Хомяк 2.0. Скажется ли арест Дурова на первых продажах криптовалюты DOGS? Криптоэксперт Лупиков: криптовалюта DOGS не имеет отношения к Дурову и Telegram

Сегодня в 15:00 на крупнейших криптобиржах мира состоится листинг (открытие торгов) новой криптовалюты — DOGS. Это очередная «тапалка» в Telegram вроде Hamster Kombat, которая обрела вирусную популярность. «Газета.Ru» рассказывает, что представляет собой DOGS, связан ли проект с Павлом Дуровым, и повлияет ли его арест на цену монеты.

Что такое DOGS?

DOGS — этой мини-приложение в Telegram, которое запустилось 3 июля 2024 года и быстро набрало популярность. К 10 июля проект набрал аудиторию в размере 1 млн пользователей. На момент написания этого материала число пользователей приложения DOGS в Telegram превысило 51 млн.

В отличие от Hamster Kombat, самого яркого представителя игр-«тапалок», обещающих раздачу денег, DOGS не имеет игровых механик как таковых. Приложение начисляло монеты при первом запуске (сейчас уже не начисляет и это нормальная практика накануне выхода на биржу, — так было, например, с монетой NOT).

Количество «денег» зависело от возраста аккаунта пользователя в Telegram: чем дольше существовал аккаунт, тем больше его владелец получал DOGS'ов. Например, если профилю девять лет, за это выдавалось 9000 монет.

После разработчики добавили в приложение другие активности, за которые начислялись баллы. Главная из них — ежедневный запуск сервиса. За каждый день выдавалось по 100 DOGS'ов. Кроме того, пользователям нужно было приглашать друзей, подписываться на аккаунты DOGS, оформлять Telegram Premium.

Пользователи часто ассоциируют DOGS с Павлом Дуровым или с командой Telegram. Дело в том, что маскот DOGS — Спотти, карикатурное изображение собаки. Ее Дуров нарисовал еще в период работы во «ВКонтакте» в рамках благотворительного аукциона в поддержку детских домов . Кроме того, сами разработчики DOGS неоднократно заигрывали с темой сотрудничества с Дуровым в своих соцсетях.

«[DOGS] это не просто очередная «мемная» монета. Это самая родная для Telegram монета, воплощающая дух и культуру нашего яркого сообщества. Теперь мы хотим поделиться наследием Спотти и с криптовалютной индустрией», — заявили разработчики в одном из таких сообщений.

Впрочем, опрошенные «Газетой.Ru» эксперты в сфере криптовалют скептически относятся к этой теории. Например, сооснователь стартап-студии T-LAB, запускающей мини-приложения в Telegram, Олег Лупиков считает использование изображения Спотти просто маркетинговой уловкой для привлечения внимания аудитории.

«Я уверен, что за проектом DOGS не стоит команда Telegram или лично Павел Дуров. У них сейчас своей работы хватает и нет активного интереса вкладываться в этот проект. Мнения, что DOGS и Дуров — это одна команда, могли появиться из-за маскота VK и размещения внутри Telegram. Но это только домыслы», — сказал он.

Похожего мнения придерживается и бывший руководитель подразделения криптобиржи Binance в России и СНГ Владимир Смеркис.

Как вывести деньги из DOGS?

Новые пользователи уже не могут присоединиться к DOGS и заработать монеты — их раздача прекратилась 14 августа. Поэтому на вывод DOGS и их конвертацию могут надеяться только те энтузиасты, которые присоединились к проекту до указанной даты.

Вывод монет DOGS из одноименного приложения в Telegram возможен двумя способами: на криптокошелек и на аккаунт криптобиржи. В первом случае подойдут такие кошельки, как Tonkeeper, MyTonWallet, TON Space и другие сервисы, поддерживающие блокчейн-систему TON. Из бирж заявлена поддержка Binance, OKX, ByBit, Bitget и Gate.

Как при выводе на кошелек, так и на криптобиржу возможна конвертация DOGS'ов в USDT эквивалент доллара в формате криптовалюты. Однако вывод на любой кошелек, за исключением встроенного в Telegram, сопряжен с уплатой комиссии. К тому же в кошельке курс конвертации DOGS'ов в USDT будет менее выгодным, чем биржевой. В конце концов, даже если DOGS'ы будут конвертированы в USDT в кошельке, USDT все равно придется переводить на аккаунт криптобиржи для последующего обмена цифровых долларов на рубли и перевода на банковскую карту российского банка.

Значит, вывод DOGS на биржу предпочтителен. Если у пользователя нет аккаунта на криптобирже, ему предстоит им обзавестись. Перед выбором биржи для регистрации важно ознакомиться с условиями создания профиля. Например, Bincance не обслуживает граждан России, а поскольку верификация пользователя проводится по паспортным данным, обойти это ограничение невозможно.

Процедура привязки аккаунта в приложении DOGS к кошельку или бирже отличается в зависимости от выбранного сервиса. Для каждого из них DOGS предоставляет подробную иллюстрированную инструкцию. Однако даже при прохождении всех этапов из нее DOGS'ы не выводятся на кошелек или на аккаунт биржи сразу. Согласно опубликованной разработчиками дорожной карте, поступления DOGS на криптокошельки должны были начаться уже 23 августа, а на биржи — 26-го числа вместе с открытием торгов.

Сколько можно заработать на DOGS?

Поскольку торги монеты DOGS еще не начались, определить ее точную ценность невозможно. Однако есть косвенные показатели, которые позволяют предположить, сколько она будет стоить. Один из них — цена актива на этапе премаркета предпродажа монет на биржах до официального открытия торгов.

На бирже OKX цена DOGS в пике достигала отметки $0,0104 примерно 95 копеек по курсу на 25 августа 2024 года. На момент написания статьи курс монеты равнялся $0,00302 (около 27 копеек). На бирже Gate монета в пике продавалась за $0,0285 (2 рубля 59 копеек), а после опустилась до $0,0019 (17 копеек). Таким образом, если предположить, что пользователь имеет 10 000 монет DOGS и текущие цены на премаркете окажутся актуальными на старте торгов, он может выручить с их продажи от $19 до $30,2, то есть 1729–2748 рублей.

Впрочем, опрошенные «Газетой.Ru» эксперты предполагают, что DOGS будет стоить дороже текущих цен на премаркете. Например, Олег Лупиков из T-LAB считает, что старт DOGS может оказаться лучше NOT, — пока что единственной долгоиграющей и успешной монеты, вышедшей из мини-приложений в Telegram. На это, по его словам, повлияет как минимум значительно большая аудитория проекта DOGS.

Предсказать влияние ареста Павла Дурова на листинг DOGS сложно. Однако тот факт, что негативные события никак не сказались на стоимости криптовалюты на премаркете, может говорить о слабой зависимости DOGS от экосистемы Telegram. Резкое снижение цены после старта продаж, скорее всего, будет связано с продажей больших объемов монет на руках у пользователей.