«Миссия в соцсетях». В России запустят мессенджер для верующих, священников зовут в онлайн Мессенджер «Зосима» смогут использовать все верующие, а не только православные

Мессенджер «Зосима», который прозвали «первой православной соцсетью», заработает через два года, но в пилотном режиме его начнут обкатывать в Ярославской области уже в ближайшее время. Предполагается, что с помощью «Зосимы» можно будет общаться с другими прихожанами и даже организовывать коллективные молитвы. Его создатели подчеркивают, что мессенджер смогут использовать и представители других конфессий, но все же планируют обратиться к патриарху Кириллу за благословением.

В России появится мессенджер «Зосима», названный в честь одного из основателей Соловецкого монастыря, канонизированного Русской Церковью. РИА Новости и другие российские СМИ изначально сообщили, что мессенджер будет православным, однако источник «Газеты.Ru» в РПЦ заявил, что у Церкви нет никакой информации о проекте.

«Нам ничего не известно про этот проект. Странно, что его создатели предпочли сделать громкий анонс, не обсудив эту инициативу с профильными церковными структурами», — сказал собеседник.

Пока без благословения

Мессенджер «Зосима» пока нельзя называть православным, хоть изначально его и создавали для проекта по реставрации храмов, уточнил в разговоре с «Газетой.Ru» глава фонда «Иннотех XXI» Алексей Агапов. По его словам, мессенджер смогут использовать и представители других конфессий.

«Зосима» нельзя назвать православным мессенджером. Это что-то среднее между WhatsApp и Telegram. Действительно уникальный российский продукт, в котором люди будут обмениваться информацией, присылать нам информацию для проекта. Он не обязательно православный, там могут и мусульмане, католики и другие верующие [общаться]. Это просто мессенджер»,

— сказал он.

Тем не менее, Агапов отметил, что в будущем мессенджер может стать православным, если получит благословение патриарха Кирилла.

«Мы запускаем пилотную версию в ограниченном регионе России, чтобы обкатать его. Если он покажет себя действительно хорошим продуктом — конечно, мы обратимся святейшему патриарху за благословением этого мессенджера. Если им понравится этот проект, пожалуйста, мы готовы его назвать русским, мусульманским… Да какая разница, придумаем как назвать», — сказал глава фонда.

Как говорится в презентации мессенджера, он позволит создать «единую среду», чтобы общаться с другими верующими, участвовать в обсуждении тем, связанных с религией, а также получать информацию о церковных событиях. Через «Зосиму» также предлагается организовывать молитвы по соглашению, когда группа людей молится о конкретной просьбе или проблеме. Там будут функции аудио- и видеозвонков с демонстрацией экрана, календарь с церковными праздниками и датами постов, а также возможность сохранять заметки, напоминания о важных событиях и молитвы.

В презентации мессенджера использована фотография Храма Николы Чудотворца у Тверской заставы в Москве, который является старообрядческим.

Агапов добавил, что «Зосима» — это маленькая часть большого проекта «Спаси и сохрани», который в ближайшие два года планируется запустить на всей территории России, а пока будет обкатываться в Ярославской области «с благословения митрополита Ярославского и губернатора». Инициатива направлена на реставрацию храмов, в рамках проекта местные жители могут подавать заявки на участие, после чего будет отобрано 5-7 храмов для реставрации. Фонд «Иннотех XXI» в свою очередь займется сбором средств и привлечением волонтеров.

РПЦ в соцсетях

На заседании Высшего церковного совета 24 сентября патриарх Кирилл заявил, что РПЦ должна увеличить свое присутствие в социальных сетях. Он раскритиковал архиереев и священников за то, что те «не относят миссию к первоочередным задачам», в то время как миссионерская работа должна включаться в деятельность каждого прихода, а с учетом развития технологий — она должна осуществляться в интернете.

«Сегодня нет рыночных площадей, где люди собирались бы, обменивались мнениями, информацией, пытались повлиять друг на друга. Но такой агорой сегодня является интернет и особенно социальные медиа», — отметил патриарх.

По его словам, некоторые священнослужители уже добились «значительного успеха» в этом деле.

«Миссия в социальных медиа должна умножаться, становиться предметом внимания на всех уровнях церковной жизни еще и потому, что новые технологии стали орудием в руках разного рода опасных людей, таких как оккультисты, неоязычники, эзотерики, да и просто шарлатаны всех мастей, которые стремятся эксплуатировать в своих целях естественные духовные запросы»,

— добавил он.

После начала СВО в РПЦ заявили, что считают российские соцсети более удобными для христианской проповеди. Западные соцсети препятствуют распространению христианских представлений о семье и других традиционных ценностей, в то время как отечественные медиаплатформы позволяют избежать такой цензуры, отмечал замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По его словам, многие российские священники недовольны алгоритмами соцсетей, из-за которых им приходится «подбирать слова и выражения», причем в первую очередь это «касается христианского представления о браке и семье», указывал Кипшидзе.