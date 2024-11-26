Обзор самого мощного Android-смартфона в России и сравнение с iPhone 16 Pro

Компания Realme представила в России свой флагманский смартфон — Realme GT 7 Pro, который получил самый мощный на сегодняшний день чипсет Snapdragon 8 Elite. Чем примечательна новинка, какие недостатки скрывает, кому она подойдет, сколько стоит и в чем обходит даже iPhone 16 Pro — в обзоре «Газеты.Ru».

Комплектация

В черной коробке пользователи обнаружат смартфон Realme GT 7 Pro, силиконовый чехол, зарядный блок на 120 Вт, провод USB-A на USB-C, документацию и иголку для извлечения SIM-лотка.

Комплектация привычная для китайских флагманов — на экран нанесена заводская защитная пленка. Многого из вышеперечисленного нет, например, в коробках с новыми смартфонами Samsung и Apple, которые при этом стоят дороже.

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Дизайн

Признаться, флагманские смартфоны Realme, которые раньше официально выходили в России, — GT 3 240W и GT 6 — по материалам корпуса все же не дотягивали до звания флагманов. В этот раз все иначе: экран и задняя панель прикрыты стеклом Corning Gorilla Glass 7i и Panda Glass соответственно, а рамка выполнена из алюминия. Тактильно смартфон ощущается дорого.

На тест в «Газету.Ru» попала оранжевая версия под названием «Марсианский песок», которая, скорее всего, понравится молодежи. А вот серую расцветку, возможно, будут выбирать более взрослые люди, ценящие сдержанные цвета.

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Если вы привыкли к большим смартфонам, тогда с Realme GT 7 Pro у вас не будет проблем. В противном случае поначалу придется свыкнуться с крупными габаритами новинки. Хотя с учетом емкости аккумулятора в 6500 мАч тут очень тонкий корпус толщиной 8,6 мм при весе в 222,8 г. Например, в iPhone 16 Pro с батареей на 3582 мАч корпус не сильно меньше: 8,3 мм при весе в 199 г.

Кроме того, смартфон защищен по стандарту IP68/IP69. Это значит, что Realme GT 7 Pro не боится погружения в пресную воду на глубину до двух метров на 30 минут, а также выдержит струи воды под высоким давлением и высокой температурой. Однако злоупотреблять этим, наверное, не стоит, так как «утопление» устройства — это не гарантийный случай.

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Экран

На дисплее в Realme GT 7 Pro не экономили — в отличие от многих конкурентов, в гаджетах которых используются панели китайской BOE (Beijing Oriental Electronics — технологическая компания), тут решили поставить экран от Samsung. Это LTPO AMOLED-панель с разрешением 1264х2780 пикселей, динамической частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью до 6500 нит. Но средний показатель яркости не будет превышать 2000 нит. Этого с головой хватит даже для использования смартфона летом под прямыми лучами солнца.

Разрешение экрана тут избыточно высокое, поэтому первым делом его можно снизить до более низкого. Это никак не ухудшит картинку, но положительно скажется на способности гаджета держать заряд.

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В настройках можно найти множество параметров и функций, в том числе регулирование цветовой температуры, профилей яркости, режимы защиты глаз, аналог True Tone в iPhone, который подстраивает температуру картинки под окружающую среду, под названием «Адаптивные оттенки», а также разблокировку максимальной яркости. В общем, возможности у экрана большие.

Без нюансов тоже не обошлось. Тут достаточно тонкие рамки, но они все же шире, чем у новых конкурентов. Тем не менее, это заметно лишь при сравнении «лоб в лоб». Ниже сравниваются iPhone 16 Pro, Realme GT 7 Pro и Xiaomi 15.

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Производительность

Главное, чем может похвастаться Realme GT 7 Pro, — своей мощностью. За производительность тут отвечает новейший флагманский чип Snapdragon 8 Elite, а новинка от Realme стала первым устройством в России с таким железом. Это 3-нанометровый чипсет с восьмиядерным процессором (CPU). Эволюция по сравнению с прошлогодним Snapdragon 8 Gen 3 удивляет: прирост производительности CPU составил 45%, его энергоэффективность — 44%, а графический процессор (GPU) стал мощнее на 40%.

В бенчмарке AnTuTu (приложение для тестирования производительности разных гаджетов) Realme GT 7 Pro набирает 2,6 млн баллов, хотя производитель заявлял о более чем 3 млн баллов. Тут, конечно, есть множество переменных, — таких как окружающая температура, модификация памяти и версия прошивки. В Geekbench процессор набирает 2956 и 8945 баллов в тестах Single-core и Multicore соответственно.

