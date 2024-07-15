Лучшие стоки для дизайнеров. Топ-18 сервисов с бесплатным контентом Лучшие бесплатные фотостоки: подборка сайтов для поиска фотографий для дизайнеров

У любого дизайнера много времени уходит на подбор графики, фото, видео и мокапов для своих проектов. Бесплатные фотостоки помогают быстрее и эффективнее выполнять эту работу. Сервисы, на которых можно скачать изображения в высоком разрешении, могут быть полезны и студентам для курсовых, и офисным работникам для подготовки презентаций. «Газета.Ru» составила подборку хороших бесплатных фотостоков для дизайнеров и не только.

Где искать стоковые изображения

В интернете достаточно много сайтов со стоковой графикой, где можно найти бесплатные фотографии, видео или векторные иллюстрации для личного и коммерческого использования.

Все фотостоки можно разделить на два типа:

Универсальные. На таких ресурсах публикуют фотографии, видео на любую тему: от изображений природы, городов или еды до стоковых фотографий людей. Как правило, подобные ресурсы используют для подготовки презентаций, статей, небольших проектов и так далее.

Тематические. С помощью этих фотобанков люди ищут изображения на определенную тематику, например, исторические иллюстрации, фото известных личностей и прочее.

При работе с фотостоками нужно внимательно изучать условия использования изображений .

Если вы используете фотографии, видео или графические изображения для личных целей (например, делаете презентацию для друзей, учебы или по другим персональным вопросам), то можете спокойно использовать любые фотографии. Если же вы планируете использовать фотографии для коммерческих целей (презентация проекта для компании, публикация в СМИ, дизайнерский проект, печать изображения в книге), то следует помнить о законе об авторском праве.

Закон об авторском праве: формулировка и штрафы Закон об авторском праве защищает не только фотографии и видео. Авторское право распространяется на широкий круг контента: книги, музыкальные композиции, произведения изобразительно искусства, скульптуру и кинофильмы, компьютерные программы, базы данных, рекламу, карты и технические чертежи.



Если контент в интернете был использован без разрешения правообладателя, это пример нарушения имущественных авторских прав. Исключение — когда произведение используется в информационных, научных, учебных или культурных целях с указанием авторства и источника, а объем цитирования оправдан целью публикации.



В случае нарушения закона физическим лицам придется заплатить до 2 тыс. рублей, а юрлицам — до 40 тыс. Обязательно будут изъяты нелегальные копии, а также все сопутствующие материалы и оборудование. Уголовная ответственность за нарушение авторских прав устанавливается 146-й статьей Уголовного кодекса России.



Почти все интернет-ресурсы стоковых фотографий снабжены фильтрами, которые позволяют отбирать изображения для легального использования . Например, это позволяет делать лицензия Public Domain, то есть, вы можете свободно использовать фотографию в любых целях.

Стоки с бесплатными фотографиями: топ-6 сайтов

Unsplash

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Unsplash — одна из крупнейших библиотек бесплатных изображений. Главные ее плюсы — удобный поиск по ключевым словам, все фотографии сгруппированы по тематическим коллекциям и тегам. Для того, чтобы улучшить качество поиска, вводите запрос на английском языке.

Фотографии из Unsplash можно использовать в личных и коммерческих целях. Указывать авторство при этом не обязательно, но сам сервис рекомендует это делать в качестве благодарности. Кроме того, фотосток предлагает платную подписку, которая дает доступ к еще большему количеству эксклюзивных фотографий.

Сам сервис относится к универсальным фотобанкам — на нем практически нет фотографий знаменитостей, исторических изображений и тому подобного.

Freepik

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Этот сервис также считается одним из лучших бесплатных фотостоков с огромной базой картинок. Здесь вы можете не только скачать нужное изображение в высоком разрешении, но и отредактировать его так, как вам нужно. Весь контент, который представлен на сайте, можно использовать при изготовлении макетов. Также на сайте можно найти видео- и аудиоконтент, однако он представлен в меньшем количестве, чем фотографии.

Большим плюсом фотобанка Freepik является возможность поиска изображений на русском языке.

Кроме того, Freepik позволяет искать уже созданные изображения других авторов или генерировать свои собственные с помощью нейросети. Все, что вам нужно сделать, — ввести запрос необходимого изображения. Однако, чтобы сохранить некоторые картинки и использовать их в коммерческих целях, придется приобрести платную подписку.

close 100% Freepik

Stockvault

close 100% Stockvault

Данный проект помогает дизайнерам, студентам и фотографам найти фото в высоком качестве. На сервисе сейчас представлено более 140 тыс. различных изображений с бесплатным скачиванием.

