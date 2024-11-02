Вы пользуетесь ИИ неправильно. Как ставить задачу GigaChat ИИ-эксперт Горшков: GigaChat помогает в продвижении по карьерной лестнице

Технологии развиваются с головокружительной скоростью и нейросети перестают быть инструментом узкого круга специалистов, становясь частью повседневной реальности. Но как показывает опыт, многие просто не понимают, как правильно пользоваться нейросетями, и считают их бесполезными. В действительности это очень мощный и полезный инструмент, который надо научиться применять. О том, как правильно использовать GigaChat «Газете.Ru» рассказали разработчики этой нейросетевой модели — специалисты Сбера.

Как правильно общаться с ИИ?

Промпты — это инструкции или запросы для систем искусственного интеллекта, таких как нейросети или чат-боты. Они помогают задать направление разговора или получить нужный результат от модели. Ниже представлены несколько советов о том, как правильно составлять промпты.

Четкость и конкретность. Промпт должен быть максимально ясным и понятным. Чем точнее вы сформулируете запрос, тем лучше будет ответ. Например:

«Напиши что-нибудь интересное про котиков» — плохой промт, а «Расскажи интересные факты о поведении домашних кошек», — хороший.

Контекст. Если у вас есть определенный контекст или ограничения, обязательно включайте их в промпт. Это поможет системе понять ваши ожидания. Пример:

«Создай короткий рассказ о приключениях кота в большом городе, используя юмористический стиль».

Структура. Старайтесь структурировать ваш запрос так, чтобы он был логичным и последовательным. Можно использовать списки, пункты или абзацы для выделения ключевых моментов. Например:

«Напиши статью о влиянии музыки на продуктивность студентов. Рассмотри следующие аспекты:

— Влияние различных жанров музыки на концентрацию внимания.

— Как музыка помогает справляться со стрессом при учебе?

— Примеры успешных практик использования музыки студентами».

Тон и стиль. Укажите, какой тон или стиль общения вам нужен. Стиль может быть формальным, разговорным, научным, юмористическим и т.д. Примеры:

Формально: Составьте отчет о последних изменениях в законодательстве РФ относительно интеллектуальной собственности.

Разговорно: Поделись своими мыслями о том, почему люди любят путешествовать.

Язык. Используйте тот язык, который наиболее подходит для вашего запроса. Если нужно, укажите конкретный язык в промпте. Например:

Переведи следующий текст на английский: «Привет! Как твои дела?»

Длина. Постарайтесь избегать слишком длинных запросов. Оптимальная длина промпта — несколько предложений. Если запрос большой, разбейте его на части. Пример:

Разбей этот текст на предложения и сделай каждый пункт отдельным запросом:

— Перевести текст на русский;

— Проверить грамматику;

— Отредактировать стилистические ошибки.

Итог. Правильно составленный промпт должен быть четким, конкретным, содержать контекст и учитывать нужные тон и стиль. Следуя этим рекомендациям, вы сможете получать более точные и полезные ответы от моделей искусственного интеллекта.

Кстати, эта часть текста полностью была создана GigaChat. Как оказалось, самый простой способ начать пользоваться чат-ботом — спросить у него самого, как это делать.

Что умеет ИИ?

Современные нейросети могут использоваться для разных целей, — это развлечения, ведение соцсетей, учеба, творчество, работа с текстом, изучение большого массива данных или же бизнес. Давайте рассмотрим пользовательские сценарии.

«Что приготовить на ужин»? Искусственный интеллект быстро ответит на этот вопрос, — достаточно сфотографировать холодильник, попросить нейросеть определить продукты и предложить, что из них можно приготовить. Это очень выручает, особенно когда нет идей или не хочется готовить надоевшие блюда.

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Также можно попросить нейросеть составить меню правильного питания под свой бюджет или же помочь «протянуть» на оставшиеся деньги, подсказать, какие продукты следует купить, если ваш бюджет ограничен.

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Многие, включая студентов, найдут искусственный интеллект полезным в процессе изучения большого количества информации и литературы, — можно загрузить электронную книгу в GigaChat и попросить пересказать содержание, выделить ключевые моменты и объяснить, какую проблему пытался раскрыть автор.