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Для сравнения, iPhone 16 Pro на мощном Apple A18 Pro в этих же бенчмарках показывает следующий результат: в AnTuTu это 1,77 млн, а в Geekbench — 3516 и 8710 баллов соответственно. Как видно, местами Snapdragon 8 Elite и Realme GT 7 Pro по некоторым параметрам даже обходит iPhone.

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В практических тестах Realme GT 7 Pro тоже удивляет. За две недели использования гаджет ни разу не завис даже в самых ресурсоемких играх. В игровом меню новинки есть полезный раздел «Повышение быстродействия», внутри которого спрятаны четыре функции: Frame Plus, «Суперразрешение с ИИ», «Графика UHD» и HyperHDR. Первая и вторая — аналог DLSS и FSR, увеличивающие частоту кадров до 120 FPS и разрешение до 1,5K. Третья, судя по всему, повторяет вторую, но уже на аппаратном уровне и без помощи ИИ, а четвертая делает картинку контрастнее. Это первый Android-смартфон, побывавший на тесте в «Газете.Ru», предлагающий подобные возможности. Правда, работает это не везде — в PUBG Mobile, Genshin Impact, Honkai: Star Rail и других популярных играх, но далеко не во всех, что все же расстраивает.

Но, в общем, в играх новинка проявила себя шикарно и даже лучше iPhone 16 Pro — смартфон не сильно греется, из-за чего часовая сессия на максимальных настройках графики проходит комфортно и стабильно от начала до конца. PUBG, Genshin Impact, Fortnite и другие игры на этом смартфоне идут хорошо.

В то же время iPhone 16 Pro перегревается до некомфортных для использования смартфона температур в течение получаса. При этом до недавних пор флагманские Pro-модели iPhone были единственными смартфонами, поддерживающими запуск Genshin Impact в 120 FPS.

Гаджет без проблем справляется с любыми задачами, из-за чего можно с уверенностью сказать, что мощности новинки с избытком хватит на ближайшие несколько лет.

close Genhin Impact на realme GT 7 Pro «Газета.Ru»

Камера

После стольких приятно удивляющих моментов камера в Realme GT 7 Pro вызывает вопросы. В целом, она неплохая, если говорить о двух из трех датчиков на задней крышке.

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Итак, основной модуль на базе 50-мегапиксельного сенсора Sony IMX906 с оптической стабилизацией (OIS) выдает стабильную картинку. Эта камера радует насыщенными и детализированными снимками.

Хорошим оказался и 50-мегапиксельный телеобъектив с трехкратным оптическим зумом и OIS на базе Sony LYT-600. Его максимальное приближение составляет 120х, тогда как на iPhone 16 Pro это всего 25х. В целом, картинка «сыплется», если приближать ее на максимум, но все же с помощью алгоритмов она «дорисовывается», в связи с чем дальние объекты все же остаются отличимыми. Тем не менее, без проблем можно использовать зум в пределах 10-50х и не переживать за качество.

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Третий модуль — ультраширокоугольный. Это Sony IMX355 всего на 8 Мп. В нем и кроется главный недостаток Realme GT 7 Pro. Смартфон позиционируется как флагман, но третья камера в нем «проходная». Несмотря на критику, фото с ультраширокоугольной камеры получаются неплохими: детализация и общее качество снимков хорошее днем и даже ночью. Вопросы вызывает угол обзора. Он тут всего на 112 градусов (в iPhone 16 Pro — 120 градусов), из-за чего в кадр помещается меньше объектов. Кроме того, видеовозможности этой камеры очень бедные: максимальный режим — Full HD при 30 кадрах в секунду, что неприемлемо даже для среднебюджетных смартфонов, не говоря уже о флагманах!

Поэтому, если вы любите плавные и четкие видео, про «ультраширик» можно забыть. Тем не менее, основная камера и телеобъектив могут снимать в 4K при 60 кадрах в секунду, в том числе в HDR-режиме, позволяя переключаться между модулями даже во время съемки. Оба датчика снимают на твердую четверку с плюсом. Максимальное разрешение составляет 8K/24 FPS, но только для главной камеры.

Если сравнивать с iPhone, фото с Realme почти всегда получаются лучше, за исключением того, что цвета на смартфоне Apple больше приближены к реальным, тогда как на GT 7 Pro снимки контрастнее. Ниже будут фотопримеры на iPhone 16 Pro. Подробнее о смартфоне Apple можно узнать в обзоре iPhone 16 Pro Max.