Для поиска лучше выполнять запрос на английском языке, так Stockvault — иностранный нерусифицированный сервис.

Wikimedia Commons

close 100% Wikimedia Commons

Этот сервис представляет собой фотобанк из более чем 100 миллионов бесплатных изображений, загруженных пользователями в «Википедию». Сервис будет полезен тем дизайнерам или студентам, кто ищет репродукции картин, исторические снимки, фотографии знаменитостей и многое другое.

Фотобанк доступен на русском языке, но иногда для более качественного поиска стоит использовать английский.

Если хотите использовать изображение в коммерческих целях, обратите внимание, есть ли в описании фотографии лицензия Public Domain. Также можно настроить фильтр, который покажет изображения с нужной вам лицензией.

Важно При использовании файлов с Wikimedia Commons всегда нужно указывать фамилию автора изображения и тип лицензии.



Flickr

close 100% Flickr

Многие авторы фотобанка Flickr позволяют использовать свои фотографии бесплатно. Почти всегда при этом нужно указывать фамилию автора изображения и тип лицензии (обычно это указывают в описании к изображению).

Flickr — это иностранный сервис, поэтому запросы лучше делать на английском языке.

Life Of Pix

close 100% Life Of Pix

В галерее фотостока Life Of Pix содержатся тысячи фотографий, которые помогут «раскрасить» ваш проект или презентацию. Изображения разделены на категории — «Еда», «Город», «Архитектура», «Черно-белое» и так далее. Каждую неделю на стоковом ресурсе появляются новые фото.

Интерфейс фотобанка на английском языке, поэтому для запроса лучше не использовать русский. Также доступно бесплатное скачивание без регистрации.

Лучшие видеостоки для дизайнеров: 3 бесплатных сайта

Ресурсов с бесплатными видео для использования в коммерческих целях меньше, чем фотостоков. Тем не менее на некоторых видеостоках представлен контент в хорошем качестве для бесплатного использования без регистрации.

1. Coverr. Этот видеосток позволяет искать небольшие видео по заданным параметрам. Бесплатно и без регистрации можно скачать видео в формате MP4 в высоком разрешении FullHD. Если вы приобретете подписку, то сможете сохранять контент в лучшем качестве и откроете доступ к большему количеству видео.

2. Videvo. Этот сервис еженедельно обновляет большую библиотеку видео. Ресурс предлагает удобную навигацию по сайту — вы можете легко найти нужное видео, зайдя в категории, посмотреть контент во вкладках «Новое» и «Популярное» или поискать видео по запросу. Ролики, которые помечены молнией в левом нижнем углу, — платные, остальные с пометкой Free можно скачать свободно и без регистрации.

3. Cutestockfootage. Главная особенность этого сайта в том, что вы можете загружать видео в высоком разрешении 4K без подписки на ресурс и регистрации. Видеосток изначально предлагает только бесплатные видео. Библиотека состоит из более чем 5 тыс. файлов разных категорий: от природы до лайфстайла.

Ресурсы с бесплатными векторной графикой и иконками: 4 удобных сайта

В интернете много ресурсов, которые предлагают дизайнерам большое количество графических изображений и иконок для наполнения проекта. На стоковых сайтах, как правило, представлены всевозможные иконки: контурные, сплошные, цветные, двухцветные.

Некоторые авторы на сайтах со стоковой графикой публикуют целые наборы и сеты определенных иконок, которые рисует один и тот же дизайнер в одинаковой стилистике. Такие сеты упрощают и ускоряют работу по поиску нужных иллюстраций.

К ресурсам, где можно бесплатно скачать иконки, относятся:

Сайты с бесплатными мокапами: топ-5 стоков

Мокап (англ. mockup — макет) — это реалистичная модель предмета, которая помогает показать, как дизайн будет выглядеть в контексте: на экране телефона, футболке или на уличных рекламных щитах и вывесках.

Мокапы — отличный способ презентовать свой проект. Если нет времени делать мокап самому, бесплатные сайты с подборками станут хорошим подспорьем.

Найти бесплатные модели, чтобы использовать их в своем проекте, вы можете здесь: