Как найти потерянный или украденный телефон: рабочие способы для Android и iPhone Поиск телефона по геолокации: как найти гаджет на Android или iOS, если он потерян или украден

Никто не застрахован от потери или кражи мобильного телефона. Но это не всегда означает, что с устройством можно попрощаться навсегда. Во всех современных моделях смартфонов есть функция геолокации, по которой можно найти гаджет, даже если он попал в чужие руки. Как ее активировать на Android или iPhone и узнать местоположение смартфона, как дистанционно заблокировать устройство и какие сторонние приложения можно скачать, чтобы было проще обнаружить потерю — в материале «Газеты.Ru».

Что такое геолокация телефона

Геолокация в смартфоне — это функция для определения местоположения, на основе которой работает множество приложений. Она задействуется, когда вы отслеживаете курьера на карте, прокладываете маршрут или вызываете такси.

Геолокация работает с помощью спутниковой системы навигации (GPS) — самый достоверный способ определения местонахождения на сегодняшний день. Спутники круглосуточно передают информацию о своих координатах и времени в виде радиосигналов. Именно они и помогают вычислить местоположение.

Кроме GPS, сотовые сети и Wi-Fi также играют важную роль в определении геолокации вашего телефона. Сотовые сети позволяют определить примерное местоположение телефона на основе сигналов мобильных вышек, с которыми устройство находится во взаимодействии. В свою очередь, Wi-Fi может быть использован для определения более точного местоположения, особенно внутри помещений, где сигнал GPS может быть ослаблен или недоступен, например, в метро.

На Android смартфоне пользователь может включить в «Настройках» функцию более точного определения координат: для поиска геопозиции дополнительно будут подключены данные от станций мобильной связи и интернет. На iPhone такая опция стоит по умолчанию.

Мобильная геопозиция способна работать без интернет-подключения, поскольку первостепенно ей необходима технология GPS. Так, например, работают автомобильные навигаторы. Однако подключение к интернету все равно требуется, чтобы передать свои координаты на другое устройство.

Как найти телефон Android

Через аккаунт Google

Чтобы найти свой Android телефон на спутниковой карте с помощью стандартного сервиса «Найти устройство» от Google, необходимо иметь возможность входа в ваш аккаунт Google — то есть знать логин или пароль. Залогиниться можно и с компьютера, и с другого телефона.

На компьютере зайдите на эту официальную страницу с вашим аккаунтом Google и, если ваш телефон включен, то вы увидите его местоположение на карте. Также у вас будет возможность заставить его звонить (даже если звук отключен, сигнал от телефона будет идти на полной громкости), заблокировать телефон и задать сообщение, которое будет отображаться на заблокированном экране или стереть данные.

Если ваш телефон не подключен к интернету (отключены мобильные данные и Wi-Fi), вы увидите последнее местоположение, когда он был в сети. Также у вас будет возможность отследить историю его перемещений, нажав на «хронологию Google карт», которая сохраняется по умолчанию, при условии, что на телефоне не включен режим энергосбережения.

Существует еще одна официальная страница Google — Find your phone для поиска телефона, если вы его потеряли или его украли. После входа на страницу вы увидите список подключенных мобильных устройств в вашем аккаунте.

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Выбрав нужное устройство, вы также сможете прозвонит на него (так, чтобы оно подавало звуковой сигнал), заблокировать телефон, выйти из аккаунта на телефоне, стереть все данные или перейти на карту из первого пункта, нажав на пункт «Найти».

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Через приложение Find My Device

Найти телефон с помощью другого смартфона или планшета можно, скачав официальное приложение Find My Device из Google Play.

После того, как вы зайдете в приложение со своей учетной записью Google, вам будут доступны те же, что и в «Найти устройство» возможности поиска местоположения телефона на карте, звонке на него или удаления данных.

Как происходит удаление данных Если вы решите удаленно стереть все данные с устройства, то эта функция совершит заводской сброс телефона. При удалении вас предупредят о том, что данные с карты памяти SD могут быть не удалены: внутренняя память телефона, которая имитирует SD карту (определяется как SD в диспетчере файлов) будет стерта.



Отдельная SD карта, если такая установлена в вашем телефоне может быть стерта, а может быть и нет — это зависит от модели телефона и версии Android. После сброса и удаления всех данных поиск телефона станет невозможен.



Через встроенную функцию Samsung

Смартфоны Samsung имеют дополнительную функцию, позволяющую найти телефон — «Поиск моего мобильного устройства», которая также включена в операционную систему по умолчанию.

Если вы потеряли телефон этой марки, то помимо использования сервисов Google, вы можете сделать следующее:

Зайдите на официальный сайт поиска устройств Samsung и войдите под своим аккаунтом Samsung. Если вы его не помните, попробуйте ввести аккаунт Google — они могут совпадать.