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в отдельном репортаже Смотреть фото

Селфи-камера в Realme с разрешением 16 Мп с возможностью съемки максимум в Full HD при 60 FPS. Фото получаются неплохими, но по видео все же это не флагманский уровень. Так что iPhone с камерой на 12 Мп все равно в этом плане лучше, так как умеет снимать в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду.

Наконец, в смартфоне есть режим подводной съемки, а также «Режим фото с ИИ», в котором спуск затвора происходит быстрее обычного, что позволяет четко фотографировать движущиеся объекты, например, машину, собаку или летящих птиц, крылья которых не будут смазаны из-за быстрых взмахов.

close Слева Realme GT 7 Pro, справа iPhone 16 Pro «Газета.Ru»

Прочие особенности

Главный тренд 2024 года — искусственный интеллект и нейросети. Apple свою ИИ-систему анонсировала еще в июне, однако до сих пор не было ее полноценного развертывания. Кроме того, поначалу ИИ будет доступен лишь для американцев. Заработает ли официально Apple Intelligence в России, пока неясно.

В Realme GT 7 Pro ИИ тоже есть. Не настолько крутой, как Galaxy AI в Samsung, зато упомянутые выше игровые «ИИ-улучшалки» полезные и, что самое главное, — эксклюзивны, так как пока ничего подобного в других смартфонах нет.

close «Газета.Ru»

Вместе с тем есть функция «ИИ-набросок», позволяющая превращать рисунок в изображение в шести стилях (3D-мультфильм, мультфильм, эскиз, реалистичный, акварель, футуристичный), а также функция AI Studio, перерисовывающая фото людей в разных стилях под десятки разных шаблонов.

Также в редакторе изображений фирменного приложения галереи скрыты другие ИИ-функции, позволяющие удалить нежелательные объекты с фото и дорисовать опустевшее место, улучшить четкость с помощью генеративного ИИ, добавить нарисованный объект на фото и сделать размытый снимок четче. Насколько это полезные для ежедневного использования фишки, сказать сложно.

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Еще одной особенностью Realme GT 7 Pro стало использование ультразвукового сканера отпечатков пальцев, который более точный и быстрый, чем оптический, а также работает с мокрыми пальцами. Однако стоит иметь в виду, что некачественные защитные стекла и пленки на экране могут влиять на точность срабатывания.

Аккумулятор

В Realme GT 7 Pro установлена кремний-углеродная батарея емкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. В отличие от привычных литий-ионных аккумуляторов такая батарея не теряет заряд на морозе и при аналогичных размерах предлагает большую емкость.

В итоге смартфон без проблем работает полтора дня при активном использовании. Например, за час просмотра онлайн-фильма в разрешении Full HD с выставленной на 50% яркости разряд составляет всего 3%. В Genshin Impact на максимальной графике при таких же условиях — минус 15%. Это очень хороший результат. На полную зарядку потребуется около 40 минут.

Единственное, чего не хватает смартфону, — беспроводной зарядки, которая есть почти у всех конкурентов. Сегодня ее даже можно встретить в бюджетных смартфонах до 30 тыс. руб., а тут перед нами флагман. Поэтому отсутствие беспроводной зарядки выглядит явным упущением.

Вывод

В итоге Realme GT 7 Pro вызывает в основном положительные эмоции благодаря качественному экрану, рекордной мощности, отличной автономности и высокому уровню защиты. Тем не менее смартфон не без нюансов: камеры могли быть лучше, особенно ультраширокоугольный модуль, а отсутствие беспроводной зарядки, пожалуй, можно простить, так как ей пользуются далеко не все.

При всех плюсах и минусах за смартфон в официальной российской рознице просят от 89,9 тыс. руб. На первый взгляд может показаться, что это дорого. Правда, например, прошлогодний Xiaomi 14, самый дешевый флагман в ритейле на Snapdragon 8 3-го поколения, предлагается за 99 тыс. руб. Вероятно, Xiaomi 15, который появится позже, будет стоить как предшественник или немного дороже, предлагая при этом усовершенствованный «ультраширик» и беспроводную зарядку. Однако там сильнее нагрев, меньше батарея и экран попроще, — корреспондент «Газеты.Ru» это сравнил.

В целом, можно не торопиться с покупкой и дождаться выхода того же iQOO 13, который, возможно будет единственным конкурентом в этой ценовой категории, или других предстоящих флагманов с ценником от 100 тыс. руб. Но если вы ищете стабильный смартфон с отличной автономностью для ежедневного использования и игр «здесь и сейчас», Realme GT 7 Pro — это хороший вариант, при условии, что вы готовы закрыть глаза на некоторые нюансы.