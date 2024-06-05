«Натыкать» хомяка: можно ли заработать на Hamster Kombat и других играх-кликерах в Telegram? Криптоэксперт Смеркис: хайп на игры типа Hamster Kombat продлится до конца года

В интернете быстро набирает популярность игра Hamster Kombat. Пользователи утверждают, что в ней можно заработать деньги, просто нажимая на экран смартфона. «Газета.Ru» рассказывает, как работает онлайн-игра про боевых хомяков и действительно ли на ней реально заработать.

Ажиотаж вокруг боевых хомяков

Hamster Kombat — это онлайн-игра в жанре кликер, то есть в ней все сводится к тапанию (от англ. tap — касание. — «Газета.Ru») по экрану без какой-либо стратегии. При этом тут есть персонажи — боевые хомяки, которые «сражаются» друг с другом за награды в виде виртуальных монет. Они делают кликание менее скучным процессом.

Hamster Kombat доступна сегодня в формате мини-приложения в Telegram. Работает она на базе блокчейн-платформы (блокчейн — это децентрализованная сеть компьютеров и общедоступный реестр операций в ней. — «Газета.Ru») The Open Network (TON), которая изначально была разработана и запущена Николаем Дуровым и командой Telegram. Хотя в сети существует огромное количество инструкций о том, как набирать монеты в Hamster Kombat, информации о разработчиках проекта нет. Что, впрочем, не редкость для проектов на базе TON.

Ключевые понятия • Баллы — внутриигровая валюта, которую игроки получают за клики и другие активности;



• Токены — протовалюта, которую разработчики выдают геймерам в обмен на баллы;



• Монета — токен, который получил ценность, то есть стал волатильной криптовалютой после размещения на криптобирже;

Hamster Kombat запустилась в апреле 2024 года. Свой первый миллион пользователей она набрала за 11 дней. На конец мая аудитория проекта уже насчитывала более 60 млн юзеров.

Потенциально виртуальные монеты из Hamster Kombat могут быть поменяны на реальные деньги после того, как разработчиков игры поддержит какая-нибудь криптобиржа и позволит им разместить у себя эти самые игровые баллы. После этого монеты станут криптовалютой, которую разработчики планируют назвать $HMSTR.

Важно отметить, что это не первая и не единственная игра подобного рода. Кроме Hamster Kombat, сейчас пользуются популярностью проекты Catizen, Blum, Yescoin и другие. Всего же на TON-платформе подобных приложений сотни.

Первопроходцем же стала игра Notcoin, которую некогда поддержал сам Павел Дуров. В конце мая 2024 года ее разработчики разместили свои виртуальные монеты NOT на крупнейших криптобиржах, которые стало возможно конвертировать в реальные деньги. На момент написания материала NOT продавался за $0,02 (примерно 1,8 руб.), а капитализация монеты составляла $2,43 млрд.

«Пример Notcoin показал, что обыкновенные люди, которые просто заходили в приложение и нажимали на экран в течение длительного промежутка времени, смогли получить деньги: кто-то $50, кто-то $500, а кто-то и $1500. Они не имели какой-либо аудитории и не получали бонусы от реферальной системы, а просто тапали и выполняли ежедневные задания», — заявил «Газете.Ru» сооснователь проекта Blum и экс-глава Binance СНГ Владимир Смеркис.

Откуда берутся деньги?

Что касается игры Hamster Kombat, то точно сказать, когда баллы геймеров превратятся в горы золота, невозможно. Однако разработчики обещают «эйрдроп» уже в этом месяце.

Эйрдроп — это конвертация баллов из игры в токены, протомонеты, которые обретут ценность после их размещения на бирже. Количество баллов в игре не гарантирует выдачи такого же количества токенов. Например, когда проводился эйрдроп NOT, произошла деноминация баллов в сто раз. То есть пользователи, у которых была 1 тыс. баллов в игре получили 10 NOT на криптобирже.

Как определяется ценность криптовалюты Ценность криптовалют обусловлена их ограниченным предложением, децентрализованной и прозрачной системой контроля типа блокчейн, а также спросом со стороны инвесторов и пользователей.



Представьте, что криптовалюта — это ограниченное количество чего-либо, например, крышек от бутылок. В какой-то момент люди начинают коллекционировать эти крышки, тем самым придавая им ценность. При этом подлинность крышек контролируется системой, которую невозможно обмануть, — подделать коллекционную нельзя.



Аналогично с криптовалютой: чем больше людей верят в нее и готовы ею торговать, тем выше ее ценность.