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2. После входа, если устройство онлайн, вы увидите его текущее местоположение на карте с возможностью не только выполнить звонок, заблокировать или удалить данные, но и выполнить резервное копирование, получить звонки и сообщения с телефона, а также включить режим энергосбережения (пункт «Продлить время работы»), что может быть полезно, если вы потеряли телефон.

3. Если телефон не в сети, вам будет показано последнее местоположение и время, когда оно было определено. Когда телефон снова появится в сети, данные обновятся.

Как найти iPhone

Через встроенный локатор «Найти iPhone»

Первое, что необходимо помнить — функция работает только в том случае, если вы ее ранее активировали. Поэтому лучше заблаговременно позаботиться о безопасности и включить локатор.

Как включить локатор «Найти iPhone»:

Перейдите в «Настройки» на iPhone — откройте пункт с вашем именем в верхней части окна.

2. Войдите в свою учетную запись Apple ID (если этого не было сделано ранее).

3. Кликните на пункт «Локатор» — «Найти iPhone».

4. Активируйте ползунки «Найти iPhone» и «Сеть Локатора».

По желанию можно также включить «Последнюю геопозицию». Это значит, что телефон будет отправлять сигнал о своем местонахождении на сервер Apple при критически низком заряде аккумулятора.

Функция «Режим пропажи» на iPhone

Если ваш телефон потерялся или был украден, универсальным решением будет использование сервера Apple через любой браузер (iOS, iPadOS, macOS, Windows, Android).

Чтобы посмотреть последнее месторасположение телефона по геолокации, нужно сделать следующее:

Откройте браузер и перейдите по официальной ссылке по поиску iPhone и других гаджетов от Apple.

2. Введите свой Apple ID и пароль. Вы можете самостоятельно ввести пароль от вашей учетной записи или войти с помощью QR-кода. Во втором случае наведите камеру вашего телефона (который также должен быть привязан к учетной записи) и подтвердите вход.

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3. Во вкладке «Мои устройства» выберите потерянный или украденный iPhone.

4. Откроется карта со всеми устройствами, привязанными к аккаунту, и отдельное окошко с доступными функциями — «Воспроизвести звук», «Отметить как пропавший» и «Стереть это устройство».

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«Воспроизвести звук» Если гаджет не разряжен и не находится в беззвучном режиме — он будет издавать звуковой сигнал в течение двух минут. Пригодится, если телефон находится где-то поблизости, например, в квартире. Если на вашем телефоне включен беззвучный режим, то смартфон будет только вибрировать.

«Отметить, как пропавший» В случае выбора этой функции устройство удаленно блокируется. Вы можете ввести текстовое сообщение, и оно отобразится на экране пропавшего телефона. Так можно написать ваши контакты и просьбу вернуть потерянный телефон.

«Стереть это устройство» Пользоваться этой возможностью стоит в крайнем случае. Означает, что все данные с вашего телефона будут полностью удалены, таким образом он вернется к заводским настройкам, стерев абсолютно все данные (контакты, фотографии и другие файлы).

Как разблокировать iPhone после режима пропажи Если смартфон нашелся или был возвращен владельцу, нужно знать, как отключить режим пропажи. Сделать это можно также на сайте iCloud по поиску вашего телефона. Перейдите на ресурс, введите Apple ID, выберете найденое устройство и отключите режим пропажи.



Сторонние приложения по поиску телефона для iOS и Android

Помимо использования встроенных функций, можно скачать на телефон специальные программы, которые позволяют отслеживать геолокацию вашего телефона.

Lookout Security & Antivirus

Совместимость: Android и iOS

Данное приложение — это целая система защиты вашего устройства. После регистрации из личного кабинета доступны следующие функции:

отслеживание местонахождения устройства;

активация громкого оповещения (независимо от того, включен беззвучный режим или нет);

удаленная блокировка девайса;

возможность восстановления данных с устройства.

Если телефон выключен или приложение было удалено, то показываются координаты последнего местоположения с активной защитой.

Where's My Droid

Совместимость: Android

При помощи отправки специальных SMS-сообщений с кодом можно заставить звонить даже находящийся в беззвучном режиме смартфон или получить его местонахождение.

Есть возможность управления устройством через веб-интерфейс. Если вы приобретете Pro-версию, то у вас появится возможность делать снимки камерой (например, узнать лицо похитителя при помощи фронтальной съемки), удаленно стереть приложения, либо заблокировать все функции утерянного или украденного телефона.

Kaspersky Mobile Security

Совместимость: Android и iOS

Кроме антивируса, в Kaspersky Mobile Security есть функции защиты от кражи или утери телефона.

