Как работает аналог RuStore в ЕС и когда в РФ заработает свой магазин для iPhone Депутат Горелкин: Apple разрешит RuStore на iPhone из-за страха потерять рынок

С марта 2024 года в странах ЕС у пользователей iPhone могут устанавливать приложения из сторонних магазинов в обход официального App Store. За это время появился только один сервис — AltStore. Вместе с тем, в России был внесен законопроект, который обязывает Apple разрешить в России альтернативный магазин в лице RuStore. В противном случае в стране могут запретить продажу гаджетов компании. «Газета.Ru» протестировала европейский магазин и узнала у соавтора российского проекта депутата Антона Горелкина и ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, насколько велики шансы появления отечественного аналога на iPhone.

Уступки Apple

Многие пользователи Android не рассматривали iPhone как устройство для покупки из-за невозможности устанавливать приложения вне официального магазина App Store. В то время как на Android существует множество крупных магазинов приложений, в iPhone есть только один. Смартфоны на Android, кроме того, позволяют устанавливать программы и игры простым запуском файла с расширением APK. В iOS это возможно, но процесс не самый простой и, главное, не официальный.

В 2022 году Европарламент одобрил законопроекты о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) и о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), которые регулируют деятельность IT-компаний. Именно DMA вынудил Apple разрешить установку приложений из сторонних магазинов. И к марту 2024 года компания все же решилась на это. Однако вышло не совсем так, как хотели бы пользователи и чиновники.

Apple пошла на хитрость: даже разрешив альтернативные магазины (альтсторы) приложений, она продолжит получать с них комиссию и будет решать, какие сервисы и программы достойны появиться на iPhone, а какие — нет. Одобренные магазины должны иметь юридическое лицо в ЕС и депозит в размере €1 млн (около 94,1 млн руб.), из которого сервис через год после запуска обязан выплачивать Apple €0,5 за каждое скачивание после прохождения порога в миллион загрузок. И это лишь часть ограничений и уловок со стороны Apple, с которыми сталкиваются создатели так называемых альтсторов.

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Провальный AltStore

В марте, с выходом iOS 17.4, многие компании, включая таких гигантов, как Epic Games, обещали запустить свои магазины приложений. Однако пока что в ЕС заработал лишь один полноценный аналог App Store — AltStore Pal, запустившийся в апреле. Чтобы воспользоваться им, нужно оформить подписку за €1,5 в год. С учетом комиссии корреспондент «Газеты.Ru» заплатил за установку сервиса €1,82 (около 170 руб.).

Установка AltStore довольно проста: нужно зайти на сайт сервиса, оплатить подписку, разрешить установку из неизвестного источника в настройках iPhone и загрузить программу.

Внутри AltStore делать нечего — в нем с самого начала и по конец июня было всего два приложения: Delta и Clip. Первая программа эмулирует игры с ретро-консолей Nintendo и не так давно даже была добавлена в официальный App Store. Важно отметить, что эти приложения доступны в AltStore как в стабильных сборках (бесплатно), так и в бета-версиях, предлагаемых за $3 в месяц.

На этом возможности AltStore заканчиваются. Если бы сервис также работал как установщик IPA-файлов (аналог «.exe» в Windows или «.apk» в Android), то его можно было бы назвать полезным. В нынешней реализации это бессмысленный продукт, который не нужен никому, в том числе и рядовым европейцам, на что указывает скудный набор программ. Причина в том, что все необходимые для iPhone приложения уже доступны в App Store.

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RuStore на iPhone все ближе

И совсем другое дело, если бы Apple разрешила альтсторы в России. Поскольку из AppStore удалены приложения отечественных компаний, оказавшихся под санкциями, у российских пользователей iPhone просто нет альтернатив.

Из-за этого многие пользователи полностью переходят на Android или покупают такие смартфоны в качестве второго устройства, так как на Android можно устанавливать приложения из RuStore или напрямую с сайта разработчиков, а также расплачиваться в магазинах бесконтактным способом с помощью Mir Pay, SberPay и других платежных сервисов.

Запустить RuStore на iPhone планируют уже давно, вероятно, с момента разработки Android-версии в 2022 году. По словам замглавы комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина, iOS-версия RuStore уже разработана. Однако до недавнего времени работа магазина была невозможна не только физически, но и юридически.

