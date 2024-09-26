Баллы из Hamster Kombat начали продаваться на криптобиржах. На них можно разбогатеть? Криптоэксперт Кричевский: Hamster Kombat сделает миллионерами лишь ее создателей

26 сентября в 15:00 мск планируется проведение листинга токенов HMSTR из Telegram-игры Hamster Kombat, то есть их можно будет продать на криптобиржах. До этого состоялся так называемый эйрдроп — раздача HMSTR. Игроки, потратившие месяцы на тапание «хомяка», оказались в отчаянии: проект, как они считают, выдал «жалкие крохи». Даже те, кто безвылазно сидел в игре полгода, судя по предварительной оценке HMSTR, рискуют не получить и $100. «Газета.Ru» рассказывает, есть ли шанс на рост цены HMSTR во время листинга и подорвет ли жадность разработчиков Hamster Kombat репутацию других тапалок.

«Почему тут так мало?»

Hamster Kombat — это игра-«тапалка» в формате Telegram-бота, в которой пользователи зарабатывали очки, нажимая (тапая) на хомяка, разгадывая шифры и собирая комбо-карты. Проект запустился 26 марта 2024 года. За полгода к нему присоединились более 300 млн игроков.

В минувшие выходные в Hamster Kombat случились снапшот и эйрдроп. Снапшот — это фиксация прогресса игроков и конвертация заработанных ими баллов в токены HMSTR. Эйрдроп или просто дроп — раздача этих самых HMSTR.

Из 300 млн игроков право принять участие в дропе получили 131 млн человек. Из них участие приняли только 100 млн, так как 30,6 млн не выбрали способ получения HMSTR на момент снапшота. Однако у них еще есть возможность вывести токены на криптовалютную биржу Ebi.

Кроме того, разработчики Hamster Kombat исключили из права на участие в дропе 2,3 млн игроков за мошенничество. Санкции подверглись как минимум те игроки, которые использовали приложения для автоклика, позволяющие добывать монеты в игре без непосредственного участия человека.

В сумме создатели игры сгенерировали 100 млрд токенов HMSTR. Из них игрокам они намерены раздать 75 млрд. Раздача будет проходить в несколько этапов. Например, по итогу первого сезона, о завершении которого было объявлено 20 сентября, для раздачи выделили только 60% от этой суммы. Но даже ее геймеры получат не сразу: 88,75% будут вручены до 26 сентября, а остальные 11,25% — в течение 10 месяцев после листинга.

Инвестор и создатель криптосервиса Jedie Никита Конев рассказал «Газете.Ru», что ограниченный выброс токенов связан с тем, чтобы они не были проданы сразу. В противном случае ценность монет HMSTR на бирже быстро упала бы.

«Дроп был ограничен как раз для того, чтобы снизить давление на цену в виде массовых продаж на моменте листинга», — сказал он.

Разочарование года

После дропа от 20 сентября многие игроки остались раздосадованы из-за скромного количества токенов, которые им выделили создатели Hamster Kombat. До фиксации прогресса в игре разработчики сообщали, что основным источником токенов станет показатель пассивного дохода в игре. После эйрдропа выяснилось, что за 1 млн прибыли в час игроки получили примерно по 220 HMSTR.

Даже преданные фанаты, которые выполняли все задания в игре и к моменту снапшота имели около 10 млн прибыли в час, получили не более 6 000 HMSTR. То есть, при текущем курсе токена на криптобиржах в $0,01 им светит не более $60 (примерно 5,5 тыс. рублей по курсу на 25 сентября 2024 года). Особенно скромным данный заработок кажется на фоне наград в предыдущих играх с похожей механикой — в Notcoin, Dogs и Catizen некоторые смогли заработать тысячи и даже десятки тысяч долларов.

Нынешние расчеты прибыли от Hamster Kombat основываются на стоимости HMSTR в рамках премаркета — предварительной торговли токенами, ценность которых не привязана к заявленному пулу в размере 100 млрд. Возможно ли, что после листинга 26 сентября стоимость HMSTR окажется выше, чем во время премаркета? Эксперты считают, что да.

«На листинге цены всегда выше, чем на премаркете. Это показывают многие предыдущие дропы из игр в Telegram», — сказал «Газете.Ru» криптоинвестор Никита Конев.

Похожего мнения придерживается и основатель сервиса для майнинга криптовалют Ubit Тимофей Григоренко. Однако, по его словам, рост цены будет зависеть от действий маркетмейкеров (трейдеров, которые покупают или продают токены в больших объемах, что сильно влияет на их стоимость для остальных торговцев).

«Маркетмейкеры могут закупить большие объемы HMSTR и подтолкнуть цену вверх. Данное действие создаст у других трейдеров иллюзию возможного роста HMSTR и заставит их держать свои токены, что тоже положительно скажется на ценности новой монеты», — сказал он.

По его словам, похожая ситуация ранее наблюдалась с токеном NOT из игры Notcoin. Тогда криптокомьюнити, связанное с Telegram, поддержало новую монету большими инвестициями, что дало мощный импульс для роста цены NOT.

«Комьюнити сделало все, чтобы сократить ту часть игроков Notcoin, которая решит продать свои NOT сразу и тем самым обвалить цену монеты. Конечно, это лишь отсрочило токен от падения в цене. Тем не менее, NOT все же не упал до нуля и многие трейдеры продолжают им торговать в больших объемах», — добавил Григоренко.

В свою очередь криптоэксперт и автор Telegram-канала «Экономизм Crypto» Алексей Кричевский предположил, что цена HMSTR если и вырастет, то только в долгосрочной перспективе, по итогам второго и последующих сезонов в Hamster Kombat.

«Но это опять-таки не значит, что игра сделает из кого-то долларового миллионера. Кого-то, кроме ее создателей. Уж они-то довольно неплохо заработали как минимум на продаже рекламы», — сказал он.

Время тапалок на исходе

Если разработчики не поднимут цену токена HMSTR на этапе листинга, репутация игр в Telegram, обещающих деньги, может быть подорвана. Многие геймеры оказались фрустрированы скромной раздачей Hamster Kombat и заявили в соцсетях о нежелании тратить свое время на подобные проекты. При этом количество таких игр растет очень быстро. У разбитого корыта рискуют остаться и их разработчики.

«Дроп Hamster Kombat совершенно точно негативно скажется на популярности похожих игр в Telegram. Я думаю, что данный проект либо поставит жирную точку в истории игр с обещанными выплатами, либо знаменует начало конца их актуальности. Люди чувствуют себя обманутыми, поэтому теряют всякую мотивацию тратить свое время на тапалки», — сказал Тимофей Григоренко из Ubit.

По его словам, тот факт, что тапалки теряют свою актуальность, является для криптоиндустрии нормой. Таким же путем, отметил он, ранее прошла тема NFT-изображений, о которых в качестве криптоактива сегодня почти никто не вспоминает.

Что такое NFT? NFT-изображения – это изображения, уникальность которых подтверждена блокчейном, цифровым реестром, где фиксируются и хранятся все изменения. Записи в блокчейне невозможно удалить, переписать или подделать. Пик популярности NFT-картинок пришелся на 2021 год. Самые ценные изображения с подтвержденной блокчейном уникальностью продавались за десятки миллионов долларов.

Впрочем, не все эксперты согласны с Григоренко. Никита Конев из Jedie считает, что если Hamster Kombat и нанесет ущерб репутации играм с дропами, то он точно окажется поправимым.

«Идея бесплатных денег, что по сути и обещают подобные игры, слишком привлекательна, чтобы потерять актуальность», — сказал он.

Похожее мнение выразил и Алексей Кричевский.