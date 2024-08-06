Детский режим: как работает родительский контроль в умных колонках и ассистентах

Виртуальные ассистенты становятся все более популярными у детей. В то же время пользователи до 18 лет не должны получать доступ к небезопасной информации, контенту 18+ и управлению денежными средствами взрослых. Для этого производители умных устройств устанавливают специальные детские режимы, ограничивающие потребление контента и функционал виртуальных ассистентов. «Газета.Ru» решила сравнить, как работают детские режимы в устройствах российских производителей.

Каждый год детская аудитория виртуальных помощников растет — за год спрос на них вырос на 43%. Виртуальные помощники особенно востребованы в учебе: ими пользуется почти каждый второй школьник в России.

Однако в использовании виртуальных помощников детьми есть свои нюансы, которые также стоит учитывать. В первую очередь, это вопрос безопасности — у такого ассистента есть постоянный доступ к интернету, что позволяет получать практически любой контент в удобной форме. Но дети точно не готовы ко всему контенту: необходимо отсеивать небезопасную информацию, контент «для взрослых» и ненормативную лексику.

Еще одна распространенная проблема — доступ детей к платным приложениям и сайтам, к которым привязаны банковские карты родителей. Результатом может стать незапланированная покупка. Например, в прошлом году ребенок без ведома родителей оформил заказ в WB на 250 тыс. рублей. Неизвестно, выкупила ли товары семья — даже в случае отказа родителям пришлось бы заплатить более 28 тыс. рублей за возврат. В упомянутом кейсе ребенок получил доступ к аккаунту на маркетплейсе, воспользовавшись телефоном своей матери. Но такой доступ можно получить и через виртуального ассистента.

close 100% Andrey_Popov/Shutterstock/FOTODOM

«Виртуальные ассистенты могут принести пользу — ребенок учится искать новую информацию, развивает кругозор, аудиальное внимание и навыки критического мышления. Дети также учатся тому, как правильно формулировать запросы к ИИ, а это развивает читательскую грамотность и понимание смыслов. Потенциальная опасность таких устройств остается и ничем не отличается от угроз при бесконтрольном серфинге в интернете. При этом ответственность за ребенка всегда лежит на родителях — приобретая умные устройства, взрослые должны знать, как активировать специальные настройки и детские режимы», — отметила Полина Мальцева, основатель просветительского проекта и автор курсов для родителей EDpower.

Детский режим

Чтобы исключить такие ситуации и безопасно фильтровать контент, который потребляет ребенок, производители предусматривают в умных устройствах специальный детский режим.

На сегодняшний день в России есть три популярных виртуальных помощника от российских компаний, которыми пользуется большинство семей. К ним относятся «Алиса», «Маруся» и «Салют». В каждом ассистенте есть детский режим и дополнительные опции для безопасности, но работают и настраиваются они по-разному.

Умные устройства под управлением «Алисы»

Умные устройства с «Алисой» производятся Яндексом. Детскими «Алиса» считает голоса до 10-12 лет — для того, чтобы ассистент отличал их от взрослых, в приложении умного дома нужно включить опцию «Понимать детей». Функция активируется одновременно на все устройства, привязанные к аккаунту в умном доме. После активации «Алиса» будет автоматически фильтровать контент. Например, если взрослый владелец умной колонки попросит включить музыку, «Алиса» запустит персональную подборку. На ту же просьбу от ребенка ассистент поставит детские песни.

Взрослые также могут настроить два фильтра для детского голоса — это позволяет расширять объем доступного контента по мере взросления ребенка:

● Фильтр «Для малышей» — это специальная подборка, вручную собранная редакторами. Она включает в себя только детский контент 0+

● «Детский фильтр» подходит для детей более старшего возраста — в нем доступен любой контент, кроме 18+.

Еще одна опция — отдельный детский аккаунт. Если подключить умную колонку к такому аккаунту, «Алиса» будет подбирать контент под ребенка и обращаться к нему по имени. Для большей безопасности фильтрация контента в детском аккаунте активируется автоматически.

Умные устройства под управлением «Маруси»

Устройства с «Марусей» производятся VK. Как и в решениях Сбера, защита детей от нежелательного контента включается только вручную. Доступны две опции. Первая — «Детский режим» — подходит в случаях, если колонкой или приложением пользуются в основном дети. В детском режиме «Маруся» не включит новости, подкасты для взрослых, неприличные песни и ограничит поиск в интернете. Детский режим нужно подключать для каждого устройства отдельно.Например, если родитель активировал опцию в приложении VK, она не включится автоматически в умной колонке.

Вторая опция, позволяющая ограничить опасный контент — это функция «Узнать детей», благодаря которой «Маруся» может распознавать взрослый и детский голос. На запрос ребенка голосовой ассистент ответит так же, как в детском режиме. Функция подходит, если устройством одновременно пользуются взрослые и дети. В отличие от стандартного детского режима, при подключении опция активируется сразу на всех устройствах, подключенных к VK-аккаунту.

У «Маруси» также есть семейный режим. В присутствии ребенка ассистент не включит взрослый контент, но родители смогут свободно слушать любимых артистов и подкастеров, когда ребенка нет рядом. В семейном режиме «Маруся» заранее предупреждает, что контент имеет возрастные ограничения, и просит подтвердить воспроизведение.

close 100% Freepik.com

Умные устройства под управлением «Салюта»

Устройства с «Салютом» производятся Сбером и по умолчанию работают без ограничений: по запросу показывается любой контент, включая 18+, запускаются смартапы и доступна оплата с привязанных карт. Детский режим необходимо активировать вручную. Это можно сделать в приложении на смартфоне под управлением Android и при помощи создания голосовой команды на iOS, для которой нужно создать и запомнить PIN-код.

Детский режим в «Салюте» включает в себя ограничение доступа к фильмам, приложениям и играм «18+», к музыке с ненормативной лексикой, блокировку оплаты привязанными картами, переключение YouTube в безопасный режим и запрет на запуск и загрузку новых приложений.

Популярность виртуальных ассистентов и устройств на основе ИИ растет. Крупнейшие российские разработчики осознают свою ответственность за доступ детей к контенту и уделяют внимание безопасности. У каждого решения есть свои отличительные черты. Например, в «Салюте» можно блокировать покупки привязанными картами и установку новых приложений. «Маруся» предоставляет пользователю выбор, на каких устройствах активировать детский режим. «Алиса», в свою очередь, представляет разнообразие детских опций.