Ценность токенов обусловлена исключительно объемом аудитории криптовалюты. Например, если $HMSTR будет насчитывать 60 млн держателей, то они сами для себя сформируют рынок. Когда кто-то из этих 60 млн захочет купить $HMSTR у другого пользователя, цена криптовалюты вырастет. Особенно позитивно на стоимости $HMSTR скажется привлечение покупателей не из числа игроков. Если же окажется, что токены никому не нужны, цена не будет расти. В этом случае выиграют только те юзеры, которые успеют продать $HMSTR по стартовой цене.

«Одни люди хотят монету купить, а другие хотят ее продать. Так формируется цена. Самое главное — это ликвидность, то есть достаточное количество спроса и предложения. Ликвидность у того же NOT отличная — монета входит в короткий топ самых торгуемых активов на централизованных биржах», — пояснил Смеркис.

Предугадать курс $HMSTR невозможно. Однако тот факт, что проект имеет огромную аудиторию и уже заручился поддержкой как минимум одной крупной криптобиржи BringX, внушает экспертам определенный оптимизм.

«Notcoin был первопроходцем из похожего типа активов, поэтому вторым, третьим и другим последующим проектам будет сложнее пробираться наверх и получить высокую ликвидность. Разработчикам Hamster Kombat важно придумать сценарии, в которых $HMSTR покажет свою утилитарность. Вероятно, для этого в игру будут добавлены сервисы, которые можно будет оплачивать токенами», — сказал Смеркис.

Он также обратил внимание на то, что у Notcoin на момент листинга было 35 млн пользователей, а у Hamster Kombat их уже в два раза больше. С одной стороны, это хорошо, а с другой — чем больше людей, тем сложнее провести справедливое распределение токенов. От этого сильно зависит стартовая цена криптовалюты.

Не поздно ли начинать кликать?

Перечисленные выше игры — лишь вершина айсберга. Существует множество других малоизвестных проектов с аналогичной схемой вывода денег, а в будущем появится еще больше. Смеркис считает, что высокий уровень интереса аудитории к кликерам продержится по меньшей мере до конца текущего года. Бум популярности к криптоиграм эксперт сравнивает с волнами интереса к ICO (первичному размещению токенов на биржах. — «Газета.Ru») и NFT (цифровыми объектами, уникальность которых подтверждена блокчейном. — «Газета.Ru»).

«Блокчейн-мир живет нарративами, живет темами, которые часто имеют непродолжительный период жизни. Например, в 2016-2017 году начало появляться огромное количество ICO. В том числе абсолютно дурацких, мошеннических. Но были среди них и очень качественные проекты. Потом случился бум NFT, который также продлился недолго и имел, как положительные, так и отрицательные стороны», — сказал Смеркис.

Актуальность кликеров будет уменьшаться по мере снижения качества проектов. А это будет происходить неизбежно. По словам коммерческого директора специализирующейся на добыче криптовалют компании Ubit Ивана Паустовского, в случае с кликерами, как и с другими хайповыми темами в блокчейн-мире, на один успешный проект будет приходиться около сотни провальных. Исходя из этого эксперт не рекомендует надеяться на получение несметных богатств из игр-кликеров и тем более инвестировать в появившиеся из них криптовалюты.

«Кликеры — классная идея привлечения и удержания аудитории, и многие мем-коины идут по этому пути. Из самого названия «мем» следует, что это несерьезные монеты, поэтому не надо к ним относиться как к инвестиции. У многих таких монет всего одна функция — быть. Их ценность зачастую создана искусственно, а значит она непредсказуемо и слабо контролируема», — объяснил Паустовский.

Негативно на имидже и актуальности подобных проектов скажется также активность интернет-мошенников. В сети уже появляются схемы, направленные на обман людей, ведомых желанием легкого заработка в играх-кликерах. Об этом «Газете.Ru» сообщил руководитель направления «Киберразведка» системного интегратора «Бастион» Константин Ларин:

«В одной из новых схем мошенники проводят фейковые раздачи токенов. Злоумышленник перечисляет жертве небольшую сумму в TON Wallet (популярный криптокошелек в формате мини-приложения в Telegram. — «Газета.Ru») с сообщением, в котором необходимо перейти по ссылке для получения средств. После перехода по ней открывается фишинговая форма авторизации в TON Wallet. Введенные данные (номер телефона, SMS-код, облачный пароль, seed-фраза) дают мошенникам доступ к Telegram-аккаунту и кошельку жертвы. Дальше кошелек обчищается, а аккаунт может использоваться для обмана контактов жертвы».

По словам Ларина, ввиду новой «золотой лихорадки», главное помнить, что нельзя вводить SMS-коды для авторизации на непроверенных сайтах. Также стоит сохранять понимать, что настоящие раздачи токенов не требуют от пользователей предоставления конфиденциальных данных.