«Мяч на их стороне». Когда заблокируют WhatsApp?

Мессенджер WhatsApp может быть заблокирован на территории России в 2025 году, предупреждают парламентарии. Основная причина блокировки заключается в отказе администрации сервиса сотрудничать с властями. Недавно WhatsApp внесли в список ОРИ, что накладывает на мессенджер больше обязательств перед спецслужбами РФ. Если WhatsApp выполнит требования Роскомнадзора, то продолжит работу, пообещали в Совфеде. С другой стороны, депутат Госдумы Сергей Боярский сообщил, что в данный момент нет никакой дополнительной информации о скорой блокировке мессенджера.

Мессенджер WhatsApp могут заблокировать на территории России в 2025 году, если его владельцы не будут соблюдать российское законодательство, заявил сенатор Артем Шейкин.

«Развитие ситуации с WhatsApp в России в 2025 году будет зависеть от позиции руководства мессенджера по вопросу хранения информации о пользователях и переписках и предоставления ее по просьбе ФСБ»,

— сказал он в разговоре с РИА Новости.

Шейкин заверил, что если WhatsApp выполнит требования Роскомнадзора, он сможет продолжить работу без изменений.

«Обязательства по соблюдению требований законодательства ложатся на мессенджер, который должен организовать хранение на территории России информации о фактах приема, передачи, доставки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или иных электронных сообщений пользователей, а также предоставлять указанную информацию уполномоченным государственным органам», — заключил он.

Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена). 19 декабря его внесли в реестр распространителей информации, что подразумевает обязанность хранить данные пользователей, включая информацию об их действиях, переписку, фотографии, аудио- и видеозвонки, а также предоставлять эти данные по требованию спецслужб. В ОРИ мессенджер попал, потому что запустил функцию создания и ведения каналов, что позволяет размещать и продвигать большое количество информации, заявили в TelecomDaily.

WhatsApp остается наиболее популярным мессенджером в России.

По информации Mediascope, им пользуются 79% населения страны старше 12 лет. Каждый день туда заходят 67%.

Также принадлежащие Meta соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) были заблокированы в России в 2022 году.

Мяч на стороне WhatsApp

Депутат Госдумы Олег Матвейчев отметил, что сейчас у сервиса нет «никакого контакта» с российскими правоохранительными органами.

«Мы должны увидеть, насколько данный сервис будет готов к сотрудничеству, учитывая, что никто не просит эту структуру о серьезных изменениях в модерации. Мы сделали свой шаг, теперь «мяч» на стороне WhatsApp», — заявил он «Парламентской газете».

Трамп изменит ситуацию?

Как считает депутат Госдумы Андрей Свинцов, вероятность блокировки мессенджера высока, но ситуация может измениться после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. У республиканца «совершенно иной подход», уверен парламентарий.

«Возможно, за несколько месяцев отношения между нашими странами изменятся и ряд западных компаний частично вернутся на российский рынок», — предполагает Свинцов.

«WhatsApp и Viber уходят в прошлое, особенно на фоне популярности Telegram. Но я хочу подчеркнуть, что мы ни от кого не отгораживаемся, а лишь защищаем свою безопасность», — добавил он.

«Ничего нового»

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский опроверг сообщения о скорой блокировке мессенджера.

«Это слухи, мы не можем позволить себе комментировать их. На данный момент дополнительной информации нет, кроме того, что сервис добавлен в реестр организаторов распространения информации», — цитирует парламентария ТАСС.

Блокировка Viber

В середине декабря Роскомнадзор ограничил доступ к Viber, заявив, что мессенджер используют в террористических и экстремистских целях, для вербовки россиян, продажи наркотиков и размещения другой противоправной информации.

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В материалах дела об административном правонарушении в отношении Viber говорится, что компания Viber Media S.a r.l. — оператор мессенджера — не удалила запрещенные данные, несмотря на требования со стороны РКН.

Член думского комитета по информполитике Антон Немкин пояснял, что Viber популярен у мошенников, так как позволяет обмениваться сообщениями, звонками и мультимедийным контентом без необходимости подтверждения личности, в нем также доступны аудио- и видеозвонки.