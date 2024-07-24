За блуд и воровство. Патриарх Кирилл лишил сана ездившего на Украину священника Патриарх Кирилл утвердил лишение сана иерея Беляева, ездившего на СВО

Патриарх Кирилл лишил сана иерея Виталия Беляева, неоднократно посещавшего зону СВО и имевшего контакты с бойцами ЧВК «Вагнер». Прошлым летом Виталию Беляеву, ранее служившему в МВД, запретили ездить на Украину, но он нарушил запрет. В своем видеообращении Беляев просил не мешать ему «заниматься поддержкой русского воинства». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Патриарх Кирилл утвердил решения церковного суда Казанской епархии о лишении сана иерея Виталия Беляева, а также иерея Игоря Егорова и диакона Алексия Шаманина.

«Иерей Виталий Беляев извергнут из священного сана в связи с нарушением 17, 25 и 27 правил Святых Апостолов и 9 правила Константинопольского Двукратного Собора», — сообщается на сайте Татарстанской митрополии.

Правила 17, 25 и 27 запрещают повторный брак, блуд, воровство и рукоприкладство.

Егоров нарушил 13-е и 15-е правила Двукратного Собора, Шаманин — 25-е и 17-е правила Святых Апостолов.

«Военный священник»

Беляев — бывший настоятель Никольского храма в Куюках. Храм находится в окрестностях Казани, он был построен в 1897 году, с 2000-х началось активное восстановление.

В феврале Епархиальный церковный суд лишил его сана, посчитав, что Беляев нарушил 17-е, 25-е и 27-е правила Святых Апостолов и 9-е правило Константинопольского Двукратного Собора.

После начала военной операции на Украине Беляев неоднократно ездил в зону СВО. «Я понял, что мне нужно выдвигаться туда любыми путями. Это как зов сердца, зов души. Но официально меня не отпускали. И тогда я принял решение, что поеду, даже под страхом понести наказание», — признавался он в беседе с «Комсомольской правдой».

Ранее настоятель также ездил в Чечню и Сирию.

Летом 2023 года настоятелю запретили посещать зону боевых действий, а осенью отстранили от службы.

В начале 2024-го церковный суд Казанской епархии решил извергнуть иерея из сана, после чего Беляев записал видеообращение: он стоит рядом с бойцами ЧВК «Вагнер» и просит не мешать ему «заниматься поддержкой русского воинства».

«Я был в военном отделе Московской патриархии, говорю — заберите меня к себе. Зачем военного священника отправлять в запрет, если его можно отправить на спецоперацию?» — комментировал Беляев свой статус «священника в запрете».

Беляев родился в Набережных Челнах, после школы поступил в Казанскую духовную семинарию, но через полтора года решил оставить учебу и устроился в батальон оперативного реагирования «Рысь» (МВД), а затем попал в кремлевский батальон казанской милиции.

В 2009 году был рукоположен в священники.

Под запретом

В марте патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил сана экс-ректора Российского православного университета (РПУ) и бывшего наместника Высоко-Петровского ставропигиального монастыря в Москве игумена Петра (Еремеева). Причиной тому послужило нарушение 25-го правила Святых Апостолов, которое звучит как: «Епископ, или пресвитер, или диакон, в блудодеянии, или в клятвопреступлении, или в татьбе обличенный, да будет извержен от священного чина, но да не будет отлучен от общения церковного. Ибо писание глаголет: не отмстиши дважды за едино (Наум. 1:9). Такожде, и прочие причетники».

В июле в Новосибирской области священника Вадима Перминова лишили сана за отказ читать «молитву о победе». На него донес один из прихожан, после чего его вызвал к себе архиерей.

«На повышенных тонах он задавал мне странные вопросы: почему я и мои старшие сыновья не служили в армии, почему я не читаю молитву патриарха о победе, и, наконец, за ли я однополые браки?» — рассказал лишенный сана священник.

Священнослужителя направили в один из отдаленных приходов, после этого он уже официально отказался читать молитву в письме митрополиту и был запрещен в служении.

Также ему нельзя преподавать и носить крест. В настоящее время отец пятерых детей вынужден проходить курсы профессиональной переподготовки.

Протоиерей Каинской епархии в городе Куйбышев Новосибирской области Вадим Перминов в сане почти 30 лет.