plus в новой линейке не будет, так как Apple откажется от нее из-за низких продаж.

Самая интригующая модель — iPhone 17 Air. Многочисленные инсайдеры расходятся во мнениях относительно того, как iPhone 17 Air впишется в линейку iPhone. Например, авторитетнейший аналитик TF International Securities Минг-Чи Куо не считает, что iPhone 17 Air будет дороже или лучше, чем Pro-модели. По последним данным источников The Wall Street Journal, Куо прав — они утверждают, что по цене Air расположится между базовым iPhone 17 и флагманским iPhone 17 Pro.

К слову, об Air. Хотя новый iPhone часто упоминается именно с этим индексом, новинке также приписывают название iPhone 17 Slim. Обе версии указывают на наличие более тонкого корпуса, но нет никаких гарантий, что Apple выберет хотя бы один из упомянутых индексов.

По словам известного инсайдера и корреспондента Bloomberg Марка Гурмана, iPhone 17 Air будет примерно на два миллиметра тоньше, чем iPhone 16 Pro, который имеет толщину 8,25 мм. Предполагается, что iPhone 17 Air будет щеголять показателем 6,25 мм. С данной толщиной iPhone 17 Air станет самым тонким iPhone в истории . Пока же лидерство в этом условном соревновании принадлежит iPhone 6 с корпусом толщиной 6,9 мм.

В плане размера iPhone 17 Air, как ожидается, расположится между iPhone 17 Pro и 17 Pro Max. В разных источниках указываются диагонали экрана 6,55, 6,6 и 6,65 дюйма. Все эти цифры превосходят параметры экрана iPhone 16 Pro и уступают размеру дисплея iPhone 16 Pro Max.

The Information утверждает, что модуль задней камеры будет горизонтальным , как, например, у Google Pixel 9 Pro и 9 Pro XL. Поскольку смартфон станет очень тонким, предполагается, что он лишится нижнего динамика. Актуальные iPhone имеют два динамика: один сверху, один снизу. Куо считает, что утонченный iPhone 17 будет иметь рамку из сплава титана и алюминия, как у Pro-версий iPhone 2023 и 2024 годов.

Ожидается, что iPhone 17 Air станет одним из первых iPhone с фирменным 5G-модемом. В то время как в других моделях iPhone 17 продолжат использоваться модемы Qualcomm. Предполагается, что модем Apple будет способен на загрузку данных со скоростью до 4 Гбит/с, что медленнее, чем у модемов Qualcomm.

Что касается базовой модели iPhone 17, то, по слухам, Apple может представить для этой модели новый размер экрана — 6,3 дюйма. Для сравнения: размер базового iPhone 16 составляет 6,1 дюйма. Якобы, так Apple собирается сгладить негативный эффект от исключения из модельного ряда версии Plus с 6,5-дюймовым экраном.

По информации The Information, iPhone 17 Pro/Max получат «значительные изменения в дизайне». Например, Apple якобы планирует отказаться от титановой рамки корпуса и вернуться к алюминиевой. Многие СМИ относятся к данной информации со скепсисом: Apple не использует алюминий во флагманских моделях с 2017 года, когда вышел iPhone X c рамкой из нержавеющей стали.

На ряду с алюминиевой рамкой Phone 17 Pro/Max, по слухам, будет иметь заднюю панель, поделенную пополам на алюминиевую и стеклянную. Верхняя половина — из алюминия, а нижняя — из стекла для корректной работы беспроводной зарядки. Есть также представление новинок, согласно которым стеклянная вставка в виде вертикально расположенного прямоугольника будет врезана в алюминиевую крышку. Предполагается, что частично алюминиевая задняя панель сделает iPhone 17 Pro/Max прочнее.

Экраны, производительность и камеры новых iPhone

Частота обновления экрана 120 Гц и так называемый режим ProMotion, сейчас есть только в версиях Pro и Max. Однако в 2025 году Apple может оборудовать все модели панелями типа LTPO (Low Temperature Polycrystalline Oxid или «низкотемпературный поликристаллический оксид»), что и позволит реализовать в них ProMotion. Кроме того, благодаря повсеместному использованию LTPO-матриц, во всех iPhone 17 появится поддержка функции Always-On, которая позволяет отображать различную информацию на экране блокировки.

Похоже, что серия iPhone 17 не получит чипы TSMC следующего поколения, выполненных по двухнанометровому техпроцессу — технология еще сырая и крайне дорогая в исполнении. Однако Apple, скорее всего, все равно обновит процессоры, — они получат название A19/A19 Pro и будут производиться по улучшенному трехнанометровому техпроцессу N3P. Улучшенный техпроцесс должен сделать новые чипы более энергоэффективными за счет увеличения плотности размещения транзисторов. Ожидается, что iPhone 17 Pro/Max будут включать в себя чип A19 Pro, а iPhone 17 и iPhone 17 Air получат стандартный A19. О различиях данных процессоров инсайдеры гадать пока не берутся.

Флагманские модели iPhone 17 и Air могут получить 12 ГБ оперативной памяти, а базовая — 8 ГБ. В то же время аналитик Минг-Чи Куо предостерегает, что 12 ГБ могут достаться только версии 17 Pro Max. Для сравнения: все модификации iPhone 16 имеют 8 ГБ оперативной памяти. Предполагается, что 12 ГБ могут понадобиться для работы более продвинутых ИИ-сервисов Apple AI вроде «умного» редактирования или генерации видео.

