Сбои Telegram, блокировка Steam и Instagram* без VPN. Что творится с интернетом в России? РКН добавил сообщество Steam в единый реестр сайтов с запрещенной информацией

Россияне сообщили о массовых сбоях в работе Telegram, а также других мессенджеров и сервисов. После устранения проблем на территории РФ без VPN внезапно заработали запрещенные соцсети Instagram, Facebook** и X. В Госдуме назвали несколько причин сбоев и сообщили, что доступ к заблокированным ресурсам скоро вновь ограничат. На этом фоне появились данные о блокировке игровой интернет-платформы Steam, которую РКН сначала добавил в реестр запрещенных сайтов, а потом оттуда исключил.

Массовые сбои в Telegram и других сервисах

Днем во вторник, 27 февраля, пользователи Telegram массового пожаловались на сбои. По данным канала Telegram Info мессенджер перестал работать примерно в 12:35 мск. На проблемы с доступом жаловались из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска. Кроме того, не работал Telegram и у юзеров в других странах — в Белоруссии, США и Германии.

Некоторые пользователи отметили, что мессенджер не работал через мобильный интернет, тогда как при использовании Wi-Fi сбоев не было. У других не работали только некоторые функции Telegram — например, загрузка медиафайлов.

Также сообщалось о проблемах в работе других сервисов и приложений: пользователи не могли зайти на YouTube, в Viber и WhatsApp. Корреспонденты РБК отметили, что испытывают трудности с доступом в Zoom.

По данным сотовых операторов «Мегафон», «Tele2» и Билайн», проблемы с доступом возникли на стороне сервисов. В «Мегафоне» уточнили, что действительно фиксируют снижение объемов трафика в Telegram и других сервисах.

Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в беседе с НСН предположил, что причиной сбоев могло стать тестирование нового российского программного обеспечения:

«Вполне вероятно, что чуть позже мы узнаем о тестировании какого-нибудь нового российского программного обеспечения. Я не думаю, что это системная и направленная работа с точки зрения диверсии, а вот с точки зрения тестирования чего-либо — вполне возможно».

После появления данных о проблемах в работе сервисов зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин написал в своем Telegram-канале, что такие инциденты происходят и будут повторяться «по самым разным причинам: от человеческого фактора до хакерской атаки».

Зампред комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев позднее объяснил, что сбои в работе сервисов возникли из–за проверки и перенастройки шлюзов Роскомнадзора.

«Есть ряд сайтов, платформ недружественных, которые будут со временем ограничивать наших пользователей к доступу к этим платформам, в том числе и ряд VPN-сервисов, которые работают на территории России нелегально. Соответственно, происходит ряд перенастроек у систем Роскомнадзора, и в рамках этих перенастроек ряд систем могут условно падать».

Дело в выборах

Доступ к Telegram восстановился спустя два часа, передало агентство РИА Новости. К 15:25 мск в сервисах по отслеживаю сбоев данных о проблемах зафиксировано не было.

После неполадок некоторые пользователи сообщили, что в России без VPN заработали заблокированные соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и X.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил проблемы с доступом к сервисам работой российских спецслужб перед президентскими выборами. По его словам, в ближайшее время «уязвимости будут устранены», а запрещенные в стране ресурсы вновь ограничат в доступе.

«Снова запрещенные сайты, запрещенные ресурсы, запрещенные соцсети будут ограничены в доступе, и все будет в соответствии с действующим законом. Здесь удивляться не стоит. Это обычная работа специальных служб, которые отвечают за кибербезопасность и за работоспособность, за поддержание инфраструктуры наших всех IT-ресурсов», — подчеркнул Свинцов.

Депутат отметил, что вопрос снятия блокировок с некоторых соцсетей не обсуждается. Более того — необходимости обсуждать разблокировку нет, добавил Свинцов.

«Большинство наших граждан перешло на отечественные ресурсы, и все уже постепенно забывают, что такое западные социальные сети. Постепенно те ресурсы, которые блокируются, тоже выходят из моды, и наши граждане переходят на другие ресурсы», — пояснил депутат.

«Запрещенка» в Steam

27 февраля Роскомнадзор (РКН) также ограничил на территории страны работу игровой интернет-платформы Steam (американского сервиса дистрибуции цифровых копий компьютерных игр; запущен компанией Valve в 2003 году; на конец 2023 года Steam во всем мире ежемесячно пользовались более 130 млн человек, она является популярнейшей платформой в своей нише), сообщил Telegram-канал Baza. Регулятор внес сайт steamcommunity.com в реестр запрещенных ресурсов, из-за чего пользователи из РФ могли потерять доступ к своим профилям, спискам друзей, а также «Мастерской» и «Торговой площадке».

На сайте РКН было указано, что сайт запретили по решению МВД от 22 февраля. Причина включения в перечень запрещенных сайтов не уточнялась.

Позже в Роскомнадзоре заявили «Газете.Ru», что регулятор не ограничивал доступ к steamcommunity.com. Владельцам сайта было направлено требование удалить контент о способах изготовления наркотических веществ. После исполнения требования страницу исключили из Единого реестра запрещенной информации в связи с удалением противоправного контента.