Например, программа может:

заблокировать функции устройства;

деинсталлировать приложения;

отследить местоположение телефона с использованием GPS-координат, Wi-Fi и Google Maps, даже после замены СИМ-карты .

Кроме того, в программе есть возможность блокировки нежелательных звонков, сообщений, а также скрытия нежелательной информации от людей, случайно получивших доступ к устройству.

Помимо трех перечисленных приложений, существует еще немало программ, которыми можно воспользоваться для поиска потерянного телефона, например:

iTag (брелок-трекер от компании Apple);

Avast! Mobile Security (совместимость: Android);

Mobile Defense (Android и iOS);

Prey Anti-Theft (Android и iOS);

SeekDroid Lite (Android);

AntiDroidTheft (Android);

McAfee Antivirus & Security (Android и iOS);

Cerberus (Android и iOS).

Важно При установке любой программы не забудьте включить постоянный доступ к вашей текущей геопозиции. Если вы выберете опцию «Разрешить один раз» или «Никогда не разрешать», то приложение будет бессмысленно.

Как подключить геолокацию телефона через карты

Если вы не хотите устанавливать приложения по отслеживанию вашего местоположения на свой телефон, то можно воспользоваться картами Google или «2ГИС».

Через Google Карты

В Google Картах есть функция «Поделиться геоданными». Для доступа к ней нажмите на картинку пользователя, после чего откроется меню. Там вы сможете выбрать функцию «Поделиться геоданными», что позволит показывать вашим близким, где вы находитесь.

Приложению понадобится доступ к контактам — нажмите «Разрешить» во всплывающем окне. В настройках можно выбрать тех, с кем вы готовы делиться своим местоположением и как долго (один час, восемь часов и пока вы самостоятельно не отключите геолокацию). Вы можете сразу отправить им в мессенджер или социальную сеть ссылку на отслеживание местоположения. Если телефон потеряется, пока эта функция работает, его будет проще найти.

Другая функция в том же меню — «Хронология». Она не работает в реальном времени, но показывает, где вы побывали в конкретный день. Чтобы ее включить, нажмите «Включить историю местоположений».

Через «2ГИС»

В этом приложении есть функция «Друзья» — вы и близкие люди будете видеть телефоны друг друга на карте. Если потеряете телефон, будет больше шансов его найти.

Для добавления друга отправьте ему ссылку на свой профиль в «2ГИС» в мессенджер или социальные сети. Если он нажмет кнопку «Добавить в друзья», у вас обоих появится доступ к вашей текущей геолокации в реальном времени.

Как найти телефон через сотового оператора

Если ваш телефон украли и сбросили до заводских настроек, а также удалили ваш аккаунт Google или iCloud, его поиск описанными выше методами станет невозможен.

В таком случае устройство можно найти через IMEI-номер .

Что такое IMEI-номер Серийный номер IMEI идентифицирует конкретный гаджет. Он передается каждый раз, когда девайс подключается к мобильной сети. Наличие IMEI позволяет отслеживать перемещения мобильного устройства и его местонахождение, когда он подключен к сети. Таким образом можно искать украденные телефоны.

Поиск через этот номер официально могут осуществлять только операторы связи или сотрудники правоохранительных органов. У них есть возможность определить, с каким номером телефона (с какой сим-картой) используется смартфон с вашим IMEI. Сторонним приложениям, выполняющим ту же функцию, лучше не доверять во избежание утечки данных.

Как найти IMEI-номер на iPhone

Серийный номер и номер IMEI устройства можно найти в нескольких местах. Если у вас нет доступа к утерянному телефону, это можно сделать через другой девайс или компьютер.

Перейдите на официальный сайт Apple в браузере.

2. Выполните вход с помощью идентификатора Apple ID, который используется на устройстве.

3. Выберите раздел «Устройства». Чтобы просмотреть серийный номер и номер IMEI/MEID, выберите устройство.

Как найти IMEI-номер на Android

Если у вас нет доступа к телефону, и он был утерян недавно, то IMEI-номер можно посмотреть с помощью сервиса Google «Найти устройство»:

Перейдите на сайт и введите данные для входа в аккаунт.

2. В левом верхнем углу экрана выберите утерянный или украденный телефон.

3. Нажмите на значок информации о девайсе (буква «i» в кружке) и проверьте серийный номер вашего телефона.

Если у вас сохранилась упаковка от вашего телефона, вы можете найти IMEI-номер на штрих-коде на обратной стороне коробки.

Если вы уверены, что телефон потерян не дома или украден, обратитесь в офис оператора с номером телефона и IMEI . Сделать это может только владелец сим-карты, на чье имя она была зарегистрирована. Оператор отследит последнее местонахождение телефона по сигналам вышек сотовой связи.

Но в офисах мобильных операторов не всегда оказывают эту услугу. Многие провайдеры предложат сразу обратиться в полицию.