Все модели iPhone 17 получат 24-мегапиксельную фронтальную камеру с шестью линзами, что станет улучшением относительно 12-мегапиксельной камеры. iPhone 17 Pro Max будет оснащен широкоугольной, сверхширокоугольной и телефотокамерой с одинаковым разрешением 48 МП. Ожидается, что телеобъектив или основной получит механическую диафрагму, которая позволит пользователям контролировать количество света, попадающего на матрицу. Данная функция позволит избегать засветов при видеосъемке с появляющимися яркими объектами, а также получать естественное размытие фона на портретных фотографиях.

iPhone SE 4

В марте 2025 года ожидается релиз iPhone SE 4, — самого дешевого iPhone, который не обновлялся вот уже почти три года. По слухам, SE 4 получит дизайн, схожий с iPhone 14, с 6,1-дюймовым OLED-дисплеем, Face ID, новым чипом (вероятно, A18 для поддержки Apple AI), портом USB-C, одной 48-мегапиксельной основной камерой, 8 ГБ оперативной памяти и фирменным 5G-модемом Apple. Именно iPhone SE 4 станет первым смартфоном с фирменным модемом Apple. Предполагается, что данный чип позволит компании значительно снизить себестоимость смартфона.

Впрочем, вопреки маневру с 5G-модемом, инсайдеры не исключают, что относительно iPhone SE 3, который на старте стоил от $429, новинка все равно подорожает из-за значительных улучшений, инфляции и других изменений на рынке и в экономике. Некоторые инсайдеры предполагают подорожание примерно на 10%. Возможно и более резкое изменение цены, однако Apple приложит максимум усилий, чтобы не выходить за пределы $500, поскольку выше этого ценника начнутся проблемы с позиционированием устройства из-за существования базового iPhone 16 за $799.

Smart Home Hub

Уже весной Apple может представить долгожданный Smart Home Hub, — устройство, которое, как не сложно догадаться по названию, предназначено для управления умным домом. Слухи об этом девайсе ходят уже несколько лет.

Согласно описанию инсайдеров, Smart Home Hub представляет собой шестидюймовый планшет с подставкой. Она же по совместительству — умная колонка. В ранних слухах говорилось, что Apple рассматривает вариант с роботизированной подставкой, которая будет поворачивать планшет по направлению к лицу пользователя.

Устройству приписывают поддержку новой операционной системе homeOS. Чем именно она отличается от iOS или iPadOS, неизвестно, хотя есть некоторая общая информация об отдельных возможностях платформы. Например, известно, что homeOS окажется совместима с Siri и Apple Intelligence, с помощью датчиков приближения планшет сможет автоматически регулировать размер иконок в зависимости от расстояния до пользователя.

Хаб позволит управлять умными гаджетами для дома с поддержкой стандарта HomeKit, а также выступит в роли экрана для систем видеонаблюдения.

AirTag 2

В середине 2025 года, согласно информации Марка Гурмана из Bloomberg, Apple выпустит обновленный маячок AirTag 2. Главное новшество — улучшенный чип Ultra Wideband с более точным отслеживанием местоположения. Благодаря ему радиус действия функции Precision Finding (указывает расстояние и направление до AirTag в iOS или macOS, — «Газета.Ru») может вырасти до трех раз. По словам аналитика Минга-Чи Куо, AirTag 2 будет как-то совместим с Apple Vision Pro. Вероятно, AirTag 2 будет как-то выделяться в AR-интерфейса шлема.

Дизайн и конструкция гаджета не претерпят принципиальных изменений. Впрочем, по данным того же Гурмана, динамик в AirTag 2 станет громче, а его извлечение усложнится. Сделано это для того, чтобы устройство реже использовалось злоумышленниками для сталкинга.

iPad Air и iPad 11

Весной же ожидается обновление 11- и 13-дюймовых iPad Air. Главным улучшением может стать переход планшетов с чипа М2 на более мощные M3 или M4. Кроме того, для устройств выйдет обновленная клавиатура Magic Keyboard с более тонким и легким корпусом, увеличенным трекпадом и рядом функциональных клавиш F1-F12.

В тоже время должен выйти и новый базовый iPad уже 11-го поколения. Изменения в дизайне не предполагаются, но новинка значительно преобразится внутри. Как минимум планшет должен получить процессор A18, а также 8 ГБ оперативной памяти. И то, и другое необходимо для совместимости устройства с ИИ-сервисами Apple Intelligence.

MacBook Air 2025

Первыми компьютерами Apple, которые обновятся в 2025 году, станут 13- и 15-дюймовые MacBook Air. В дизайне изменения не предвидятся, так как Apple радикально его переработала совсем недавно. То есть обновление 2025 года будет минорным. Это значит, что MacBook Air 2025 года ограничатся внутренними исправлениями. Главным образом ожидается использование новейшего процессора M4. Оперативной памяти будет минимум 16 ГБ, что предсказуемо, так как еще в прошлом году Apple начала отказываться от использования модулей памяти на 8 ГБ в своих компьютерах.

Что касается других моделей — MacBook Pro, iMac, Mac mini и Mac Pro — информации о них пока еще крайне мало, чтобы делать какие-то прогнозы. К тому же, вряд ли стоит ждать каких-то разительных изменений, как и в случае с Air, поскольку все устройства, кроме Mac Pro, американская корпорация сильно обновила в 2024 году.