Ловушка для доверчивых: какие новые онлайн-схемы придумали мошенники

Праздники — время отдыха для большей части россиян, но одна категория людей не отдыхает никогда. Это мошенники, которые регулярно придумывают новые преступные схемы, чтобы получить доступ к персональным данным, банковским счетам и финансам граждан. Эксперты Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) рассказали о новых и неожиданных способах обмана, которые применяют злоумышленники.

Фишинговые ссылки на «подарки»

Мошенники начали массово рассылать сообщения с предложением отследить «подарок» по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт. Жертву просят оплатить доставку, ввести персональные данные или подтвердить личность. На таких сайтах злоумышленники могут установить вредоносное ПО, списать деньги или украсть данные банковских карт. Эксперты советуют насторожиться, если вы получили сообщение о неожиданном подарке, особенно с незнакомого адреса или с подозрительными требованиями.

«Коробочный» скам

Схема предполагает участие в якобы розыгрыше ценных призов, таких как техника, деньги или автомобили. На поддельных сайтах участникам предлагают «открывать коробки» с призами, но для получения выигрыша нужно оплатить доставку или налоги. В результате деньги уходят мошенникам, а данные банковских карт становятся компрометированными. Будьте внимательны: проверяйте информацию о розыгрышах и не переходите по подозрительным ссылкам.

Фейковые «Госуслуги»

Злоумышленники создают поддельные сайты, маскирующиеся под справочные порталы «Госуслуг», и публикуют на них фальшивые номера поддержки. Пользователи, поверившие в их достоверность, звонят на эти номера, где мошенники под видом операторов выманивают данные для входа в аккаунты. Чтобы не стать жертвой, проверяйте номера телефонов на официальном сайте и игнорируйте сообщения о «взломе», которые содержат сомнительные контакты.

Простые правила

Чтобы защитить себя от уловок мошенников, соблюдайте простые правила кибербезопасности. Не переходите по сомнительным ссылкам, даже если сообщение кажется правдоподобным, и не вводите личные данные на незнакомых сайтах. Убедитесь, что вы используете только официальные номера телефонов для связи с важными сервисами, такими как «Госуслуги». При подключении к интернету избегайте использования VPN-сервисов, особенно бесплатных, которые могут не только не защитить ваши данные, но и стать инструментом в руках злоумышленников.

Чтобы повысить свою безопасность, также стоит перейти на отечественные почтовые сервисы: «Яндекс Почта», Mail, «Рамблер». Их разработчики уделяют особое внимание киберзащите своих пользователей.

У иностранных почтовых сервисов, например Gmail, напротив, серьезные проблемы с безопасностью. И этим активно пользуются мошенники.