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Бич современного общества. Как не стать жертвой фейков

В РОЦИТ рассказали о мерах предосторожности в интернете

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leungchopan/Shutterstock/FOTODOM
Фейки — настоящий бич современного общества. Особенно эта проблема актуальна для России, поскольку против нашей страны Запад развязал информационную войну. Эксперты РОЦИТ подсказали, что нужно делать, чтобы максимально обезопасить себя от дезинформации в интернете.

Пользоваться проверенными источниками

Зачастую лживая информация подается от имени государственных структур — это может быть как локальный фейк, вроде атаки беспилотников, так и дезинформация более крупного масштаба с применением дипфейков с участием первых лиц страны. Чтобы защититься от подобного влияния, необходимо в качестве источника пользоваться либо официальными сайтами госструктур, либо более современным способом — госпабликами. Они удобны не только как способ получать достоверную информацию, но и как единое окно для обращений.

Именно через соцсети поступило более семи миллионов обращений граждан с начала 2024 года, и 65% из них граждане оставили через госпаблики. Сейчас общее число госпабликов в России — 175 тыс., их аудитория превышает 50 млн уникальных пользователей.

Перейти на отечественные онлайн-платформы

Практика показала, что западные площадки крайне неохотно идут на контакт с властями и во многих случаях отказываются выполнять законы, которые призваны обеспечивать безопасность граждан, в том числе и информационную. Именно поэтому государство сейчас уделяет особое внимание качественному развитию российских онлайн-платформ и их наполнению интересным и полезным контентом. В результате россияне все чаще предпочитают отечественные платформы западным.

Например, ежемесячная аудитория видеохостинга RUTUBE уже превысила отметку в 70 млн пользователей. А число установок «VK видео» превысило 44 млн с сентября 2023 года.

Исключить анонимность

До недавнего времени большинство крупных каналов в мессенджерах и социальных сетях действовали инкогнито и не несли ответственность за информацию, которую распространяли. Сейчас законодательство обязывает всех владельцев каналов с аудиторией свыше 10 тысяч человек подавать о себе информацию в Роскомнадзор и таким образом проходить верификацию. Впоследствии такой канал будет иметь особую отметку. Поэтому стоит ориентироваться на зарегистрированные каналы.

Развивать критическое мышление и проводить фактчекинг

Развивать критическое мышление — также хороший способ не стать жертвой фейков. Важно не сразу верить увиденной или прочитанной информации, перепроверять ее. Этому могут помочь фактчекинговые сервисы. Например, «Лапша Медиа» помогает людям с проверкой информации на ее достоверность.

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