24 июня 2024 года Горелкин анонсировал внесение в Госдуму законопроекта, запрещающего дискриминацию приложений российских разработчиков в App Store. Этот проект также запрещает ограничивать установку и использование магазина приложений RuStore в мобильных устройствах. Для Android эта система уже давно работает — все официально импортируемые в Россию устройства поставляются с предустановленным отечественным магазином.

Если Apple не согласится с этими требованиями, в России могут запретить продажу ее гаджетов. Закон в случае принятия начнет действовать с 1 сентября 2025 года.

«Принятие этой инициативы не только упростит жизнь российских разработчиков, которые сталкиваются с различными проблемами при размещении своих приложений в App Store. Она также избавит российских пользователей от риска нарваться на фейковые и мошеннические аппы (приложения — «Газета.Ru») —которых, несмотря на декларируемые Apple меры безопасности, в их фирменном магазине хватает», — заявил депутат.

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RuStore на iPhone быть

В беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» депутат Горелкин, один из авторов законопроекта, выразил уверенность в том, что Apple примет выдвинутые ей условия.

«Apple — одна из немногих американских компаний, которая стремится соблюдать российское законодательство. Не нужно забывать, что Apple одной из первых выполнила все требования закона о приземлении иностранных ИТ-компаний, и даже сегодня, в сложных геополитических условиях, старается выполнять требования Роскомнадзора и решения российских судов. Мы с коллегами оцениваем вероятность исполнения Apple этого законопроекта после его принятия как высокую», — заявил он.

Причем, как рассказал Горелкин, при разработке законопроекта депутаты старались подобрать формулировки, которые помогут избежать повторения требований, созданных для альтернативных магазинов приложений в ЕС.

«Мы исходим из того, что Apple будет выполнять требования закона, понимая опасность потери российского рынка», — пояснил депутат.

Несмотря на то, что компания официально не поставляет свои устройства в Россию с марта 2022 года, iPhone из года в год остается одним из самых популярных гаджетов на отечественном рынке.

«Однако мы все прекрасно понимаем, что компания не захочет терять прибыль и постарается компенсировать ее каким-то другим способом. Но думаю, что все эти детали можно будет обсуждать и искать компромиссный вариант взаимодействия», — рассказал он.

По словам соавтора законопроекта, в ЕС альтернативные магазины приложений не прижились, так как пользователям незачем искать альтернативу — из AppStore не пропадают приложения, которыми они пользуются. В то же время, работа RuStore в России актуальнее.

«Я уверен, что они сами заинтересованы в том, чтобы на айфонах и айпадах был RuStore, — тогда спрос на них не будет падать», — заключил Горелкин.

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Запрет продаж iPhone в России

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин выразил мнение, кардинально отличающееся от позиции депутата Горелкина. В беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» он усомнился, что RuStore разрешат в России.

«Я не думаю, что шансы на разрешение RuStore и другие альтернативные магазины в России высоки. Apple не работает на российском рынке. Apple фактически отсюда ушли, поэтому шансов на то, что они что-то разрешат, практически не существует», — считает аналитик.

Кроме того, он указал на юридическую коллизию, связанную с тем, что RuStore не может внести депозит в размере €1 млн в России, так как Apple фактически в нашей стране не работает.

«Деньги невозможно внести физически. Да, VK (разработчик RuStore — прим. «Газета.Ru») могут внести их в Европе, но тогда юридически это европейский альтернативный магазин. Пожалуйста, он будет работать в Европе. Как он будет функционировать в России, не очень понятно», — сказал Муртазин.

В таком случае в России действительно могут запретить продавать гаджеты Apple с 1 сентября 2025 года, однако от этого никто не пострадает, считает аналитик.

«С точки зрения розницы, iPhone и iPad — это низкомаржинальный продукт. Они занимают небольшой сегмент. iPhone сейчас занимает от 6% в продажах. В деньгах это в разы больше — за прошлый год рынок смартфонов составил 750 млрд руб., почти 150 млрд забрала Apple. Это очень много», — заявил Муртазин.

По его мнению, место Apple могут занять китайские флагманские устройства, которые пользуются спросом и могут предложить продавцам высокую маржинальность. Это, в свою очередь, будет выгодно как для клиентов, так и для ритейлеров.

«Я думаю, что в течение двух-трех лет у нас ситуация с Apple будет оставаться негативной. И каждая такая новость наталкивает людей на то, чтобы они отказывались от Apple», — заключил аналитик.