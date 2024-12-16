Просто привычка: есть ли разница между HMS и GMS для пользователя

Смартфоны компании HUAWEI пользуются большой популярностью в нашей стране. Причина понятна — высокое качество и надежность, передовые технологии, регулярные обновления и высокий уровень поддержки со стороны компании. Однако существует и серьезная по мнению рядовых пользователей проблема. С 2020 года из-за введенных против нее санкций компания HUAWEI выпускает свои смартфоны и планшеты с Huawei Mobile Services (HMS), набором услуг, аналогичным Google Mobile Services (GMS)

Как следствие, это привело к появлению среди среднестатистического пользователя стереотипа, что приложения от Google либо невозможно, либо очень сложно установить на устройства HUAWEI, а если и получится это сделать, то корректность их работы будет желать лучшего. Компания Mobile Research Group провела опрос среди владельцев актуальных смартфонов HUAWEI, которые оснащены HMS, и на его основании сделала исследование, чтобы понять, насколько подобные устоявшиеся стереотипы имеют под собой реальную основу. Основным и самым главным результатом исследования стоит отметить выявление обратной тенденции в продолжающейся санкционной войне. То есть на данный момент ограничения американской компании скорее способствуют увеличению количества новых пользователей китайского гиганта.

close Пресс-служба HUAWEI

Но прежде, чем перейдем к цифрам и более подробным результатам исследования, давайте разберемся с вышеупомянутыми стереотипами. Для большинства владельцев смартфонов на базе Android сервисы Google являются само собой разумеющимся дополнением к устройству. При этом постоянное использование приложений от американской компании является привычным и на стационарных устройствах (как пример — карты, почта, облачное хранение и многое другое), и отказываться от них не хочется, а возможность их использования на продукции HUAWEI представляется либо крайне сложной, либо вызывает опасения в своей стабильности.

Еще одним моментом является опасение, что найти привычные приложения от других компаний в AppGallery либо невозможно, либо сложно. Также есть еще одна интересная позиция — большое количество пользователей, наоборот, голосуют за HMS, так как, по их мнению, это позволяет избавиться от контроля и наблюдения американского гиганта. Давайте вначале немного развенчаем эти заблуждения, а потом посмотрим на цифры и выводы.

Начнем с того, что Huawei Mobile Services предоставляет большой выбор как собственных, так и сторонних приложений, и что установка, что их работа не вызывает вопросов. Тут важным плюсом для граждан России является то, что в AppGallery нет проблем с проведением оплаты и присутствуют приложения отечественных банков. Даже если искомого приложения нет — особых сложностей со сторонней установкой нет, благо качественных инструкций в интернете полно. Да и привычные многим YouTube, Maps или Gmail работают без каких бы то проблем и «танцев» с бубнами. Ну и, наверное, самое главное — наличие нескольких платформ предполагает появление конкуренции, что, естественно, приводит к борьбе за пользователя и заставляет улучшить качество и надежность программного обеспечения.

А теперь перейдем к цифрам и результатам исследования Mobile Research Group. Так, был проведен анализ наиболее популярных приложений. Результаты показали, что в первую тройку вошли Telegram (92%), YouTube (91%) и Google Play Market (82%). Авторы исследования задали еще один вопрос — какими программами пользуются владельцы телефонов вместо тех, что предлагает Google? В большинстве случаев люди не испытывают неудобств при переходе на альтернативные приложения. Потребители не осознают, что используют сервисы Google, поскольку говорят, что у них не работают GMS, и они спокойно смотрят YouTube через GBox или GoogleSpace. Авторы объясняют это тем, что в новых версиях, особенно в 2024 году, сервисы устанавливаются автоматически при первой попытке запустить любое приложение, зависящее от GMS (например, MicroG).

close Пресс-служба HUAWEI

Стоит отметить, что доля владельцев смартфонов HUAWEI, которые используют их как основной и единственный телефон, составляет 62%. Результаты исследования показывают, что отсутствие предустановленных GMS на смартфонах HUAWEI не является серьезным препятствием для российских пользователей. Большинство пользователей легко находят и используют необходимые приложения Google, а высокий уровень удовлетворенности указывает на успешную адаптацию к экосистеме HMS. Исследование подчеркивает, что для пользователей важнее доступность самих приложений, чем наличие или отсутствие GMS. Проблема заключается не в технических ограничениях, а в недостаточной информированности пользователей о доступных способах установки и использования приложений Google на устройствах HUAWEI.

Вот примеры типичных ответов респондентов: • «YouTube можно поставить из Gbox, он есть в App Gallery, а внутри там много других приложений»;



• «Пользуюсь Google Drive, у меня там 100 ГБ бесплатного места, но ставил только его, как поставить сервисы Google, не знаю, приложение доступно, его иконка есть в магазине приложений».

В рамках оценки опыта использования приложений на смартфонах HUAWEI по десятибалльной шкале 30% опрошенных оценили свой опыт использования приложений на смартфонах HUAWEI на 8 баллов. При этом 70% респондентов дали положительный отзыв. Исследование показывает, что для пользователей важнее всего, чтобы приложения были доступны, а не наличие или отсутствие GMS.

Таким образом, несмотря на то, что смартфоны HUAWEI отличаются от обычных Android-смартфонов с сервисами Google, для пользователей эти различия несущественны. Главное для них — доступ к привычным приложениям, который есть и на устройствах HUAWEI. Поэтому с точки зрения потребителя HMS и GMS практически равноценны.