Если вы не знаете, как провести ближайший вечер, нейросеть предложит интересную подборку книг, поможет с составлением расписания, разъяснит сложную тему, в том числе на доступном для детей языке, если указать этот параметр в промпте, или составить контент-план для начинающего блогера.

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Также ИИ могут использовать разработчики программирования. Один из самых простых примеров — написание полностью рабочего кода для игры «Змейка» на языке программирования Python. Как отметил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев, нейросети уже активно применяются и участниками хакатонов, что явно демонстрирует, что это не просто игрушка, а полноценный инструмент.

«Недавно молодежь собирали на хакатон, смотрим, у кого что на компьютерах. Из 20 человек не было ни одного, кто не открыл бы какой-нибудь AI-ассистент. Был один парень, у которого была запущена локальная модель на ноутбуке, а все остальные открыли либо наш GigaCode, либо альтернативный сервис», — заявил он.

Наверное, ни для кого не секрет, что иногда блогеры и журналисты прибегают к помощи ИИ. Полностью свою работу нейросетям доверить невозможно, во всяком случае на данном этапе, но иногда они помогают немного разгрузить день. Например, ИИ поможет придумать вопросы для интервью.

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Как рассказал «Газете.Ru» руководитель продукта (CPO) GigaChat B2C Антон Горшков, нейросеть даже может выступать своего рода наставником, которой поможет в продвижении по карьерной лестнице.

«Бывают более сложные случаи, когда люди приходят к нейросети за помощью. Иногда люди работают несколько лет в компании на одной позиции и не понимают, почему их не повышают. Так вот GigaChat может дать ответ и на такой вопрос. Причем он укажет, на что обратить внимание, чтобы дальше продвигаться по карьерной лестнице», — заявил Горшков.

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Еще одна неочевидная функция — распознавание изображений. Прикрепив фото, можно получить информацию о предмете на нем. Это может быть полезно, например, если вы хотите узнать, что за автомобиль или город показаны на фото.

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Наконец, GigaChat предлагает возможность создавать изображения с помощью встроенной нейросети Kandinsky. Это может быть полезно для иллюстрации публикаций в социальных сетях, подготовки презентаций или просто для развлечения.

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В целом, с помощью чат-ботов и генеративных нейросетей можно делать все что угодно, главное — правильно задать промпт. Приведенные выше примеры — лишь малая часть того, что может предложить современный искусственный интеллект.

Где и чем пользоваться?

Наиболее простой, удобный и понятный способ — пользоваться отечественными нейросетями. В данном случае хорошо показавший себя чат-бот — GigaChat, который недавно был обновлен до версии Max. Во многих бенчмарках отечественный ИИ последней модели превосходит американскую GPT-4, и это действительно заметно.

Пользоваться GigaChat можно в веб-версии, в Telegram-боте или в приложении «Салют» на смартфонах, умных телевизорах и колонках Сбера — список достаточно широкий и каждый найдет наиболее удобный для себя вариант.

Однако, если вы решили пользоваться ИИ, не стоит полностью полагаться на нейросети. Это не сервис, который сделает все за вас, а всего лишь инструмент, способный оптимизировать работу. Понимание принципов использования и умение эффективно формулировать промпты — ключ к тому, чтобы извлечь максимальную пользу.

Кроме того, важно помнить, что нейросети могут ошибаться (галлюцинировать) или могут быть обучены на данных, в которых искажены факты. Поэтому всегда нужно проверять результат и желательно давать обратную связь, ставя лайк или дизлайк — такой функционал есть в GigaChat и это очень помогает в обучении ИИ.

Вероятнее всего, в будущем, по мере развития технологий, нейросети станут еще умнее и, возможно, даже смогут заменить человека в каких-то сферах деятельности. Пока что все идет к тому, что во многих профессиях ИИ будет служить инструментом, оптимизирующим работу, как когда-то калькулятор или Microsoft Excel. Поэтому лучше начать знакомство с подобными инструментами уже сейчас.